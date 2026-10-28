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أحمد فرهود

ليس فاسدًا ولكنه ساذج ومتهور!.. أزمات كيليان مبابي تتخطى حدود كرة القدم، فهل أصبح عدو نفسه؟

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
ريال مدريد
فرنسا
الدوري الإسباني

مبابي أصبح أكثر الأسماء إثارة للجدل في عالم الساحرة المستديرة..

لم يعد اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، حاضرًا في عناوين الأخبار بسبب أهدافه وأرقامه القياسية فقط؛ بل أيضًا بسبب أزمات تجاوزت حدود كرة القدم، ووصل بعضها إلى أروقة السياسة والتحقيقات القضائية.

ومن أزمته مع سيناتورة باراجوايانية، إلى غضب صيني واسع بسبب تعليق ساخر صدر عنه، وصولًا إلى التحقيقات الفرنسية المتعلقة بتحويلات مالية إلى رجال شرطة؛ وجد مبابي نفسه في قلب جدل لا ينتهي، تجاوز المستطيل الأخضر.

المهم.. كل هذه الأزمات أثّرت على صورة مبابي عالميًا، وعرّضته لخسائر مالية واقتصادية كبيرة؛ خصوصًا على صعيد علاقاته التجارية والرعائية، في ظل تداعيات الأزمة الصينية.

لذا؛ بدأت التساؤلات تتصاعد عالميًا، بشأن النجم الفرنسي البالغ من العمر 27 سنة: "هل هو متهم أم ضحية؟!".

ونحن سنحاول الإجابة عن هذا السؤال، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ وذلك عبر تحليل ثلاث أزمات جدلية ارتبطت بمبابي مؤخرًا، وتجاوزت حدود كرة القدم..

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    الصين.. مزحة "غير محسوبة" دفع كليان مبابي ثمنها غاليًا!

    أزمة الصين؛ هي المثال الأوضح على أن الشهرة العالمية لا تمنح أصحابها حصانة من عواقب التصريحات غير المحسوبة، بل ربما تجعل ثمن الخطأ أكبر بكثير.

    نعم.. في أكتوبر 2026، انتشر مقطع فيديو ظهر فيه النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وهو يتحدث عن صورة ساخرة، رُكّب فيها وجهه على شخصية تاريخية صينية.

    مبابي قام في هذا المقطع، بوصف الشخص الذي تظهر صورته بأنه "ديكتاتور صيني"؛ في إشارة فُهمت على نطاق واسع باعتبارها مرتبطة بالزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي حكم البلاد لعقود طويلة.

    وسرعان ما تحولت الواقعة إلى أزمة في الصين، حيث أثار وصف مبابي غضبًا واسعًا، لتعلن ثلاث شركات صينية إنهاء علاقتها التجارية مع النجم الفرنسي؛ وسط تقارير عن تعليق بث مباريات من الدوري الإسباني، في البلاد.

    وأمام كل هذه التداعيات.. قدّم مبابي اعتذاره في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري؛ مؤكدًا أن تعليقه لم يكن موفقًا، مع إدراكه أنه جرح مشاعر المجتمعات الصينية حول العالم.

    وفي اليوم التالي مباشرة، أصدر نادي ريال مدريد اعتذارًا رسميًا عن تصريحات مبابي؛ فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تأخذ هذه الاعتذارات، على محمل الجد.

    - إذًا.. أين الخطأ هنا؟!

    المشكلة عزيزي القارئ، ليست في أن مبابي أراد الإساءة إلى الشعب الصيني، حيث لا يوجد ما يكفي لإثبات هذه النية؛ لكن الأزمة الحقيقية هي أن النجم الفرنسي لم يقدّر حساسية الإشارة إلى شخصية تاريخية شديدة الرمزية في الصين، ولا حجم التداعيات التي قد تترتب على تعليق ساخر يصدر عن لاعب عالمي بحجمه.

