هل يرغب كيليان مبابي في مغادرة ريال مدريد؟ .. توضيح حقيقة «المرحلة الصعبة» وسط أنباء مفاجئة عن انتقاله

وفقًا لفابريتسيو رومانو، لا يخطط ريال مدريد لبيع مبابي هذا الصيف. وعلى الرغم من فوز اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي الموسم الماضي بعد تسجيله 31 هدفًا في الدوري الإسباني، إلا أن النادي فشل بشكل مفاجئ في حصد أي لقب كبير خلال فترة وجوده التي استمرت عامين، حيث خسر كل من الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ورغم فوزه بألقاب ثانوية مثل كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات، إلا أن خيبة الأمل الشاملة لا تزال قائمة.

وتطرق رومانو إلى التوتر قائلاً: "يا رفاق، لن أبالغ في هذا الأمر. بالتأكيد، هذه ليست أفضل اللحظات بين كيليان مبابي وريال مدريد. هذه حقيقة واقعة".