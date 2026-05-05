أحمد فرهود

"معركة الجولف، بيع إلكتروني وضحكات ساخرة".. لا غرابة في الأمر يا كيليان مبابي فجمهور ريال مدريد اعتاد على طرد نجومه

مبابي هداف الريال الأول على مدار موسمين.. لكن هذا لا يكفي!

في "سانتياجو برنابيو" لا تكفي الموهبة وحدها لتكون آمنًا، ولا يشفع لك التاريخ إذا خذلك الحاضر؛ فهُنا يسكن الجمهور الأكثر تطلبًا، في عالم الساحرة المستديرة.

نعم.. على مر العصور، لم تكن النجومية حصانة ضد غضب جماهير العملاق الإسباني ريال مدريد، التي ابتكرت بعض الأساليب؛ للتعبير عن رغبتها في "طرد" أسماء ما، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وها هو النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الأول، يعيش جحيمًا بكل ما تحمله من معاني؛ وذلك بعد اتهامه بالسفر أكثر من مرة دون علم النادي، وتسببه في مشاكل مع زملائه.

ووصلت الاتهامات ضد مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد صيف عام 2024، قادمًا من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، إلى حد الزعم بأنه يتجاهل "البرنامج العلاجي" المعد له من قِبل النادي؛ وهو الأمر الذي نفته بيئة اللاعب، في الساعات الماضية.

المهم.. مبابي الذي وصل إلى ريال مدريد بأحلام كبيرة للغاية، يواجه مرحلة حاسمة في مسيرته الكروية الآن؛ وسط اتهامات إعلامية عديدة، وغضب جماهيري كبير.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، مظاهر الغضب الجماهيري ضد كيليان مبابي؛ وذلك في حلقة جديدة من مسلسل المطالبات بـ"طرد" عدد من نجوم ريال مدريد، عبر التاريخ..

    حملة إلكترونية مليونية لـ"طرد" كيليان مبابي

    في الساعات القليلة الماضية، انطلقت حملة إلكترونية مليونية، قيل إنها من جماهير العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك للمطالبة بـ"طرد" المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وخلال هذه الحملة.. طالب أكثر من 2 مليون شخص - حتى الآن -؛ بـ"طرد" مبابي من ريال مدريد، بعد موسمين فقط من التعاقد معه.

    هؤلاء يعتقدون أن المهاجم الفرنسي، السبب الرئيس في أزمات الميرينجي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لذلك.. فإن استمراره سيضر الفريق أكثر من إفادته، رغم أهدافه الغزيرة.

    مطالبة جاريث بيل بالتفرغ لـ"الجولف"

    قبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.. طالب عشاق العملاق الإسباني ريال مدريد بـ"طرد" عدد من نجومهم، ببعض الطرق المبتكرة؛ وذلك بعدما انخفض مستواهم، أو لم يقدّموا الأداء المأمول منهم.

    من هؤلاء النجوم الويلزي جاريث بيل؛ الذي مثّل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2013 إلى 2022 - تخللها إعارة موسم إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي -.

    وقتها.. سخر جمهور الميرينجي من بيل؛ من خلال مطالبته بعدم اللعب مع الفريق الأول مجددًا، والتفرغ لهوسه الأكبر "الجولف".

    وتم رفع لافتات ساخرة ضد بيل؛ كُتِب فيها "ويلز، الجولف، مدريد"، في إشارة إلى أولويات اللاعب بالترتيب.

    "بيع" هازارد عبر منصات التسويق الإلكتروني

    في صيف عام 2019.. حسم العملاق الإسباني ريال مدريد واحدة من أهم صفقاته، في العصر الحديث؛ وذلك بالتعاقد مع النجم البلجيكي الكبير إيدين هازارد، قادمًا من نادي تشيلسي.

    لكن.. هازارد واجه سوء حظ كبير للغاية، بعد انضمامه إلى ريال مدريد؛ حيث تعرض لكثير من الإصابات، التي أثرت على مسيرته مع الفريق الأول.

    وبسبب غضب الجماهير المدريدية من إصابات اللاعب المتكررة، وعدم استفادة الفريق منه؛ قاموا بحملة ساخرة ضده، من خلال عرضه لـ"البيع" عبر منصات التسويق الإلكترونية.

    هذه الحملة كانت دلالة واضحة، على عدم رغبة جمهور ريال مدريد في بقاء هازارد؛ حيث استمرت إلى أن رحل بشكلٍ رسمي، صيف عام 2023.

    عداد غياب كاكا عن مباريات ريال مدريد

    الساحر البرازيلي ريكاردو كاكا، مثّل العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2013.

    إلا أن كاكا غاب لفتراتٍ طويلة، بسبب الإصابات المتكررة؛ الأمر الذي أغضب جمهور ريال مدريد، بشكلٍ واضح.

    ووصل الأمر ببعض الجماهير، لرفع لافتات لمدة غياب كاكا مقابل أيام لعبه؛ في إشارة إلى عدم أهميته في صفوف الفريق الأول، وضرورة رحيله.

    ضحكات "ساخرة" ضد جوناثان وودجيت

    تعاقد العملاق الإسباني ريال مدريد مع المدافع الإنجليزي جوناثان وودجيت؛ وذلك في صيف عام 2004، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    وودجيت غاب لمدة سنة تقريبًا، بسبب معاناته من الإصابة؛ لكن بعد عودته ارتكب أخطاءً ساذجة للغاية، الأمر الذي جعل جمهور ريال مدريد يطالب بـ"طرده" رسميًا.

    بل أنه سُمِع في مباريات ريال مدريد، ضحكات "ساخرة" من جماهير الميرينجي؛ عندما كان يتعرض وودجيت للمراوغة من الخصم، كإشارة إلى ضرورة رحيله فورًا.

    تجاهُل إيكر كاسياس و"تحية" بديله بقوة

    أسطورة حراسة المرمى الإسبانية إيكر كاسياس، واجه أيامًا صعبة للغاية، في نهاية مسيرته مع العملاق العاصمي ريال مدريد.

    جماهير ريال مدريد انقسمت بشأن كاسياس؛ حيث ظل البعض يُسانده بقوة، بينما تعمد آخرون التعبير عن غضبهم منه.

    مظاهر الغضب ضد كاسياس؛ تمثّلت في التحية الكبيرة لبديله وقتها الحارس الإسباني دييجو لوبيز، مع تجاهُل تشجيعه هو عند ذكر اسمه.

    هُنا.. علم الحارس الإسباني المخضرم أن رحلته مع الريال انتهت؛ لينتقل إلى العملاق البرتغالي بورتو عام 2015، بعد مسيرة كاملة قضاها في صفوف الميرينجي.

