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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد مجدي

ترجمه

كيف يتأهل منتخب قطر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026؟

كأس العالم
البوسنة والهرسك ضد قطر
البوسنة والهرسك
قطر
البوسنة والهرسك
قطر
الولايات المتحدة

نستعرض لكم كيفية تأهل قطر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 في ظل ظروف المجموعة الحالية..

قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، يحتل منتخب قطر المركز الأخير في المجموعة الثانية.

المنتخب القطري خسر في المباراة الثانية أمام كندا بسداسية كاملة وكان قد تعادل قبلها بهدف لمثله مع سويسرا متصدرة المجموعة.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-BARCELONAAFP

    مجموعة قطر في كأس العالم 2026

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1كندا211071+64
    2سويسرا211052+34
    3البوسنة والهرسك201125-31
    4قطر201117-61
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  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    مباريات منتخب قطر في مجموعات كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    قطر - سويسراالسبت 13 يونيو 2026
    23:00 قطر والسعودية، 00:00 الإمارات    		1-1ليفيز
    كندا - قطرالجمعة 19 يونيو 2026
    02:00 قطر والسعودية، 03:00 الإمارات    		0-6بي سي بليس
    البوسنة والهرسك - قطرالأربعاء 24 يونيو 2026
    23:00 قطر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-لومن فيلد

  • ماذا يحتاج منتخب قطر للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026؟

    قبل كل شيء، لا مجال للحديث عن أي تأهل لمنتخب قطر بغير الفوز على البوسنة في المباراة الثالثة التي يصفها مدربه جولن لوبيتيجي نفسه بأنها مباراة "حياة أو موت".

    ذلك لأن الفوز على البوسنة سيرفع الرصيد القطري للنقطة رقم 4، أما التعادل مع البوسنة فسيجعل القطريين في المركز الأخير بالمجموعة ويفقدون الآمال تمامًا.

    الفوز على البوسنة لا بد أن يكون بنصيب وافر من الأهداف للوقوف على ذلك العامل إذا تساوت النقاط مع أي من كندا أو سويسرا، ولكن تبقى هناك مساحة جيدة إذا فاز المنتخب القطري كي يكون ضمن أفضل الثوالث.

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