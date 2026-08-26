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أحمد فرهود

رجل المئة: كيليان مبابي "الأناني" يسجل ثلاثية ضد ريال سوسييداد.. ويبدأ الخطوة الأولى لـ"انتزاع عرش" كريم بنزيما!

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
لويس سواريز
برشلونة
ليفربول
ريال مدريد ضد ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
الدوري الإسباني

ماذا قدّم كيليان مبابي؟!..

مرعب الحراس، يتحدث بلغة الأهداف وماكينة لا تتوقف عن هز شباك الخصوم؛ اختر ما شئت من هذه الأوصاف، ففي النهاية نحن نتحدث عن لاعب واحد فقط هو الفرنسي كيليان مبابي.

مبابي واصل "إبداعاته التهديفية" مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ والتي بدأت منذ صيف عام 2024، ومستمرة حتى الآن.

آخر هذه "الإبداعات"؛ ظهرت في المباراة التي فاز بها الميرينجي (4-1) ضد ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور مبابي في مباراة ريال مدريد وسوسييداد..

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    كيليان مبابي.. رجل المئة الذي يُطارد "عرش" بنزيما

    واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تحقيق "أرقامًا تهديفية" كبيرة، مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ الذي انضم إليه صيف عام 2024، قادمًا من النادي المحلي باريس سان جيرمان.

    نعم.. مبابي سجل 3 أهداف "هاتريك" ضد ريال سوسييداد، في المباراة "المؤجلة" من الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ ليحقق رقمًا مهمًا للغاية مع بداية حلم أكبر بكثير، على النحو التالي:

    * أولًا: تخطي حاجز الـ100 مساهمة تهديفية مع ريال مدريد.

    * ثانيًا: الوصول إلى 250 هدفًا كـ"ثالث أعظم هداف فرنسي" في الدوريات الخمس الكبرى.

    وبالنسبة للنقطة الأولى.. فقد وصل مبابي بثلاثيته ضد ريال سوسييداد، إلى "101 مساهمة تهديفية" بقميص ريال مدريد؛ بتسجيله 89 هدفًا وصناعته 12 آخرين، خلال 105 مباريات في مختلف المسابقات الرسمية.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية.. فقد وصل مبابي إلى 250 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى؛ سجلهم بقميص فريقه الحالي ريال مدريد، وقبله موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين.

    وهذه هي الخطوة الأولى نحو تحطيم رقم برنارد لاكومب "الوصيف"، الذي يمتلك 255 هدفًا في رصيده؛ بالإضافة إلى المهاجم الكبير كريم بنزيما "المتصدر"، صاحب الـ281 هدفًا.

    أي أن مبابي على بُعد 6 أهداف فقط لتحطيم رقم لاكومب، و32 هدفًا لتجاوز بنزيما؛ وبالتالي تزعُم عرش "أفضل هداف فرنسي"، في الدوريات الخمس الكبرى.

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  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    كيليان مبابي.. لاعب "أناني" صاحب حاسة تهديفية عالية

    بعد استعراض الأرقام سالفة الذكر.. دعونا نتحدث الآن عن أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي، في مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أداء مبابي ضد سوسييداد، في ليلة الأربعاء؛ يُمكن تلخيصه في نقطتين حاسمتين، هما:

    * أولًا: الفردية في لقطات عديدة.

    * ثانيًا: حاسة تهديفية عالية للغاية.

    والحقيقة أننا شاهدنا مبابي في لقطات عديدة، يلعب بـ"فردية" مبالغ فيها؛ وتحديدًا قبل هدفه الأول في المباراة، الذي جاء في الدقيقة 40.

    السبب في ذلك؛ هو أن مبابي لم يسجل في مباراته الأولى ضد نادي إسبانيول، فأراد أن يعوض هذا الأمر أمام سوسييداد.

    ومع لعبه الفردي؛ تسبب النجم الفرنسي في إهدار فرص عديدة على فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، كادت أن تجعل النتيجة أكبر.

    لكن بعدما سجل مبابي هدفه الأول؛ تحرر بشكلٍ كبير للغاية، وظهرت حاسته التهديفية المعهودة عنه.

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    كيليان مبابي.. انتظروا الجاهزية "البدنية والفنية" لرؤية الأفضل

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نؤكد أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لا يزال لم يصل إلى الجاهزية البدنية الكاملة، مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    هذا الأمر طبيعي للغاية؛ حيث عاد مبابي إلى تدريبات ريال مدريد مؤخرًا، وذلك بعد انتهاء إجازته التي أعقبت مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

    وعندما يستعيد النجم الفرنسي جاهزيته البدنية، فإننا سنُشاهد تحسُن منظومة مدريد الهجومية أكثر؛ حيث ظهرت بعض المؤشرات الجيدة في الشوط الثاني ضد ريال سوسييداد، على النحو التالي:

    * أولًا: ثنائية رائعة بين مبابي وزميله الإنجليزي جود بيلينجهام، في كثير من اللقطات.

    * ثانيًا: فتح المساحات إلى بعض زملائه في خط المقدمة، خاصة الجناحين.

    أي أننا لابد أن ننتظر الجاهزية البدنية والفنية، مع مرور الجولات في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ لنستمتع ربما بواحدة من أفضل نسخ مبابي، على الإطلاق.

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  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    كيليان مبابي.. جائزة "البيتشيشي" تنتظره للموسم الثالث تواليًا ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أثبت جاهزيته التامة، للحفاظ على جائزة "البيتشيشي" كأفضل هداف في الدوري الإسباني.

    الجائزة يسيطر عليها مبابي أساسًا، منذ الانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف 2024؛ حيث توج بها في الموسمين الماضيين، قبل أن يفتتح سجلاته التهديفية في العام الرياضي الحالي.

    إلا أنه يظل على مبابي أن يتخلى عن "الفردية"، ويلعب لمصلحة الفريق أكثر من ذلك؛ حيث كما ذكرنا.. غلبت عليه "الأنانية" في كثير من اللقطات بمباراة سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    وفي مباريات أكثر تعقيدًا من سوسييداد، قد يُعاني ريال مدريد لتحقيق الانتصار؛ خاصة إذا لجأ نجوم الفريق إلى اللعب الفردي، بدلًا من الجماعية.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيقدمه كيليان مبابي في المباريات القادمة مع ريال مدريد، سواء محليًا أو قاريًا.