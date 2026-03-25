كيف يضفي ديوجو دالوت أجواءً مميزة في مانشستر يونايتد؟ المدافع البرتغالي يشرح اختيارات قائمة الأغاني التي تلهب حماس «الشياطين الحمر»

وفي حديثه بالتعاون مع شركة DHL Express، الشريك اللوجستي الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أجاب دالوت على سؤال GOAL حول كيفية اختياره للأغاني التي يشغلها وما إذا كانت تلك القرارات تتأثر بالخصوم الذين سيواجههم الفريق، قائلاً: «أنا أعمل كدي جي في غرفة الملابس منذ فترة طويلة، وليست مهمة سهلة أن تحاول إرضاء 25 لاعباً ذوي أذواق مختلفة! أشعر بالضغط لأنني لا أريد تشغيل أغنية سيئة، لكنني وصلت الآن إلى مرحلة يمكنني فيها اختيار الأغاني التي أريدها مع الموازنة بين الطلبات. أنظر إلى الأمر بطريقة احترافية؛ عليّ التفكير في طاقة الغرفة. أحيانًا أحتاج إلى رفع المعنويات وأحيانًا أخرى يحتاج الناس إلى مساحتهم الخاصة - كل هذا يتوقف على المباراة."

دالوت هو أحد أعضاء مجموعة القيادة المكونة من ستة لاعبين في أولد ترافورد، والتي شكلها المدرب السابق روبن أموريم، وتضم كابتن النادي برونو فرنانديز، والمدافع المخضرم هاري ماجواير، والفائز بكأس العالم ليساندرو مارتينيز، والظهير المغربي نوسير مازراوي، والحارس المخضرم توم هيتون.

وأضاف عن حصوله على هذا التكليف: "إن تعييني كجزء من فريق القيادة المكون من ستة أفراد في مانشستر يونايتد يمنحني الكثير من المسؤولية الإضافية. إنه دور بدا لي طبيعياً تماماً، وليس شيئاً مفروضاً، لكنه أيضاً عملية تعلم. عندما يكون لديك العديد من الشخصيات المختلفة في غرفة الملابس، عليك أن تجد طرقاً للتواصل مع الجميع في لحظات مختلفة. يمنحني ذلك مسؤولية إضافية لمواكبة معايير النادي ومحاولة إبقاء الجميع على المسار الصحيح".