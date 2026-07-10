Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

كيليان مبابي يتحدث عن طبيعة إصابته ضد المغرب.. ويورجن كلوب يكشف كواليس مفاوضات "الطائرة الفاخرة" للتعاقد معه

كيليان مبابي
فرنسا
ليفربول
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
المغرب
يورجن كلوب
كأس العالم
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

تصريحات مثيرة على هامش قمة المغرب وفرنسا..

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن "حالته"؛ وذلك بعد تعرضه للإصابة في مواجهة المغرب، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

منتخب فرنسا فاز (2-0) ضد المغرب؛ ليحجز بطاقة التأهُل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إصابة كيليان مبابي.. واستبداله ضد منتخب المغرب

    وفي هذا السياق.. سقط كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على أرضية المستطيل الأخضر، في مرتين مختلفتين؛ وذلك خلال مواجهة المغرب، في ربع نهائي كأس العالم 2026.

    وبعد المرة الثانية التي سقط فيها مبابي، على أرضية المستطيل الاخضر؛ تم "استبداله" بزميله جان فيليب ماتيتا، في الدقيقة 77.

    وظهر على مبابي المُعاناة الشديدة، وتأثره من الإصابة؛ وهو ما نشر القلق في نفوس الجماهير الفرنسية، قبل دور نصف النهائي.

    • إعلان
  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كيليان مبابي يكشف طبيعة إصابته ضد المغرب

    ومن ناحيته.. طمأن النجم الفرنسي كيليان مبابي الجماهير؛ بشأن "حالته الصحية"، بعد معاناته من الإصابة ضد منتخب المغرب.

    مبابي اعترف في تصريحات نقلتها شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، بأنه شعر بآلام على مستوى الكاحل؛ قائلًا: "لكن كل شيء بخير".

    وأعلن مبابي أنه سيكون جاهزًا لنصف نهائي كأس العالم 2026؛ خاصة أنه لم يرد أن يغامر بالبقاء على أرضية الملعب ضد المغرب، بعد شعوره بهذه الآلام.

  • كيليان مبابي و"صداقته" مع أشرف حكيمي

    وعلى جانب آخر.. تحدث كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن الظهير المغربي أشرف حكيمي؛ والذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية معه، منذ تزاملهما في صفوف نادي باريس سان جيرمان.

    وأشار مبابي إلى أنه تناسى صداقته مع حكيمي؛ وذلك طوال الـ90 دقيقة من عمر قمة فرنسا والمغرب، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    وأضاف النجم الفرنسي: "الأمر سيكون صعبًا عليّ، عندما التقي معه في غرفة الملابس؛ فهو من أقرب أصدقائي"، في إشارة إلى صعوبة رؤيته حزينًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Jurgen Klopp LiverpoolGetty/GOAL

    كواليس مفاوضات ليفربول مع كيليان مبابي

    أما المدير الفني الألماني يورجن كلوب، استغل تحليله لمباراة فرنسا والمغرب، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ للحديث عن محاولته التعاقد مع كيليان مبابي، عندما كان يشرف على تدريب نادي ليفربول الإنجليزي سابقًا.

    كلوب قال في تصريحات مع "Magenta TV": "سافرت مع مسؤولي ليفربول إلى نيس، عندما كان مبابي لا يزال لاعبًا في صفوف نادي موناكو الفرنسي؛ حيث هُناك صعدت أسرة اللاعب بالكامل، إلى طائرة خاصة تضم 5 غرف".

    وتابع كلوب: "الطائرة كانت ضخمة بهذا الشكل؛ حيث أخذنا نتفاوض على شروط انضمام مبابي إلى ليفربول، ونحن نتناول الطعام الفاخر ونحلق بشكل دائري في السماء".

    وشدد المدير الفني الألماني على أن مسؤولي ليفربول، كانوا حريصين على أن لا يراهم أحد وهم يتفاوضون مع مبابي؛ قبل أن يتفاجئوا بأن اللاعب وقع في النهاية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صيف 2017.

    ووصف كلوب مفاوضات ليفربول مع مبابي؛ بأنها أغلى صفقة لم تتم في تاريخ هذا العملاق الإنجليزي، حسب قوله.

    ولعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان، في الفترة من 2017 إلى 2024؛ قبل أن ينتقل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.