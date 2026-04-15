Real Madrid Bayern Munich GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

في ليلة مبابي وكين التاريخية: "حلو ريال مدريد" لا يكتمل على طريقة برشلونة.. ومن بايرن ميونخ إلى باريس "جلادك كومباني قادم"!

بايرن يطير إلى نصف النهائي.. و"الموسم الصفري" يطرق الأبواب يا الريال!

على مدار 90 دقيقة بملعب "أليانز أرينا"؛ شاهدنا ملحمة كروية عنوانها "الصمود"، بين عملاقي أوروبا بايرن ميونخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني.

بايرن ميونخ حقق انتصارًا قاتلًا ضد ريال مدريد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة؛ وذلك في ليلة حبست الأنفاس، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسجل أهداف ريال مدريد؛ كل من النجم التركي أردا جولر "ثنائية" والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في الثانية 34 والدقيقتين 29 و42 تواليًا.

أما البافاري فقد أحرز رباعيته في الشباك المدريدية؛ بواسطة كل من الألماني "ألكسندر بافلوفيتش، الإنجليزي هاري كين، الكولومبي لويس دياز والفرنسي مايكل أوليسي"، في الدقائق 6 و38 و89 و90+4.

وبهذه النتيجة.. حجز بايرن ميونخ مقعده في نصف النهائي الأوروبي؛ حيث كان قد فاز على الميرينجي "ذهابًا" أيضًا، بهدفين مقابل واحد.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد..

  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    كين ومبابي.. ثنائي بايرن ميونخ وريال مدريد يدخل التاريخ!

    دخل الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي، ثنائي هجوم بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، التاريخ من أوسع أبوابه؛ وذلك في قمة "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    كين سجل هدفًا في شباك ريال مدريد؛ وهو نفس الأمر الذي فعله مبابي، ضد بايرن ميونخ.

    وبفضل هدف كل منهما في شباك الآخر؛ حقق الثنائي الإنجليزي والفرنسي الآتي:

    - هاري كين: أصبح ثاني إنجليزي يُسجل في 5 مباريات متتالية، بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بعد أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.

    - كيليان مبابي: أصبح أول لاعب في التاريخ؛ يُسجل 10 أهداف "خارج الميدان"، في نسخة واحدة فقط بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    فيرلاند ميندي.. ألفارو أربيلوا لم يكذب عليكم!

    قبل بداية قمة "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ خرج المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد ألفارو أربيلو، بتصريح مثير للغاية.

    أربيلوا أكد أنه لا يخشى من النجم الفرنسي مايكل أوليسي، جناح أيمن العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ وذلك رغم المستوى المبهر الذي يقدّمه في الموسم الرياضي الحالي، بالإضافة إلى تألُقه في مباراة "الذهاب".

    والسبب في عدم خوف أربيلوا - حسب تصريحاته قبل القمة -؛ هو أن الظهير الأيسر الفرنسي للميرينجي فيرلاند ميندي، من سيلعب أمامه في مباراة "الإياب".

    ووصف المدير الفني للفريق المدريدي، لاعبه ميندي؛ بأنه أفضل ظهير أيسر دفاعي، في العالم.

    ويبدو أن ألفارو أربيلوا لم يكذب؛ حيث أنهى ميندي خطورة أوليسي بشكلٍ كامل، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إغلاق زاوية المراوغة والتمرير أمامه.

    * ثانيًا: إجباره على ترك الأطراف والدخول للعمق.

    أيضًا.. كان هُناك لاعب من خط الوسط؛ يعود لمُساعدة ميندي ضد أوليسي، وهو ما صعب مهمة واحد من أفضل نجوم العالم حاليًا.

    ولم يظهر أوليسي إلا في نهاية القمة الأوروبية، ببعض التسديدات بعيدة المدى، إلى جانب تسجيله الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة 90+4؛ وذلك بعد أن اضطر ريال مدريد للعب بـ"نقصٍ عددي"، عقب طرد متوسط الميدان الفرنسي إدواردو كامافيجا.

  Vinicius Junior

    فينيسيوس يخيب الآمال.. وريال مدريد يذوق من كأس برشلونة

    على جانب الآخر.. هُناك نجوم كبار خيبوا الآمال، في قمة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه الألماني بايرن ميونخ، في "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أبرز هؤلاء النجوم الكبار، الذين خيبوا الآمال في هذه القمة الأوروبية؛ البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.

    وكان جمهور الريال يعتمد كثيرًا على فينيسيوس؛ من أجل تحقيق "الريمونتادا" ضد بايرن ميونخ، ولكنه تفاجأ بالآتي:

    * أولًا: سوء كبير في اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

    * ثانيًا: فشل بنسبة كبيرة في مراوغات "1 ضد 1".

    * ثالثًا: ضعف بدني بالمقارنة مع كثير المباريات.

    ودائمًا ما كان فينيسيوس يتألق مع الميرينجي، في "الأدوار الإقصائية" من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ولكنه خيب الآمال "ذهابًا وإيابًا" ضد بايرن ميونخ، وليس اليوم فقط.

    إلا أن أكثر من يتحمل مسؤولية "النكسة الأوروبية"؛ هو النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، متوسط ميدان ريال مدريد.

    كامافينجا دخل "بديلًا" في الدقيقة 62؛ ولكنه قدّم مستوى سيئ للغاية، بل وتحصل على "طرد مجاني" في الدقيقة 86.

    وقتها.. كان ريال مدريد مُتقدمًا (3-2)، وفي طريقه إلى الشوطين الإضافيين؛ قبل أن ينهار بعد "طرد" كامافينجا، ليخسر برباعية في النهاية.

    هُنا.. تقمص الريال بقيادة مدربه الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا، دور غريمه التاريخي برشلونة؛ الذي دائمًا ما يودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، بنفس السيناريو تقريبًا.

    برشلونة دائمًا ما يكون قريبًا من التأهُل الأوروبي؛ قبل أن يظهر لاعب ما ويتحصل على "طرد"، لينهار الفريق بعدها.

    أي أن أربيلوا الذي قدّم مباراة جيدة للغاية "تكتيكيًا"، لم يكمل الحلو كما يُقال؛ حيث ارتكب خطأً بإدخال كامافينجا "بديلًا"، والذي أكمل المأساة بـ"الطرد".

  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    بشرى سارة.. بايرن كومباني يتفوق على باريس سان جيرمان

    أخيرًا.. يجب أن نتطرق إلى نقطة مهمة في تقريرنا؛ وهي لقاء العملاق الألماني بايرن ميونخ القادم، وتحديدًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    بايرن ميونخ سيضرب موعدًا ناريًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف النهائي الأوروبي؛ حيث تجاوز الأخير عقبة نادي ليفربول الإنجليزي، في دور الـ8.

    وأظهر بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، تفوقًا كبيرًا ضد الفريق الباريسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ويكفي القول إن كومباني لم يفز على أي نادٍ كبير، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، سواء الموسم الماضي أو الحالي، إلا باريس سان جيرمان؛ إلى أن جاء ربع النهائي ضد ريال مدريد، بالطبع.

    - نتائج كومباني مع بايرن "أوروبيًا" ضد باريس سان جيرمان:

    * موسم 2024-2025: بايرن ميونخ (1-0) باريس سان جيرمان.

    * موسم 2025-2026: باريس سان جيرمان (1-2) بايرن ميونخ.

    وهذا يمنح أملًا كبيرًا جدًا للبافاري، من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ رغم أن "بايرن كومباني" خسر أمام فريق العاصمة الفرنسية، في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.