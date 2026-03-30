كيف سيلعب توتنهام تحت قيادة دي زيربي: التشكيلة، الفلسفة الجديدة ودور كولو مواني

لطالما تميز دي زيربي بأسلوبه الهجومي والمبادر في لعب كرة القدم؛ وتتمحور فلسفته حول الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات من الخلف، وغالبًا ما تبدأ مباشرة من الحارس: وتشكل تشكيلات 4-2-3-1 و4-3-3 الأنماط الرئيسية التي يعتمد عليها، حيث يميل الجناحان الهجوميان إلى التوسع على جانبي الملعب لفتح المساحات أمام انطلاقات لاعبي الوسط. إذا أصبح دي زيربي بالفعل المدرب الجديد لتوتنهام في الأشهر الأخيرة من الموسم، فقد يكون هذا هو التشكيل الأساسي للسبورز:

التشكيلة الأساسية المحتملة (4-2-3-1): فيكاريو؛ بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، سبنس؛ جراي، بالهينها؛ ريتشارليسون، تشافي سيمونز، تيل، كولو مواني.



