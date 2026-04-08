Mark Doyle

كيف غيّر خفيتشا كفاراتسخيليا مجرى اللعب لصالح باريس سان جيرمان – وترك ليفربول يندم على فرصة ضائعة للتعاقد مع ساحر الجناح الجورجي

في 9 يناير من العام الماضي، أفاد ديفيد أورنستين الموثوق دائمًا بأن ليفربول كان يراقب عن كثب وضع خفيتشا كفاراتسخيليا في نابولي وقد يقدم على خطوة في منتصف الموسم لضم الجناح إذا أصبح متاحًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية. ولم يتفاجأ أحد بالخبر على الإطلاق، نظرًا لاهتمام النادي الإنجليزي طويل الأمد بالنجم الجورجي.

ومع ذلك، عندما وافق نابولي على مضض على السماح لكفاراتسخيليا بالرحيل، قرر ليفربول عدم تقديم عرض، ما ترك الطريق ممهداً أمام باريس سان جيرمان للتعاقد مع بطل السكوديتو مقابل 70 مليون يورو مبدئياً (59 مليون جنيه إسترليني/72 مليون دولار) في 17 يناير.

واتضح أنها لحظة محورية لكلا الفريقين. ففي حين واصل ليفربول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25، فقد انهار منذ ذلك الحين، جزئياً بسبب فشله في التعاقد مع بديل للويس دياز الصيف الماضي.

أما باريس سان جيرمان، فقد لعب كفاراتسخيليا دوراً بطولياً في فوزهم بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، بعدما تغلبوا على الريدز في الطريق، ومن المتوقع الآن أن يقصوا فريق أرنه سلوت مجدداً بينما يسعون للاحتفاظ بتاجهم الأوروبي.

إذن، لماذا فشل ليفربول في التحرك عندما سنحت له الفرصة؟ ففي النهاية، كان أبناء ميرسيسايد يعلمون قبل معظم أفضل فرق أوروبا أن كفاراتسخيليا مقدر له أن يصبح عظيماً...

    أن تصبح «كفارادونا»

    كان كفاراتسخيليا مجهولاً تماماً عندما وصل إلى نابولي في يوليو 2022. لكن حرفياً خلال بضعة أشهر، كان السكان المحليون قد أطلقوا عليه لقب "كفارادونا"، في إشارة إلى مراوغاته الشبيهة بدييغو مارادونا، وبالتالي كان ذلك أسمى إطراء في مدينة لا يزال فيها الأرجنتيني يُعد إلهاً.

    ومع ذلك، وبينما كان مشجعو كرة القدم الإيطالية قد أُذهلوا بالفعل بعروض كفاراتسخيليا الساحرة على مدار الجولات الخمس الأولى من موسم الدوري الإيطالي، فإنه لم يلفت انتباه بقية أوروبا حقاً إلا خلال فوز نابولي المذهل 4-1 على ليفربول يورغن كلوب في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

    قد يكون العديد من الأجنحة قد أزعجوا ترينت ألكسندر-أرنولد على مر السنين، لكن لم يعذّبه أحد قط كما فعل كفاراتسخيليا، الذي تفوق على الظهير الأيمن تقريباً متى شاء، وأبرز ذلك قبل أن يهيئ الكرة لجيوفاني سيميوني ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض. لم يستطع ألكسندر-أرنولد ببساطة مجاراة "كفارادونا" — لكن في الحقيقة، لم يستطع أحد ذلك.

    جعل كفاراتسخيليا جو غوميز يبدو أحمق في البناء لهدفي نابولي الثاني والثالث، أولاً بسرقة الكرة من قلب الدفاع أثناء الضغط عالياً في الملعب، ثم بإظهار قوة قرب خط التماس منحته وقتاً ومساحة كافيين ليرسل عرضية سجل منها سيميوني. كما أحرج ابن تبليسي فابينيو مرتين في الركضة المراوغة نفسها التي انتشرت سريعاً على نطاق واسع.

    ومن هذه الناحية، كان لكلوب وجهة نظر عندما قال إنه لم يكن هناك في الواقع ما يمكن لألكسندر-أرنولد فعله في تلك الليلة، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التي كان يمكنهم بها تحييد كفاراتسخيليا هي منع الكرة من الوصول إلى ذاك اللاعب الذي كان يبلغ حينها 21 عاماً — لأن الكرة بمجرد أن تصله، لا سبيل لإيقافه.

    "عندما يمتلك أفضلية الحركة الأولى، يكون قد انطلق بالفعل"، قال الألماني للصحفيين. "لكن إن لم تتمكن من فعل ذلك، فأنت بحاجة إلى حماية لأن لديه السرعة، وهو جريء، يدخل إلى العمق، ويمكنه الذهاب إلى الخارج، وهذا ما يجعل الأمر دائماً صعباً للغاية.

    “أعرف أن الناس سيتحدثون عن موقف أو موقفين حين حاول ترينت أن يكون أمامه وتمر الكرة من خلاله، لكن الفتى جيد جداً وسريع جداً وعليك أن تدافع عنه جماعياً في تلك اللحظات."

