كيليان مبابي ليس جاهزًا للعودة إلى ريال مدريد، لكن ألفارو أربيلوا لا يزال يعلق آماله على رحلة مانشستر سيتي

تم استبعاد كيليان مبابي من مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني ضد إلتشي، حيث يواصل تعافيه من الإصابة. وأكد المدرب ألفارو أربيلوا أنه من المتوقع أن يشارك اللاعب الفرنسي في المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

  • مشاكل صحية تُبعد النجم الفرنسي عن الملاعب

    بعد غيابه عن آخر أربع مباريات بسبب إصابة في الركبة، لن يعود مبابي للمشاركة في مباراة الدوري الإسباني ضد إلتشي يوم السبت. وعلى الرغم من أن الفائز بكأس العالم قد أحرز تقدمًا ملحوظًا في عملية إعادة التأهيل، فقد اختار الطاقم الطبي والفني اتباع نهج حذر.

    يعكس هذا القرار أهمية الأسبوع المقبل، حيث يعطي النادي الأولوية للياقة مبابي على الصعيد الأوروبي. يحرص أربيلوا على ضمان أن يكون نجمه في كامل لياقته قبل العودة إلى المنافسات، لتجنب أي خطر من تعرضه لانتكاسة طويلة الأمد خلال المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي.

    مبابي يغيب عن مباراة إلتشي

    على الرغم من أن المهاجم الفرنسي أظهر مؤشرات إيجابية في تعافيه من الإصابة، فقد قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة بإشراكه قبل أسبوع حاسم في مسار الموسم بالنسبة للعملاق الإسباني.

    "الوضع ليس معقداً. إنه يتحسن يوماً بعد يوم. تعافيه يسير كما ينبغي. لقد وضعنا خطة، وهي تعتمد على تقدمه، لكنني أعتقد أنه سيكون بخير. لن يكون متاحًا غدًا، لكنني متأكد من أنه سيسافر إلى مانشستر"، قال أربيلوا في مؤتمر صحفي. "أريده أن يكون قادرًا على السفر إلى مانشستر. سنرى كيف سيكون حاله غدًا ويوم الأحد، عندما نتخذ القرار النهائي".

  • تطلب كثافة عالية

    ورغم أن غياب مبابي يمثل ضربة قوية للمباراة المقبلة، إلا أن أربيلوا يرفض السماح لفريقه بفقدان التركيز في سباق اللقب المحلي. وأصر المدرب على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على مستوى عالٍ من الحماس بغض النظر عن تشكيلة الفريق الأساسية. ويتوقع أجواءً صعبة مشابهة لتلك التي شهدها الفريق في مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي.

    وأضاف: "نحن نلعب بعقلية أننا نناضل من أجل الفوز بالدوري الإسباني. هذه مباراة مهمة. نريد أجواءً مشابهة لتلك التي كانت ضد سيتي. نحن ندرك قوة الفريق الذي نواجهه، وهو فريق يلعب بشكل أفضل مما توحي به نقاطه. نحن مستعدون لبذل جهد إضافي. نحن مركزون ومتحمسون".

    التطلع إلى الأسابيع الحاسمة

    يحتل «البلانكوس» حالياً المركز الثاني في الدوري الإسباني، ويطمحون إلى مواصلة الضغط على برشلونة الذي يتصدر الترتيب بفارق أربع نقاط. وبعد مباراة إلتشي، يتوجه ريال مدريد إلى مانشستر لخوض مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حاملاً معه تقدمًا بنتيجة 3-0 من مباراة الذهاب بفضل ثلاثية رائعة سجلها فيديريكو فالفيردي في الشوط الأول.

