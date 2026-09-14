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Yamal MbappeGetty Images
Donny Afroni و محمود خالد

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سباق الكرة الذهبية | ديمبيلي يرد بقوة على تصريح مبابي "المختار" .. وبرشلوني سابق ليامال: ميسي لم يفعل ذلك!

الكرة الذهبية
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبيلي
كيليان مبابي
الدوري الفرنسي
لامين يامال
ليونيل ميسي
الدوري الإسباني
برشلونة

سباق البالون دور يشتعل..

أثار حديث الثنائي لامين يامال وكيليان مبابي، ثنائي برشلونة وريال مدريد، بشأن أحقيتهما في الفوز بالكرة الذهبية "2026"، جدلًا واسعًا، في ظل تواجد عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، والذي توج بالبالون دور في العام الماضي.

ما بين إنجاز باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وتواجد 10 من لاعبيه الحاليين في سباق الكرة الذهبية، وكأس العالم 2026، التي شهدت فوز إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين، والأرقام القياسية التي تحققت بفضل كيليان مبابي وليونيل ميسي، صار الصراع شرسًا على جائزة الكرة الذهبية التي ستقام في 26 أكتوبر المُقبل، في لندن.

عثمان ديمبيلي، قرر الردّ على ما ذكره كيليان مبابي، الذي وصف نفسه بـ"المُختار"، فيما تلقى لامين يامال انتقادًا قويًا من نجم برشلونة السابق، حول تصريحه الذي لم يسبق لميسي أن أدلى به.

  • 우스만 뎀벨레 (Ousmane Dembele)Getty Images

    ديمبيلي يرفض لقب "المختار"

    وأوضح ديمبيلي أنه لا يرى نفسه نجمًا فطريًا مقدرًا له النجاح فقط، في تناقض مباشر للتصريحات التي أدلى بها كيليان مبابي، مبينًا أن طريقه إلى قمة كرة القدم العالمية، كان ممهدًا بالجهد الشاق.

    وفي حديثه عبر قناة "ليج 1+"، قدم ديمبيلي تقييمًا صريحًا لمسيرته، بقوله "لطالما كنت في مؤخرة الصف، أعمل بجد. طوال مسيرتي، لم أتفوه بكلمة واحدة، بل عملت بجدٍ لا يُصدق. كما قلت، لم أكن أبدًا "المختار"، لكنني عملت بجد، وفي العام الماضي تم مكافأتي بموسم رائع مع باريس سان جيرمان. وهذا العام، سنرى كيف ستسير الأمور، دون ضغوط، وسآخذ الأمور بروية."

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  • imago-sport-1082719639.jpgZUMA Press Wire

    ثنائية في حقبة ما بعد مبابي

    وبينما يستمر الجدل حول سباق الكرة الذهبية، فإن بداية الموسم الجديد، تشير إلى أن عثمان ديمبيلي، قد عثر على ثنائية جيدة، في عصر ما بعد رحيل كيليان مبابي، الذي أعقبه تتويج باريس سان جيرمان بلقبين في دوري أبطال أوروبا.

    انسجام في أداء ديمبيلي، والوافد الجديد فيران توريس، ظهر جليًا في لعبة الصناعة والتسجيل، خلال مباراتي سلوفان براتيسلافا (في دوري الأبطال) وبريست (في الدوري الفرنسي)، على الرغم من البداية الصعبة التي واجهت العملاق الباريسي منذ فوزه بلقب السوبر الأوروبي.

    وتحدث ديمبيلي بدوره عن توريس، بقوله "كنت محظوظًا بما يكفي للعب معه قليلًا في برشلونة، إنه هداف رقم (9) حقيقي، يمكنه أيضًا اللعب على الجناح، ومن السهل اللعب معه؛ فهو يقوم بانطلاقات جيدة للغاية، ومن السهل العثور عليه، نتواصل كثيرًا، الأمر سهل مع فيران".

  • MbappeGetty Images

    مبابي يفتح باب النقاش

    وجاءت رسالة ديمبيلي، التي أدلى بها بعد الفوز على بريست، لتفتح باب النقاش حول ما قاله كيليان مبابي، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، حيث كشف مهاجم ريال مدريد، عن الفارق الشاسع بين الطريقة التي ينظر بها عالم كرة القدم إليه، وإلى مواطنه ديمبيلي، منذ أن كانا مراهقين، واختلاف التوقعات التي وضعها الجمهور الفرنسي ووسائل الإعلام الرياضية، عليهما، بشكل عام، طوال مسيرتهما نحو الشهرة، حيث علق بقوله "ديمبيلي؟ لطالما اعتبروه لاعبًا موهوبًا، أما أنا، فهم ينظرون إليّ دائمًا على أني (المختار)".

    وتحدث الهدّاف التاريخي للمونديال حول التشكيك في أحقيته بالجائزة، بسبب عدم فوزه ببطولات جماعية، معلقًا "أعتقد أني أستطيع الفوز بها هذا العام، إنها أحد أهدافي، وهي هدف قصير المدى. الناس يقولون إني لم أفز بأي لقب، ولكنها جائزة فردية. لم يكن هناك لاعب أفضل مني. أن أسجل هذا العدد الكبير من الأهداف في البطولات الكبرى، حيث يتواجد جميع اللاعبين العظماء، وبالطبع في كأس العالم، التي تعد أكبر حدث".

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    لامين يامال: أستحق الكرة الذهبية

    من جانبه، صرّح النجم الإسباني لامين يامال، وصيف الكرة الذهبية لعام 2025، علنًا بأنه يستحق الفوز بالجائزة هذا العام، فيما رشح نفسه ومبابي للمنافسة على البالون دور.

    وقال صاحب الـ19 عامًا، في مقابلة مع "أونيفرسو فالدانو"، إن أداءه الاستثنائي خلال العام الماضي يجعله الخيار الأبرز للفوز بأهم جائزة فردية في عالم كرة القدم، مضيفًا "فيما يتعلق بأفضل لاعب في العالم، ربما نكون اثنين، أنا ومبابي، وأعتقد أني أستحقها هذا العام لما حققته. الأمر واضح جدًا بالنسبة لي، وكل من يشاهد المباريات يعرف ذلك".

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    "ميسي لم يفعل ذلك"

    وردًا على ما ذكره يامال، فقد وجه أبيلاردو فيرنانديز، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، انتقادًا كبيرًا حول تصريح الفتى الشاب.

    وقال أبيلاردو عبر قناة "موفيستار بلس"، في رسالة إلى يامال "يمكنك أن تفكر في الأمر، ولكن لا تصرح به علنًا، لأنه يجعلك تبدو سيئًا. يمكنك التفكير فيما تقوله، وتقول مثلًا: قد أكون من بين أقوى المرشحين، لكنك لا تعرف أبدًا لمن ستذهب هذه الجوائز".

    واستشهد فيرنانديز بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والذي قال إنه لم يسمعه يقول ذلك قط، رغم أنه فاز بثماني كرات ذهبية، داعيًا يامال لإيجاد صيغة أكثر اتزانًا للتعبير عن طموحه.

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