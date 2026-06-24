شبح مبابي وهالاند في الصورة .. سكالوني يحسم موقف ليونيل ميسي من خوض مباراة الأردن

وفقًا للصحفي جاستون إيدول، فإن التقارير الواردة من معسكر المنتخب الأرجنتيني، تؤمد أن المدرب ليونيل سكالوني ينوي إجراء تغييرات واسعة على التشكيلة الأساسية التي ستواجه الأردن في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ورغم رغبة المدرب في إراحة العناصر الأساسية، إلا أن ليونيل ميسي سيشارك لمدة 45 دقيقة على الأقل بعد أن ضمن منتخب "الألبيسيليستي" التأهل رسميًا إلى الدور التالي وتأمين صدارة المجموعة العاشرة.

ويأتي هذا القرار رغبة من ميسي والجهاز الفني في تجنب فقدان حساسية المباريات، خصوصًا أن الفاصل الزمني بين مواجهة النمسا السابقة ومباراة دور الـ32 سيكون طويلًا نسبيًا، مما قد يؤثر سلبًا على الجاهزية البدنية والفنية للقائد إذا غاب عن لقاء الأردن بشكل كامل.

ويهدف سكالوني من خلال هذه الإستراتيجية إلى موازنة الأمور بين منح الفرصة للبدلاء والحفاظ على توهج أبرز نجومه، بخلاف أيضًا جانب يتعلق برغبة "البرغوث" وكل من حوله في مساعدته على الحفاظ على مسيرته التهديفية المثالية في النسخة الحالية من المونديال "سجل 5 أهداف"، في ظل الصراع الشرس مع كل من كيليان مبابي وإرلينج هالاند ولكل منهما 4 أهداف في البطولة.



