"لقد تشاجرت مع عمتي" .. كيليان مبابي يعلق على أنباء غضبه من ريال مدريد بسبب الكرة الذهبية

أربعة لاعبين من ريال مدريد يتنافسون حاليًا على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، عن موسم 2025-26؛ هم: مبابي، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا.

الحفل من المقرر أن يقام في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، في العاصمة البريطانية "لندن"، لأول مرة في تاريخ الجائزة التي اعتادت أن تُمنح في باريس.

وقد بدأ اللاعبون بالفعل للترويج لأنفسهم بشكل خاص للحصول على الجائزة، بتصريحاته بين الحين والآخر، ومنهم مبابي الذي رجح كافته على حساب مواطنه الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ زميله السابق في باريس سان جيرمان.



