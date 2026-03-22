يعد انتقال سيرو إيموبيل إلى باريس إف سي التجربة الرابعة للمهاجم في الخارج: قبل انتقاله إلى فرنسا، كان اللاعب المولود عام 1990 قد لعب بالفعل في بوروسيا دورتموند بألمانيا، وفي إشبيلية بإسبانيا، كما انتقل في الموسم الماضي إلى تركيا للعب مع بشيكتاش. ثم عاد إلى إيطاليا ليلعب مع بولونيا، لكنه حزم أمتعته في منتصف الموسم لينضم إلى فريق صاعد حديثًا إلى الدوري الفرنسي، لكنه يتمتع بطموحات كبيرة في الدوري الفرنسي.
ترجمه
كيف يسير أداء إيموبيل مع باريس إف سي: أول هدف له في الدوري الفرنسي في مباراة البقاء أمام لو هافر
أول هدف لإيموبيل في فرنسا
وفي مباراة اليوم الأحد 22 مارس، سجل سيرو إيموبيل أول أهدافه مع باريس إف سي: جاء الهدف في الفوز على لو هافر، في مباراة حاسمة للبقاء في الدوري؛ مواجهة مباشرة لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، سجل فيها المهاجم الإيطالي الهدف في الدقيقة 29 من المباراة، في مشاركته الثامنة الإجمالية بالقميص الجديد (الخامسة كأساسي) مع الأخذ في الاعتبار مباريات الدوري وكأس فرنسا.
اللاعبون الإيطاليون الآخرون في باريس إف سي
بعد أن حقق الصعود إلى الدوري الفرنسي (Ligue 1) في الموسم الماضي، وكما ذكرنا سابقاً، لا يريد باريس إف سي أن يكون مجرد لاعب ثانوي في كرة القدم الفرنسية. إنه نادٍ يتمتع بموارد مالية كبيرة ومشروع طويل الأمد سيحاول تنفيذه ليحافظ على مكانه في الدرجة الأولى بشكل دائم. وبالنظر إلى التشكيلة المتاحة للمدرب أنطوان كومبوار - البالغ من العمر 60 عاماً والذي وصل في فبراير ليحل محل بطل الصعود ستيفان جيلي - نجد لاعبين إيطاليين آخرين: الأول هو دييغو كوبولا، المدافع المركزي المولود عام 2003 والذي وصل في يناير على سبيل الإعارة من برايتون بعد أن سعى كل من فيورنتينا وتورينو للتعاقد معه؛ والآخر هو لوكا كوليوشو (2004)، لاعب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا الذي نشأ في الخارج في صفوف إسبانيول، وقد وصل هو أيضًا في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من بيرنلي.