    الفائز بالدوري الإيطالي

    في الحقيقة، لم يكن لعدد الرجال المكلّفين بمراقبة كفاراتسخيليا أي فرق يُذكر، إذ لم تكن هناك طريقة فعلية لإيقافه لما تبقّى من موسمه الأول في الدوري الإيطالي. وفي النهاية وصل إلى رقمين في كلٍّ من الأهداف والتمريرات الحاسمة، بعدما قدّم انسجامًا رائعًا مع المهاجم فيكتور أوسيمين ليلهما نابولي إلى أول لقب سكوديتو منذ 1990 – وهو ما عزّز المقارنات مع مارادونا.

    في تلك المرحلة، كان رئيس البارتينوبي أوريليو دي لورينتيس يبذل قصارى جهده لربط صفقة الشراء الرخيصة بقيمة 10 ملايين يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني/11.5 مليون دولار) القادمة من دينامو باتومي بعقد جديد – ليس أقلّها لدرء الاهتمام المتزايد من نخبة أندية أوروبا. لكن، ورغم المفاوضات المطوّلة، لم يتم التوصل إلى اتفاق، وكان التوقع أن يغادر كفاراتسخيليا نابولي خلال صيف 2024.

    كانت مطاردة باريس سان جيرمان له معروفة على الملأ آنذاك، لكن كُشف لاحقًا على يد جيانلوكا دي مارزيو أن ليفربول قدّم عرضًا في حدود 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني/115 مليون دولار) لضم كفاراتسخيليا في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات. ووفقًا لخبير سوق الانتقالات الإيطالي، كان «الريدز» مستعدين أيضًا لترك الدولي الجورجي في نابولي حتى نهاية موسم 2024-25 – بالطريقة نفسها التي أعادوا بها إعارة مواطن كفاراتسخيليا، جيورجي مامارداشفيلي، إلى فالنسيا بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 29 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) للحارس.

    مأزق تعاقدي

    على الرغم من الاهتمام الشديد بكفاراتسخيليا، قرر نابولي عدم بيع الجناح، ليس أقلها لأن المدرب الجديد أنطونيو كونتي كان متعطشاً لبناء فريقه حوله.

    "لديه خصائص ليست شائعة على الإطلاق"، قال المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي وإنتر. "إنه قوي، ويملك تلك اللمسة من الخيال، ويصنع فرصاً للتسجيل ويمرر كرات حاسمة. نريد أن نستخرج أفضل ما يجعله مميزاً."

    لكن كونتي لم يحقق هذا الهدف تماماً خلال النصف الأول من الموسم، وكان ذلك على الأرجح لأن كفاراتسخيليا لم يكن لا يزال ملتزماً بالكامل بالمشروع الجديد في ملعب مارادونا. واصل نابولي الضغط على اللاعب لتمديد عقد ينتهي في 2027، لكن كفاراتسخيليا قدم طلب انتقال بعد وقت قصير من افتتاح نافذة الشتاء لعام 2025.

    "من وجهة نظري، إنها خيبة أمل كبيرة"، قال كونتي للصحفيين. "اليوم عليّ أن أتراجع خطوة إلى الوراء. لا يمكنني إبقاء من يريدون الرحيل مقيدين بالسلاسل. فعلت ذلك في الصيف وكانت لدي ستة أشهر لإقناع جميع الأطراف لإيجاد حل.

    "أدرك أن الخبر خرج بشكل مفاجئ، لكنني الآن أتراجع خطوة إلى الوراء، ومن الصواب أن يحل النادي والمحيطون بكفارا الوضع."

    خطط أخرى

    وفقًا لدي لورينتيس، لم يكن أمام نابولي خيار سوى الاستفادة ماليًا من بيع كفاراتسخيليا، رغم أنهم كانوا في خضم منافسة على اللقب.

    "كان عليّ أن أفعل ذلك لأن وكيله كان يهدد بتفعيل المادة 17 (التي تتيح للاعبين فسخ العقود في ظروف محددة)"، قال منتج الأفلام لصحيفة كورييري ديلا سيرا. "بعد الموسم الأول المذهل للجورجي، شرعنا فورًا في التفاوض على تجديد العقد، مع تحسين راتبه بل وحتى عرض مبلغ كبير جدًا عليه، لأن كان واضحًا أن التعويض المحدود سيجذب نصف العالم المستعد لمدّ الجسور الذهبية من أجله. لكن وكيله، ماموكا جوغيلي، كانت لديه خطط أخرى لنفسه وللاعب."

    ومهما كانت الأسباب وراء رحيل كفاراتسخيليا عن نابولي، فإن النتيجة الصافية لحالة الجمود بشأن التمديد كانت أن أحد أكثر الأجنحة إثارة في العالم أصبح متاحًا مقابل رسوم مخفضة. وكان من المتوقع أن يكون الاهتمام بخدماته شديدًا — ومع ذلك، فقد حظي باريس سان جيرمان عمليًا بمسارٍ شبه خالٍ لضم كفاراتسخيليا، مع كون غياب التحرك من ليفربول محيرًا على نحو خاص.

