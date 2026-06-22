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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
كريم مليم

كيف يتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026؟

مصر
كأس العالم
مصر ضد إيران
إيران
نيوزيلندا ضد بلجيكا
نيوزيلندا
بلجيكا
مصر
إيران
الولايات المتحدة
نيوزيلندا
بلجيكا
كندا

نستعرض لكم كيفية تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 في ظل ظروف المجموعة الحالية..

حقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

ويُعد هذا الفوز الأول في تاريخ منتخب مصر بنهائيات كأس العالم، بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار خلال مشاركاته السابقة في نسخ 1934 و1990 و2018، قبل أن ينجح في كتابة صفحة جديدة من تاريخه خلال نسخة 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض حظوظ منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

  • ترتيب منتخب مصر في مجموعات كأس العالم 2026

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1مصر211042+24
    2إيران20202202
    3بلجيكا20201102
    4نيوزيلندا201135-21
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  • جدول مباريات منتخب مصر المتبقية في مجموعات كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    بلجيكا - مصر الإثنين 15 يونيو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		1-1لومين
    نيوزيلندا - مصرالإثنين 22 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 05:00 الإمارات    		3-1بي سي بليس
    مصر - إيران السبت 27 يونيو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		-لومين

  • كيف تتأهل المنتخبات إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026؟

    تشهد بطولة كأس العالم 2026 تحولًا جوهريًا في طريقة تحديد ترتيب المنتخبات داخل المجموعات، بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح الأفضلية لسجل المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في النقاط، بدلًا من الاعتماد على فارق الأهداف كما جرت العادة طوال العقود الماضية.

    وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ترتيبًا واضحًا للفصل بين الفرق المتساوية في النقاط. ويبدأ الاحتكام أولًا إلى عدد النقاط المحققة في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات، يلي ذلك عدد الأهداف المسجلة خلالها.

    وفي حال استمرار التعادل، يتم الانتقال إلى فارق الأهداف العام في المجموعة، ثم إجمالي الأهداف المسجلة. أما إذا بقي التعادل قائمًا، فيتم اللجوء إلى معيار اللعب النظيف وفق عدد البطاقات الصفراء والحمراء، وأخيرًا إلى التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

  • ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026؟

    رغم تصدر منتخب مصر للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط عقب فوزه على نيوزيلندا، فإن "الفراعنة" لم يحسموا بعد بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    ويحتاج المنتخب المصري إلى التعادل أو الفوز أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من أجل ضمان العبور إلى الدور التالي دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى.

    وفي حال تحقيق الفوز على إيران، سيرفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، ليضمن صدارة المجموعة السابعة والتأهل إلى دور الـ32.

    أما إذا انتهت المباراة بالتعادل، فسيصل رصيد مصر إلى 5 نقاط، وهو ما يكفي للتأهل، لكن الصدارة ستظل مرتبطة بنتيجة مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا.

    فإذا فازت بلجيكا بفارق أكثر من هدفين، ستنتزع المركز الأول، بينما سيبقى المنتخب المصري في الصدارة إذا كان الفوز البلجيكي بفارق هدف واحد فقط.

    في المقابل، يبقى السيناريو الأسوأ بالنسبة لمصر هو الخسارة أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، إذ سيتراجع المنتخب المصري إلى المركز الثالث في المجموعة. ومع ذلك، ستظل أمامه فرصة للتأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

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مصر
مصر
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إيران
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بلجيكا
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