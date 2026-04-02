كيف سيؤثر مستقبل ماركوس راشفورد على خطط برشلونة في سوق الانتقالات، في الوقت الذي يبحث فيه عملاق الدوري الإسباني عن بدائل للاعب المعار من مانشستر يونايتد
مفترق طرق راشفورد في كامب نو
تقترب خطط برشلونة طويلة الأمد بشأن راشفورد من لحظة حاسمة، حيث أكدت شبكة ESPN أن بند الشراء المحدد بـ 30 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني/32 مليون دولار) سينتهي في 15 يونيو. وقد يؤدي عدم تفعيل هذا البند قبل الموعد النهائي إلى انتهاء فترة راشفورد في كاتالونيا بشكل مفاجئ، مما يجبر النادي على البحث عن خيارات بديلة لتعزيز خط هجومه.
يبرز عبد العزيز الزولي كخيار بديل رئيسي
وفي حال فشل صفقة راشفورد، فقد حدد برشلونة بالفعل وجهًا مألوفًا كبديل محتمل. تم إضافة جناح ريال بيتيس عبدو زيلوزي إلى قائمة المرشحين، حيث يسعى هانسي فليك إلى تعزيز خياراته خلف اللاعبين المخضرمين لامين يامال ورافينها. اللاعب المغربي الدولي البالغ من العمر 24 عامًا معروف جيدًا في كامب نو، حيث خاض 14 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة قبل أن ينضم إلى بيتيس في عام 2023 مقابل 7.5 مليون يورو، وفقًا لـ ESPN.
تضمنت الصفقة التي نقلت عبدو إلى إشبيلية خيار إعادة الشراء لبرشلونة، بالإضافة إلى بند بنسبة 50% من قيمة البيع. وهذا يجعل عودته المحتملة جذابة من الناحية المالية لنادٍ لا يزال يتعامل مع قيود دقيقة على سقف الرواتب. مع 23 هدفاً في 117 مباراة مع بيتيس، يُنظر إلى عبدو على أنه لاعب يناسب الملامح التي يرغب فيها فليك: جناح سريع ومباشر يتمتع بالمهارة الفردية للتغلب على المدافعين في المواقف الفردية.
إعادة تشكيل خط الهجوم
يأتي الاهتمام بأبدي والغموض المحيط براشفورد في إطار "تغييرات هجومية" أوسع نطاقاً مخطط لها للموسم 2026-2027. يحرص بطل الدوري الإسباني على ضم ما لا يقل عن لاعبين جديدين لتعزيز خط الهجوم - جناح متخصص لتعزيز العمق ومهاجم رقم 9 جديد، حيث يُعتقد أن جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد يتصدر قائمة رغباتهم. الوضع الخاص بالمهاجمين متقلب بشكل خاص، حيث ينتظر النادي ليرى كيف ستسير الأمور مع اللاعب المخضرم روبرت ليفاندوفسكي واللاعب الدولي الإسباني فيران توريس.
من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لليفاندوفسكي هذا الصيف، وبينما برشلونة منفتح على تمديده، فمن المرجح أن يكون ذلك بشروط مالية مخفضة بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، يقال إن النادي مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لتوريس، الذي يمتد عقده حتى عام 2027 لكنه يعاني من صعوبة في الحفاظ على مستواه.
أهداف التوظيف الأوسع نطاقاً والقيود المالية
ورغم أن تعزيز خط الهجوم يمثل أولوية، إلا أن برشلونة يراقب أيضًا خط دفاعه. فقد تم تحديد أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان كهدف مثالي لمنصب قلب الدفاع، على الرغم من أن سعره قد يكون باهظًا اعتمادًا على الميزانية النهائية للنادي في الصيف. كما ظهرت أسماء أخرى لمراكز الجناح، بما في ذلك يان فيرجيلي لاعب مايوركا وفيكتور مونوز لاعب أوساسونا، في الوقت الذي يعمل فيه فريق التعاقدات على إعداد قائمة بخطط بديلة.
في النهاية، ستحدد المرونة المالية للنادي المسار الذي سيتخذه. ويبقى السؤال الأكبر في الأشهر المقبلة هو ما إذا كان النادي سيخصص 30 مليون يورو للاحتفاظ براشفورد أم سيعيد استثمار هذا المبلغ في عدة لاعبين شباب أقل تكلفة مثل عبدي. مع اقتراب موعد يونيو النهائي، يجب على إدارة برشلونة أن تقرر ما إذا كان لاعب مانشستر يونايتد هو حجر الزاوية في مستقبلها أم أن هناك مسارًا مختلفًا يجب اتباعه للحفاظ على هيمنتها في الدوري الإسباني.