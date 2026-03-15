كيف يمكن لنابولي أن يلعب الآن بوجود دي بروين وماكتوميناي ولوكاكو وجميع اللاعبين الآخرين: فكرة جنونية للعودة في النتيجة، هل هذا ممكن؟

لم تكن هناك سوى أخبار سارة لنابولي في الشوط الثاني من المباراة ضد ليتشي، التي بدأت بصعوبة قبل أن تنقلب رأساً على عقب بفضل نسخةجديدة من «الأزوري»، التي اكتسبت قوة وحيوية بفضل التبديلات. دخول دي بروين وماكتوميناي غيّر مسار المباراة وأظهر ما كان يمكن أن يكون عليه هذا الفريق وما زال بإمكانه أن يكون.

بالتأكيد، في خط الوسط – حيث عاد إلى التشكيلة الأساسية بعد أشهر – عانى أنغيسا ولم يبدُ في أفضل حالاته. لكن عودته، إلى جانب عودة نجمي خط الوسط الآخرين، تعني إضافة سرعة أو سرعتين إضافيتين. سيحتاج الكاميروني، كما ذكرنا، إلى المزيد من المباريات ليعود إلى مستواه كلاعب متعدد المهام الذي كان يسيطر على وسط الملعب قبل الإصابة، لكن وجوده أو عدمه يمكن أن يحدث فرقاً.

بالمقارنة مع لاعب فولهام السابق، بدا كل من دي بروين وماكتوميناي أكثر جاهزية مع ليتشي، حيث دخل كلاهما الملعب في الشوط الثاني وتمكنا من تغيير وجه نابولي. يبدو البلجيكي بشكل خاص بعيداً عن المستوى المتواضع الذي أظهره في بداية الموسم، ويعد في هذه المرحلة الأخيرة من الدوري برفع مستوى فريقه كما فعل في بعض الأوقات فقط خلال الخريف.