    وهنا تظهر الفجوة؛ بين عقلية لاعب يتعامل مع الموقف باعتباره مزحة في مقابلة ترفيهية، ومسؤولية شخصية عامة ترتبط صورتها بعقود تجارية وملايين المتابعين في دول وثقافات مختلفة.

    أي إن هذه الأزمة كان يمكن تفاديها بمزيد من الحذر؛ حيث تكشف عن سوء تقدير من كيليان مبابي لعواقب تصريحه، لا عن تورط جنائي أو نية عدائية مثبتة.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27getty

    أموال رجال الشرطة.. عندما تغافل كيليان مبابي عن العواقب!

    إذا كانت أزمة الصين تتعلق بكلمات خرجت في سياق ترفيهي؛ فإن القضية المالية الفرنسية أكثر حساسية، لأنها تتعلق بأموال انتقلت بالفعل إلى أشخاص يشغلون وظائف أمنية رسمية.

    ففي يوليو 2025.. أعلن الادعاء العام في باريس، فتح تحقيق بعد بلاغ من وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية، بشأن تحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية "180.300 يورو"، دفعها النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، لخمسة من رجال الشرطة المكلفين بحماية منتخب بلاده؛ من بينهم المسؤول الأمني محمد سنهاجي.

    وبحسب الرواية التي قدمها محيط مبابي، فإن الأموال التي دفعها اللاعب إلى رجال الأمن؛ كانت هدايا من مكافأته عن بطولة كأس العالم 2022، وقد دُفعت بشفافية ومن دون مقابل.

    لكن رغم ذلك؛ التحقيق سعى إلى تحديد ما إذا كانت المبالغ هدايا شخصية بالفعل، أم ارتبطت بخدمات خاصة محتملة لم تكن واضحة من الناحية القانونية.

    وتعقد المشهد أكثر في سبتمبر 2026؛ عندما وُضع سنهاجي تحت التحقيق القضائي في ملف تضمن شبهات متعددة، تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وأموال عامة ووقائع مالية أخرى.

    ومن ناحيتنا.. أفادت صحيفة "ليكيب" بأن مبابي أدلى بأقواله أمام المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، بشأن مبلغ قدره "60.300 يورو" دفعه لسنهاجي؛ إلى جانب رحلة جمعته مع الأخير إلى الكاميرون، عام 2023.

    الآن.. هل يعني ذلك أن مبابي متورط في فساد ما؟

    الإجابة "لا.. ليست بالضرورة"؛ فهنا تحديدًا يجب ألا نخلط بين وجود تحقيق رسمي وبين ثبوت جريمة، فاللاعب ليس مدانًا لمجرد أنه دفع الأموال.

    إلا أنه من جهة أخرى، تبرز أسئلة مشروعة بشأن تقدير كيليان مبابي للعواقب؛ وهي: "هل كان من الحكمة تقديم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص مكلفين بحمايته في إطار وظائفهم الرسمية؟.. وهل جرى التحقق مسبقًا من أن قبول تلك المبالغ لا يثير تضاربًا في المصالح أو إشكالات قانونية؟".

    وقد تكون نية مبابي شكر أفراد الأمن على عملهم - كما يقول محيطه -؛ لكن حسن النية لا يلغي ضرورة التأكد من أن طريقة تنفيذها سليمة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموظفين عموميين.

    وهنا تختلف المسألة عن أزمة الصين؛ فالأمر لا يتعلق بحساسية ثقافية فحسب، بل بتحويلات مالية تخضع لتدقيق من الجهات الرسمية.

    بمعنى.. نحن أمام حقيقة واضحة؛ وهي أنه حتى ولو كان الأمر بعيدًا عن تورط مبابي في قضية فساد ما، فهناك سوء تقدير للمخاطر القانونية والإدارية.

  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    سيناتورة باراجواي.. كيليان مبابي "ضحية العنصرية" ولكن!

    على هامش بطولة كأس العالم 2026، دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، في مواجهة علنية مع السيناتورة الباراجوايانية سيليستي أماريا؛ بعدما نشرت تعليقات ذات طابع عنصري، استهدفت أصول اللاعب الكاميرونية.

