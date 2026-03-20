عرض لورينزو إنسيني. اليوم كما بالأمس. عاد المهاجم المولود عام 1991 في يناير الماضي إلى بيسكارا كلاعب حر بعد الإنجاز الذي حققه في موسم 2011-2012 مع إيموبيل وفيرراتي في الصعود إلى الدوري الإيطالي تحت قيادة زدينيك زيمان. كان آنذاك شاباً صاعداً، واليوم عاد وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، لكن مستواه ظل كما هو. اللمسة، هي نفسها. بعد إنهاء عقده مع تورونتو في كندا، عاد إنسيني إلى إيطاليا، وبعد بعض الاتصالات مع بارما ولازيو، قرر التوقيع مع بيسكارا في دوري الدرجة الثانية.
كيف يسير أداء إنسيني في صفوف بيسكارا: أهداف وتمريرات حاسمة في محاولة لإنقاذ الفريق في دوري الدرجة الثانية
إحصائيات إنسيغن في بيسكارا
بيسكارا تحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية، لكنها تحاول استعادة ثقتها بنفسها بفضل أداء لورينزو: في عشر مباريات مع الفريق الأزرق والأبيض (أربع منها أساسي)، سجل إنسيني ثلاثة أهداف وصنع هدفين؛ وكان له دور حاسم في مباراة من كل مباراتين. ربما كان الهدف الأهم هو الذي سجله ضد باليرمو، وهو الأول بعد عودته؛ وكان حاسماً في الفوز النهائي على أحد الفرق التي تنافس على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى. إذا كان بيسكارا في حاجة في السابق إلى إنجاز (شبه) مستحيل للبقاء، فإنه الآن، بقيادة إنسيني في نهاية النفق، يرى بصيصاً صغيراً من الأمل.
كم يربح إنسيغن في بيسكارا
عقد مدته ستة أشهر ينتهي في يونيو المقبل، لكن الاتفاقية تتضمن أيضًا خيار تجديد لصالح اللاعب في حال نجا الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. سيرتدي القميص رقم 11 تمامًا كما كان الحال قبل أربعة عشر عامًا، براتب قدره 300 ألف يورو، ورغبة في إعادة إحياء أحلام مشجعي بيسكارا. أثار وصول إنسيني حماساً كبيراً في الأوساط، على الرغم من الوضع المعقد في الترتيب حيث لا يزال الفريق الأزرق والأبيض في المركز الأخير، ولكن مع وجود إنسيني في صفوفه.