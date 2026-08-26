رجل المئة: كيليان مبابي "الأناني" يسجل ثلاثية ضد ريال سوسييداد.. ويبدأ الخطوة الأولى لـ"انتزاع عرش" كريم بنزيما!

مرعب الحراس، يتحدث بلغة الأهداف وماكينة لا تتوقف عن هز شباك الخصوم؛ اختر ما شئت من هذه الأوصاف، ففي النهاية نحن نتحدث عن لاعب واحد فقط هو الفرنسي كيليان مبابي.

مبابي واصل "إبداعاته التهديفية" مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ والتي بدأت منذ صيف عام 2024، ومستمرة حتى الآن.

آخر هذه "الإبداعات"؛ ظهرت في المباراة التي فاز بها الميرينجي (4-1) ضد ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور مبابي في مباراة ريال مدريد وسوسييداد..