بعد جدل رحلاته إلى باريس وسويسرا .. الكشف عن موقف كيليان مبابي من اللحاق بمواجهة ريال مدريد وفياريال

عاد مبابي إلى التدريبات الجماعية في فالديبيباس، مما شكل دفعة معنوية كبيرة لريال مدريد قبل مبارياته المقبلة في الدوري الإسباني. وشوهد المهاجم يتدرب جنبًا إلى جنب مع زملائه يوم الأربعاء، وبدا في حالة جيدة وجاهزًا للعب بعد فترة قصيرة من الغياب عن الملاعب إثر إصابته في الركبة خلال فوز منتخب فرنسا على تركيا في دوري الأمم الأوروبية. ويؤكد وجوده في ملعب التدريب أنه في طريقه للمشاركة في مباراة فياريال يوم السبت المقبل، كما أشارت صحيفة«ماركا».

وتأتي عودة الفرنسي بعد فترة توقف دولية مليئة بالتقلبات، شملت تسجيله هدفاً مع المنتخب الفرنسي، ثم مخاوف من إصابة لاحقة، وعطلة قصيرة أثارت جدلاً بين جماهير ريال مدريد. وعلى الرغم من الضجة التي أحاطت برحلاته الأخيرة إلى باريس وسويسرا، بدا مبابي مركزاً خلال الحصة التدريبية تحت إشراف مورينيو.