في ليلة مبابي وكين التاريخية: "حلو ريال مدريد" لا يكتمل على طريقة برشلونة.. ومن بايرن ميونخ إلى باريس "جلادك كومباني قادم"!

على مدار 90 دقيقة بملعب "أليانز أرينا"؛ شاهدنا ملحمة كروية عنوانها "الصمود"، بين عملاقي أوروبا بايرن ميونخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني.

بايرن ميونخ حقق انتصارًا قاتلًا ضد ريال مدريد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة؛ وذلك في ليلة حبست الأنفاس، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسجل أهداف ريال مدريد؛ كل من النجم التركي أردا جولر "ثنائية" والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في الثانية 34 والدقيقتين 29 و42 تواليًا.

أما البافاري فقد أحرز رباعيته في الشباك المدريدية؛ بواسطة كل من الألماني "ألكسندر بافلوفيتش، الإنجليزي هاري كين، الكولومبي لويس دياز والفرنسي مايكل أوليسي"، في الدقائق 6 و38 و89 و90+4.

وبهذه النتيجة.. حجز بايرن ميونخ مقعده في نصف النهائي الأوروبي؛ حيث كان قد فاز على الميرينجي "ذهابًا" أيضًا، بهدفين مقابل واحد.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد..