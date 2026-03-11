كيف كان أداءنا؟ مدرب باير ليفركوزن يقترب من مدرب أرسنال بعد أن سجل الفريق الألماني هدفاً من ركلة ركنية في مباراة دوري أبطال أوروبا

لكنهم تعرضوا لهذه الكفاءة يوم الأربعاء، حيث افتتح ليفركوزن التسجيل في الدقيقة 46 بضربة رأس من روبرت أندريتش، بينما أنقذ كاي هافرتز التعادل لأرسنال بركلة جزاء دقيقة في الدقيقة 89.

بعد هدف ليفركوزن الافتتاحي، التقطت الكاميرات مدرب ليفركوزن هجولماند وهو يتحدث إلى مدرب أرسنال على خط التماس، في ما بدا أنه لحظة فخر للمدرب الدنماركي بعد أن نجح فريقه في تسجيل هدف باستخدام نقطة قوة أرسنال المميزة.