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킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images
محمد سعيد

كيليان مبابي ضد المغرب | أنقذ فرنسا من ضجيج "مؤامرة ميسي" .. وفك شفرة حكيمي بفيروس باريسي!

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
أشرف حكيمي
فرنسا ضد المغرب
فرنسا
المغرب
كأس العالم
ياسين بونو

للمرة الثانية على التوالي .. الديوك تطيح بأحلام المغرب في المونديال

لم يعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، بحاجة بعد اليوم لإثبات أنه القلب النابض لمنتخب الديوك أو يرد على كل من شكك في قدراته خصوصًا خلال آخر عامين، وذلك بعد أن حمل بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.

مبابي كان في مواجهة مباشرة اليوم مع رفيقه السابق في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، خلال مباراة فرنسا والمغرب بالدور ربع النهائي من المونديال، لكنه حسمها لصالح الديوك بدون عناء مسجلًا الهدف الذي فك شفرة مرمى الحارس ياسين بونو، قبل أن يصنع لزميله عثمان ديمبيلي الهدف الثاني.

وبهذه الثنائية النظيفة يقصي مبابي ورفاقه، منتخب المغرب للمرة الثانية على التوالي من الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وهي نفس النتيجة التي خسر بها أسود أطلس في نصف نهائي نسخة مونديال "قطر 2022".

  • مبابي يفلت من ضجيج "المؤامرة"

    كادت هذه الليلة أن تتحول إلى كابوس بالنسبة لمبابي في الشوط الأول، عندما فشل في أول اختبار حقيقي خلال المباراة، عندما تحصلت فرنسا على ركلة جزاء بالدقيقة 28 من الشوط الأول، حيث نفذها بطريقة سيئة ووقع في الفخ الذي نصبه له الحارس المغربي المتألق ياسين بونو.

    وربما لو كان مبابي قد سجل ركلة الجزاء وفازت فرنسا، لما سلم من الاتهامات العالمية بنظرية المؤامرة ورغبة "فيفا" في دعم المنتخبات الكبيرة للوصول إلى الأدوار النهائية، مثلما حدث في وقت سابق مع النجم ليونيل ميسي، عندما قاد الأرجنتين للفوز على مصر (3-2)، وسط جدل تحكيمي كبير.

    هذه الركلة الضائعة لم تثبط من عزيمة كيليان، الذي نجح سريعًا في تجاوز الصدمة واستطاع أن يسجل هدفًا هو الأفضل له في البطولة، مستغلًا غفلة من الدفاع المغربي، وسدد كرة مقوسة عجز بونو العملاق عن الوصول إليها ليفتح الطريق أمام الفوز الفرنسي، ثم لم يتوقف كيليان عند هدف التقدم، بل ساهم بصناعة الهدف الثاني الحاسم الذي سجله عثمان ديمبيلي.


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  • رفقًا بالأرقام يا كيليان

    مع نهاية موسم متواضع لريال مدريد ونجومه، يبدو أن كيليان كان يدخر طاقته الانفجارية أمام المرمى إلى كأس العالم، حيث يقدم نسخة مرعبة أمام المرمى سواء على مستوى الصناعة أو التسجيل، ليضع نفسه على قمة هدافي البطولة مع ليونيل ميسي برصيد 8 أهداف لكل منهما ويترك الوصافة لإرلينج هالاند.

    وبهدفه اليوم، مبابي أصبح أول لاعب منذ كأس العالم 1966، يساهم في أكثر من 10 أهداف خلال نسختين مختلفتين من البطولة، في إحصائية مذهلة تبرز مدى تعطش النجم الفرنسي لزيارة الشباك في المونديال.

    - كأس العالم 2022: سجل 8 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

    - في كأس العالم 2026 سجل 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

    ووفقًا لشبكة "أوبتا"، أصبح كيليان أول لاعب يساهم في 100 هدف مع منتخب فرنسا، بواقع 64 هدفًا و36 تمريرة حاسمة.



  • رسالة اطمئنان لجماهير فرنسا

    بعد هذا المجهود الوفير، تسبب مبابي في حالة قلق بالغ للجماهير الفرنسية، عندما أبدى معاناته من إصابة في الدقيقة 75، قبل 3 دقائق من مغادرة أرضية الملعب لحساب جون فيليب ماتيتا.

    وظهر مبابي على دكة البدلاء وهو يضع الثلج على كاحل القدم اليمنى، إلا أنه بعد صافرة نهاية المباراة ذهب للاحتفال مع زملاءه وركض بقوة نحو الجماهير، ليؤكد سلامته بنسبة كبيرة للمباراة المرتقبة في نصف النهائي والمقررة يوم 14 يوليو الجاري، أمام الفائز من إسبانيا وبلجيكا.

    وعقب المباراة، خرج في تصريحات تلفزيونية قائلًا: "إصابتي بسيطة على مستوى الكاحل، لكنني بخير. ماتيتا كان أفضل مني في الأوقات المتبقية من المباراة".



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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حكيمي يخذل المغرب في الموعد الكبير

    كانت الآمال كبيرة معلقة على أشرف حكيمي، الظهير الأيمن وصاحب المساهمات المميزة والتي كانت سببًا في وصول المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم، لكن ما شاهدناه اليوم هي واحدة من أسوأ نسخ نجم باريس سان جيرمان.

    والمثير للدهشة، أن حكيمي الذي يحفظ عن ظهر قلب نجوم باريس سان جيرمان، سقط أمامهم اليوم، فلم يستطع أن يجاري سرعا ديزري دوي، وفشل في حصار كيليان مبابي أو عثمان ديمبيلي.

    بل إنه قدم لهم هدية على طبق من ذهب، عندما فشل في استلام كرة بالشوط الأول عادت على فريقه بركلة جزاء، إلا أن مبابي بدا وكأنه يريد ويصون العشرة وأهدر الركلة كي لا يحرج زميله السابق بشكل كبير أمام جماهيره ويحمله مسؤولية الخسارة بمفرده.

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