Getty Images Sport
شبح مبابي وهالاند في الصورة .. سكالوني يحسم موقف ليونيل ميسي من خوض مباراة الأردن
موقف ميسي من مواجهة الأردن
وفقًا للصحفي جاستون إيدول، فإن التقارير الواردة من معسكر المنتخب الأرجنتيني، تؤمد أن المدرب ليونيل سكالوني ينوي إجراء تغييرات واسعة على التشكيلة الأساسية التي ستواجه الأردن في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ورغم رغبة المدرب في إراحة العناصر الأساسية، إلا أن ليونيل ميسي سيشارك لمدة 45 دقيقة على الأقل بعد أن ضمن منتخب "الألبيسيليستي" التأهل رسميًا إلى الدور التالي وتأمين صدارة المجموعة العاشرة.
ويأتي هذا القرار رغبة من ميسي والجهاز الفني في تجنب فقدان حساسية المباريات، خصوصًا أن الفاصل الزمني بين مواجهة النمسا السابقة ومباراة دور الـ32 سيكون طويلًا نسبيًا، مما قد يؤثر سلبًا على الجاهزية البدنية والفنية للقائد إذا غاب عن لقاء الأردن بشكل كامل.
ويهدف سكالوني من خلال هذه الإستراتيجية إلى موازنة الأمور بين منح الفرصة للبدلاء والحفاظ على توهج أبرز نجومه، بخلاف أيضًا جانب يتعلق برغبة "البرغوث" وكل من حوله في مساعدته على الحفاظ على مسيرته التهديفية المثالية في النسخة الحالية من المونديال "سجل 5 أهداف"، في ظل الصراع الشرس مع كل من كيليان مبابي وإرلينج هالاند ولكل منهما 4 أهداف في البطولة.
- Getty Images
فرصة ذهبية للوجوه الشابة أمام الأردن
بفضل حسم الصدارة مبكرًا، ستكون مباراة الأردن فرصة مثالية لسكالوني لاختبار بعض المواعد الصاعدة التي تنتظر دورها في البطولة.
ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة تواجد أسماء مثل جوليانو سيميوني، نيكو باز، وفالنتين باركو، الذين يطمحون لكسب ثقة الجهاز الفني قبل الدخول في المراحل المتقدمة من المونديال.
وعلى الرغم من التغييرات المنتظرة، سيسعى المنتخب الأرجنتيني لتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة، وهو ما يفسر الإصرار على تواجد ميسي لجزء من المباراة لضمان السيطرة وفرض الشخصية البطلة منذ البداية.
وتترقب الجماهير في ملعب دالاس هذه المواجهة، ليس فقط لمشاهدة ميسي، بل لرؤية الجيل الجديد من "التانجو" وهو يقدم أوراق اعتماده في أكبر محفل كروي عالمي.
رؤية سكالوني لمسار الدفاع عن اللقب
رغم الانتصارات المتتالية، لا يزال المدرب ليونيل سكالوني يحافظ على واقعيته، مشددًا على أن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
وعقب الفوز الأخير بالولايات المتحدة، قال سكالوني: "عندما ينطلق ليو، ينطلق الجميع، وهذا يحسب للفريق. حتى عندما كان الفريق يعاني، عمل بجد، واستعاد الكرة من أجل الهدف، وكان ملتزماً. هذا ما يولده، إنه أمر مثير للإعجاب. لا أعرف ماذا أقول أيضاً، ولا أعرف إذا كان ذلك كافيًا".
وتابع المدرب الذي قاد الأرجنتين للمجد في قطر: "الناس يتحمسون لرؤية الفريق، ورؤية كيف يتنافسون ويستمتعون بأنفسهم. هناك الكثير من الفرق التي يمكن أن تكون بطلة للعالم وسوف يتنافسون. بعض الفرق الكبرى ستفوز، وسنكون في الصراع، لكن الأمر سيكون صعباً على الجميع".
- Getty Images Sport
إشادة واسعة بتألق البرغوث التاريخي
يأتي هذا القرار في وقت يعيش فيه ميسي حالة من النشوة بعد تحطيمه للرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 18 هدفًا، متجاوزًا أسطورة ألمانيا ميروسلاف كلوزه.
وعبر زملاؤه عن انبهارهم بما يقدمه، حيث قال أليكسيس ماك أليستر: "إنه أفضل لاعب في العالم. نعلم أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل ليو. لقد فزنا بالفعل ببطولات معه، ومن المهم أن يكون سعيداً. إنه يفعل ذلك بالطريقة التي يفعلها، ونحن ممتنون جداً لذلك".
من جانبه، أضاف لياندرو باريديس في تصريحات تعكس قيمة القائد داخل المجموعة: "الحقيقة هي أنك تعتقد أنه قدم كل شيء بالفعل، ولكن بعد ذلك يأتي ويفعل شيئاً إضافيًا .. إنه يستمر في إدهاشنا في كل مرة يطأ فيها أرض الملعب".