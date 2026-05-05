"معركة الجولف، بيع إلكتروني وضحكات ساخرة".. لا غرابة في الأمر يا كيليان مبابي فجمهور ريال مدريد اعتاد على طرد نجومه

في "سانتياجو برنابيو" لا تكفي الموهبة وحدها لتكون آمنًا، ولا يشفع لك التاريخ إذا خذلك الحاضر؛ فهُنا يسكن الجمهور الأكثر تطلبًا، في عالم الساحرة المستديرة.

نعم.. على مر العصور، لم تكن النجومية حصانة ضد غضب جماهير العملاق الإسباني ريال مدريد، التي ابتكرت بعض الأساليب؛ للتعبير عن رغبتها في "طرد" أسماء ما، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وها هو النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الأول، يعيش جحيمًا بكل ما تحمله من معاني؛ وذلك بعد اتهامه بالسفر أكثر من مرة دون علم النادي، وتسببه في مشاكل مع زملائه.

ووصلت الاتهامات ضد مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد صيف عام 2024، قادمًا من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، إلى حد الزعم بأنه يتجاهل "البرنامج العلاجي" المعد له من قِبل النادي؛ وهو الأمر الذي نفته بيئة اللاعب، في الساعات الماضية.

المهم.. مبابي الذي وصل إلى ريال مدريد بأحلام كبيرة للغاية، يواجه مرحلة حاسمة في مسيرته الكروية الآن؛ وسط اتهامات إعلامية عديدة، وغضب جماهيري كبير.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، مظاهر الغضب الجماهيري ضد كيليان مبابي؛ وذلك في حلقة جديدة من مسلسل المطالبات بـ"طرد" عدد من نجوم ريال مدريد، عبر التاريخ..