كيف يمكن أن تتعثر مساعي ليفربول للتعاقد مع نجم راب ليبزيغ يان ديوماندي، الذي تقدر قيمته بـ 100 مليون يورو

ألقى فلوريان بلتينبرغ، مراسل قناة "سكاي ألمانيا"، الضوء على تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن إلغاء بند الخروج يمثل "الجانب الأكثر أهمية" في خطة النادي للاحتفاظ بالجناح.

وقال بلتينبرغ: "يخطط نادي RB Leipzig لمكافأة يان ديوماندي بعقد جديد وزيادة في الراتب على أساس الأداء، دون إضافة بند في العقد يتيح له الرحيل". "يريد نادي RB الاحتفاظ بنجمه البالغ من العمر 19 عامًا لموسم آخر، لكنه سينظر في أي عروض تبدأ من 100 مليون يورو. ويقوم نادي ليفربول بمتابعته عن كثب ويظل على اتصال بوكلائه".