    فرصة ضائعة

    في وقت طلب كفاراتسخيليا الانتقال، كان ليفربول في طريقه بقوة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية فقط، كما كان يملك وفرة من الخيارات على الأطراف. كان محمد صلاح يعيش ما يمكن القول إنه أعظم موسم فردي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما كان كلٌّ من دياز وكودي جاكبو يتألقان كلما شاركا على الجهة اليسرى.

    لكن مستوى صلاح انهار تماماً منذ خلافه مع سلوت، في حين بات يُشعَر بشدة ببيع دياز إلى بايرن ميونيخ بسبب التراجع الكارثي لجاكبو هذا الموسم، لدرجة أن ريو نغوموها البالغ 17 عاماً يبدو الآن كأكثر جناح فعالية في الفريق.

    ومن الإنصاف تجاه فريق استقطابات الريدز أنهم لم يكونوا ليتوقعوا معاناة صلاح وجاكبو المفاجئة، لكن رحيل دياز كان مطروحاً منذ مدة — وهو ما يُرجَّح أنه السبب في أن ليفربول حاول، بحسب التقارير، ترتيب التعاقد مع كفاراتسخيليا ليعوض الكولومبي الراغب في الرحيل منذ عام 2024.

    قد لا يكون كفاراتسخيليا بالقدر نفسه من المرونة التكتيكية مثل دياز، الذي قدم عملاً مقبولاً عند اللعب في العمق مع سلوت، لكنه على الأرجح مراوغ أفضل منه — وهذه القدرة على تجاوز الخصم، سواء بالسرعة أو بالخداع، كانت غائبة بشكل لافت خلال محاولات ليفربول المرهقة هذا الموسم لاختراق التكتلات الدفاعية المنخفضة.

    ولزيادة الأمور سوءاً، بات الريدز الذين يزداد أداؤهم تهالكاً يواجهون خطر تلقي ضربة جديدة على يد هدفهم القديم في سوق الانتقالات الذي تحول إلى مُعذِّب لهم، إذ من المقرر أن يواجه فريق سلوت المتعثر باريس سان جيرمان بقيادة كفاراتسخيليا مرتين خلال الأيام الستة المقبلة.

    مزيد من البؤس لليفربول؟

    أثار تعاقد باريس سان جيرمان مع كفاراتسخيليا الدهشة في ذلك الوقت لأن النادي الفرنسي كان يضم بالفعل عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وديزير دويه في قائمته - لكنه أثبت في الواقع أنه القطعة المفقودة في الأحجية.

    أضاف كفاراتسخيليا مزيداً من السرعة والاختراق إلى خط هجومي مكوّن حصرياً من أجنحة، وهو ما قاد باريس سان جيرمان إلى مجد دوري أبطال أوروبا بفوز مذهل 5-0 وسحقٍ لإنتر في ميونيخ - الأمر الذي لم يكن سوى تذكير مؤلم لليفربول، الذي أقصاه رجال لويس إنريكي من دور الـ16، بأنك لا يمكنك حقاً أن تمتلك الكثير من الشيء الجيد.

    ومع ذلك، لم يقدّم كفاراتسخيليا مستوى جيداً على نحوٍ خاص خلال النصف الأول من الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان - على الأقل ليس في الدوري الفرنسي، حيث لم يسجل سوى مرة واحدة منذ بداية ديسمبر. كما كانت هناك تقارير في فرنسا تفيد بأن اللاعب البالغ 25 عاماً يشعر كما لو أنه كان أحد الأهداف المقصودة من الهجوم اللفظي الأخير لديمبيلي على زملاء الفريق الذين يُفترض أنهم أنانيون، والذين يعتقد أنهم مسؤولون عن تذبذب مستوى باريس سان جيرمان - وهو ما أدى إلى تكهنات بأن كفاراتسخيليا وممثليه منفتحون على انتقال صيفي.

    لكن لويس إنريكي كان دائماً من المعجبين بعقلية المهاجم بقدر إعجابه بقدراته الفنية، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن ديمبيلي تعمّد تهنئة كفاراتسخيليا على تسجيله هدفين في الفوز 5-2 على تشيلسي في باريس يوم 11 مارس.

    كان «جورج بيست الجورجي» شبه مستحيل الإيقاف في تلك الليلة، كما أنه حسم مواجهة دور الـ16 في دوري الأبطال بتسجيله الهدف الافتتاحي في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج في الأسبوع التالي. وبناءً على ذلك، ثمة شعور بأن كفاراتسخيليا يعود مرة أخرى لبلوغ ذروته في التوقيت المثالي تماماً بالنسبة لباريس سان جيرمان.

    يمكن لمشجعي ليفربول، بالطبع، التمسك بالأمل في أن تكون تقارير عدم رضاه تحمل شيئاً من الصحة، ما يعني أن ناديهم قد يحصل على فرصة أخرى للتعويض عن عدم التحرك لضم كفاراتسخيليا العام الماضي، ولا أحد يعلم يقيناً ما الذي ستسفر عنه نافذة الصيف.

    لكن في الوقت الراهن، سيتعين عليهم فقط أن يستعدوا لعرضٍ مرير وكئيب آخر لما كان يمكن أن يكون، بدءاً من بارك دي برانس يوم الأربعاء.