    تعليقات أماريا جاءت بسبب ما تم وصفه بالاحتفال المستفز من مبابي، أمام أحد لاعبي منتخب باراجواي الأول لكرة القدم؛ وذلك عقب نهاية مباراة المنتخبين، في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

    وجاء رد النجم الفرنسي حادًا للغاية؛ إذ هاجم أماريا وشكك في أهليتها الأخلاقية لشغل منصب سياسي، معتبرًا أنها لا تمثل الشعب الباراجواياني.

    لكن الأزمة لم تبقَ في حدود السجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هددت سيليستي بملاحقة مبابي قانونيًا؛ بسبب تدخله في سياسات دولة أخرى بالتشكيك في أهليتها لشغل منصبها الحالي، بالإضافة إلى ما اعتبرته تحريض على "العنف القائم على النوع الاجتماعي".

    أيضًا.. فتح الادعاء العام في باريس يوم 7 يوليو الماضي؛ تحقيقًا بشأن الإهانات العنصرية والتحريض على الكراهية، بعد شكوى من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الواقعة.

    * إذًا.. هل أخطأ مبابي هنا؟

    من المهم التمييز بين حق مبابي في الرد على الإساءة، وبين طريقة التعبير عن غضبه؛ فقد كان هو الطرف المستهدف بالتعليقات العنصرية في البداية، ولا ينبغي تحميله مسؤولية الأزمة الأصلية.

    لكن الردود الشخصية الحادة التي قام بها مبابي، وسعت نطاق المواجهة؛ مع تحويل قضية واضحة تتعلق بالإساءة العنصرية، إلى سجال متبادل حول الألفاظ والمواقف.

    أي إننا أمام حقيقة واضحة؛ وهي أن مبابي كان الضحية في هذه الأزمة المثيرة للجدل، ولكنه أقحم نفسه في جدل سياسي حول مشروعية تولي شخصية ما لمنصب عام في بلادها.

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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27getty

    كلمة أخيرة.. كيليان مبابي أصبح "عدو نفسه" وعليه أن يتعلم!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ، هي أنه عند جمع وقائع النجم الفرنسي كيليان مبابي - سالفة الذكر -؛ ستظهر لنا صورة أكثر تعقيدًا، من مجرد لاعب تحيط به المشكلات.

    في الصين مثلًا، تبدو المشكلة أقرب إلى سوء تقدير عواقب تصريح ساخر، خصوصًا بالنظر إلى حجم الخسائر التجارية التي أعقبته؛ وهو نفس الأمر بالنسبة لأزمة أموال رجال الشرطة في فرنسا، حيث لم يحسب العواقب القانونية المترتبة عليها.

    وبخصوص ملف السيناتورة الباراجوايانية سيليستي أماريا؛ فنحن أمام مثال واضح على أن مبابي قد يجد نفسه ضحية تصريحات مسيئة، إلا أن كلماته وردوده تسببت في أزمة أكبر بكثير.

    وهنا يمكن طرح السؤال الأهم؛ وهو: "هل يتعامل مبابي مع بعض المواقف بسذاجة وتهور دون أن يمنح العواقب ما تستحقه من حساب؟.. أم أن الضغوط الهائلة المحيطة بنجم بحجمه تجعل كل كلمة وكل علاقة شخصية عرضة للتضخيم والتأويل؟".

    ومبدئيًا.. يبدو أن سذاجة مبابي هي من تقوده إلى بعض الأزمات؛ كما أن تهوره المبالغ فيه أحيانًا، يجعله "عدوًا لنفسه" ويحوّله من ضحية إلى متهم في بعض القضايا.

    ولذا؛ من الضروري أن يتعلّم كيليان مبابي من كل هذه الأخطاء التي وقع فيها مؤخرًا، ليبتعد عن أي جدل بعيدًا عن عالم الساحرة المستديرة.

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