"كيف خطر لك هذا؟!" - ميكي فان دي فين يرد على الادعاءات بأن نجوم توتنهام لا يكترثون بخطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز

مع اقتراب توتنهام بشكل خطير من ويست هام ونوتنغهام فورست في جدول الترتيب، يشعر المدافع بالرعب من أن تؤدي الأخبار الملفقة إلى إبعاد قاعدة جماهيرهم المخلصة. وقد وجه نداءً صادقاً إلى المشجعين، مؤكداً لهم أن البقاء في الدوري هو الهدف الوحيد. وشدد قائلاً: "الناس يختلقون الأمور وهذا أمر محبط لنا لأنه يجلب المزيد من المتاعب. ثم يبدأ المشجعون في تصديق ذلك أو يقولون: 'أوه، اللاعبون لم يعودوا يهتمون. ماذا سيحدث للنادي؟" لكن، صدقوني، كل من يشارك في الملعب، كل الموظفين، اللاعبين، الجميع، يهتمون كثيرًا بالوضع الذي نحن فيه ونريد فقط تغيير الأمور. هذا هو الهدف الرئيسي للجميع. إذا كانت بعض التقارير تقول إن اللاعبين لم يعودوا يهتمون، فهذا أمر محبط للغاية بالنسبة لفريقنا."