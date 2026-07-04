تعرض للضرب وتنمروا على لاعب باراجواي بسببه .. مبابي يُفسد سيناريو ألمانيا وعلى ميسي أن يشكر "الحارس الملهم"!

أن يبني منافسك جدارًا منيعًا أمامك، وتلعب في مثل تلك الأجواء الحارة للغاية، فليس سهلًا أن تخرج فائزًا، ولكنه منتخب فرنسا، الذي رد على "عنف" باراجواي، بفوز بهدف نظيف، ليتأهل "الديوك"، إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

ومن غيره، كيليان مبابي الذي سجل هدف فرنسا من ركلة الجزاء، في الدقيقة 70، والتي تحصل عليها "البديل" ديزيري دوي، لتحقق كتيبة ديدييه ديشان المطلوب، من قلب ملعب لينكولن فاينانشيال، وتعبر بأشق الطرق، من دور الـ16، لتضرب موعدًا مع المغرب في ربع النهائي.

ماذا فعل كيليان مبابي في مواجهة فرنسا وباراجواي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..