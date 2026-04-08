كان كفاراتسخيليا مجهولاً تماماً عندما وصل إلى نابولي في يوليو 2022. لكن حرفياً خلال بضعة أشهر، كان السكان المحليون قد أطلقوا عليه لقب "كفارادونا"، في إشارة إلى مراوغاته الشبيهة بدييغو مارادونا، وبالتالي كان ذلك أسمى إطراء في مدينة لا يزال فيها الأرجنتيني يُعد إلهاً.

ومع ذلك، وبينما كان مشجعو كرة القدم الإيطالية قد أُذهلوا بالفعل بعروض كفاراتسخيليا الساحرة على مدار الجولات الخمس الأولى من موسم الدوري الإيطالي، فإنه لم يلفت انتباه بقية أوروبا حقاً إلا خلال فوز نابولي المذهل 4-1 على ليفربول يورغن كلوب في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

قد يكون العديد من الأجنحة قد أزعجوا ترينت ألكسندر-أرنولد على مر السنين، لكن لم يعذّبه أحد قط كما فعل كفاراتسخيليا، الذي تفوق على الظهير الأيمن تقريباً متى شاء، وأبرز ذلك قبل أن يهيئ الكرة لجيوفاني سيميوني ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض. لم يستطع ألكسندر-أرنولد ببساطة مجاراة "كفارادونا" — لكن في الحقيقة، لم يستطع أحد ذلك.

جعل كفاراتسخيليا جو غوميز يبدو أحمق في البناء لهدفي نابولي الثاني والثالث، أولاً بسرقة الكرة من قلب الدفاع أثناء الضغط عالياً في الملعب، ثم بإظهار قوة قرب خط التماس منحته وقتاً ومساحة كافيين ليرسل عرضية سجل منها سيميوني. كما أحرج ابن تبليسي فابينيو مرتين في الركضة المراوغة نفسها التي انتشرت سريعاً على نطاق واسع.

ومن هذه الناحية، كان لكلوب وجهة نظر عندما قال إنه لم يكن هناك في الواقع ما يمكن لألكسندر-أرنولد فعله في تلك الليلة، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التي كان يمكنهم بها تحييد كفاراتسخيليا هي منع الكرة من الوصول إلى ذاك اللاعب الذي كان يبلغ حينها 21 عاماً — لأن الكرة بمجرد أن تصله، لا سبيل لإيقافه.

"عندما يمتلك أفضلية الحركة الأولى، يكون قد انطلق بالفعل"، قال الألماني للصحفيين. "لكن إن لم تتمكن من فعل ذلك، فأنت بحاجة إلى حماية لأن لديه السرعة، وهو جريء، يدخل إلى العمق، ويمكنه الذهاب إلى الخارج، وهذا ما يجعل الأمر دائماً صعباً للغاية.

“أعرف أن الناس سيتحدثون عن موقف أو موقفين حين حاول ترينت أن يكون أمامه وتمر الكرة من خلاله، لكن الفتى جيد جداً وسريع جداً وعليك أن تدافع عنه جماعياً في تلك اللحظات."