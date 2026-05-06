وقد ترددت أنباء عن احتمال رحيل النجم الكبير في الصيف وسط شائعات عن خلافات داخل غرفة الملابس وأزمة إدارية كبيرة، لكن خبراء الانتقالات أوضحوا أخيرًا "الحقيقة" المطلقة لوضعه المعقد في العاصمة الإسبانية.
هل يرغب كيليان مبابي في مغادرة ريال مدريد؟ .. توضيح حقيقة «المرحلة الصعبة» وسط أنباء مفاجئة عن انتقاله
مستقبل مبابي في دائرة الاهتمام وسط شائعات حول رحيله
وفقًا لفابريتسيو رومانو، لا يخطط ريال مدريد لبيع مبابي هذا الصيف. وعلى الرغم من فوز اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي الموسم الماضي بعد تسجيله 31 هدفًا في الدوري الإسباني، إلا أن النادي فشل بشكل مفاجئ في حصد أي لقب كبير خلال فترة وجوده التي استمرت عامين، حيث خسر كل من الدوري ودوري أبطال أوروبا.
ورغم فوزه بألقاب ثانوية مثل كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات، إلا أن خيبة الأمل الشاملة لا تزال قائمة.
وتطرق رومانو إلى التوتر قائلاً: "يا رفاق، لن أبالغ في هذا الأمر. بالتأكيد، هذه ليست أفضل اللحظات بين كيليان مبابي وريال مدريد. هذه حقيقة واقعة".
التوتر الداخلي وأزمة الإدارة
وقد تفاقم الإحباط الناجم عن الفشل في الفوز بأي ألقاب كبرى بسبب أزمة فنية هائلة. فقد غادر كارلو أنشيلوتي الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي، وتم إقالة خليفته تشابي ألونسو في منتصف الموسم الحالي. ومع ما يبدو أنه رحيل ألفارو أربيلوا في نهاية الموسم، يبحث النادي بشكل محموم عن مدرب جديد.
وسط هذه الفوضى، اشتدت الشائعات حول استياء اللاعبين عقب مشادة كلامية في ملعب التدريب يوم 24 أبريل، وانتقادات موجهة للمهاجم الذي قضى إجازته في إيطاليا رغم إصابته.
التصدي للشائعات التي تتحدث عن انهيار العلاقة
على الرغم من بلوغه علامة فارقة تتمثل في خوض 100 مباراة مع «البلانكوس» - مسجلاً 85 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في المجموع - لا تزال التكهنات تتزايد بشأن مدى انسجامه مع زملائه في الفريق.
ومع ذلك، فقد أغلق النادي الباب تماماً أمام أي رحيل مبكر للنجم الفرنسي. ونفى رومانو بشكل قاطع الشائعات المتعلقة بالانتقال، قائلًا: "من الواضح أن هذا ليس أفضل وقت، فرؤية لاعب مثل كيليان مبابي يقضي إجازته بينما الفريق يعاني هو أمر يظهر ربما الوضع الحالي، ولكن في الوقت نفسه، دعونا لا نبالغ".
وأضاف: "دعونا لا نقول إن العلاقة بين ريال مدريد ومبابي قد انتهت. دعونا لا نذكر حتى أن ريال مدريد يفكر في رحيل مبابي في الصيف. لا يوجد شيء من هذا القبيل. لا شيء على الإطلاق. هناك العديد من المواقف المعقدة في ريال مدريد".
التطلع إلى الموسم المقبل
استبعد ريال مدريد تمامًا فكرة التعاقد مع لاعب جديد، وركز بدلاً من ذلك على تعيين مدرب جديد لإنهاء فترة الجفاف الطويلة في تحقيق الألقاب الكبرى. وفي الوقت الذي يتعامل فيه النادي مع هذه التعقيدات، سيظل مبابي بلا شك حجر الزاوية الأساسي في مشروعه الرياضي الطموح للموسم المقبل.