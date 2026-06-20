كيف يتأهل منتخب قطر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026؟

قبل كل شيء، لا مجال للحديث عن أي تأهل لمنتخب قطر بغير الفوز على البوسنة في المباراة الثالثة التي يصفها مدربه جولن لوبيتيجي نفسه بأنها مباراة "حياة أو موت".

ذلك لأن الفوز على البوسنة سيرفع الرصيد القطري للنقطة رقم 4، أما التعادل مع البوسنة فسيجعل القطريين في المركز الأخير بالمجموعة ويفقدون الآمال تمامًا.

الفوز على البوسنة لا بد أن يكون بنصيب وافر من الأهداف للوقوف على ذلك العامل إذا تساوت النقاط مع أي من كندا أو سويسرا، ولكن تبقى هناك مساحة جيدة إذا فاز المنتخب القطري كي يكون ضمن أفضل الثوالث.