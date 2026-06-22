كيف يتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026؟

حقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

ويُعد هذا الفوز الأول في تاريخ منتخب مصر بنهائيات كأس العالم، بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار خلال مشاركاته السابقة في نسخ 1934 و1990 و2018، قبل أن ينجح في كتابة صفحة جديدة من تاريخه خلال نسخة 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض حظوظ منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026.