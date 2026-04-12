كيف تعافت إسبانيا من خيبة الأمل في الأولمبياد واليورو لتُظهر لماذا ينبغي أن تكون المرشحة الأبرز للفوز بكأس العالم للسيدات

كان الدمار الذي أصاب إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا الصيف الماضي واضحاً. وربما لا توجد طريقة أقسى للخسارة من ركلات الترجيح، وقد دعمت هذه الفكرة مشاهد الحسرة التي بدت على لاعبي «لا روخا» وجهازهم الفني بعدما عاد منتخب إنجلترا في المباراة التي أُقيمت في بازل ليمتد اللقاء إلى وقت إضافي، ثم هزم أبطال العالم 3-1 عبر ركلات الجزاء. وقالت أيتانا بونماتي، الفائزة بالكرة الذهبية ثلاث مرات: «قاسٍ جداً. سيؤلم لفترة من الزمن»."""

وزاد من وطأة الضيق أن البطولة جاءت بعد أقل من عام على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، التي دخلتها إسبانيا وهي المرشحة الأوفر حظاً لكنها غادرتها من دون أي ميدالية على الإطلاق. أعقبت هزيمة صادمة أمام البرازيل في نصف النهائي خسارةٌ ضيقة أمام ألمانيا في مباراة الميدالية البرونزية، ما ترك أبطال العالم بقليلٍ مما يثبت جهودهم وهم يغادرون فرنسا.

لكن مع اقتراب بطولة كبرى أخرى، إذ لم يتبقَّ على كأس العالم للسيدات 2027 سوى 14 شهراً الآن، لا يوجد شعور بفقدان الأمل عندما يتعلق الأمر بـالفائزات بنسخة 2023 — بل على العكس تماماً. وذلك لأن إسبانيا أمضت الأشهر القليلة الماضية في التعافي بشكلٍ رائع من خيبة أمل الصيف الماضي، إذ تتجه إلى مباراة الإياب أمام إنجلترا يوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم، باعتبارها واحدة من أبرز المرشحات للفوز بالبطولة في البرازيل — إن لم تكن المرشحة الأبرز على الإطلاق.

  • Sonia Bermudez Spain Women 2025Getty Images

    قيادة جديدة

    لقد تغيّر الكثير في إسبانيا منذ بطولة أمم أوروبا. والأبرز أنّ مونتسي تومي، التي كانت تُثار الشكوك حول قدراتها كمدرّبة طوال فترة تولّيها المنصب، غادرت منصبها بعد فترة قصيرة من البطولة، لتتسلّم سونيا برموديث، المهاجمة السابقة لبرشلونة، الراية. ومن الجدير بالذكر أيضًا النجمة المخضرمة التي أعادتها: مابي ليون، قلب الدفاع من الطراز العالمي التي لم تلعب لبلادها منذ احتجاج اللاعبات البارز الذي أعقب يورو 2022.

    كان تأثير عودة المدافعة ملموسًا، إذ قادت برموديث إسبانيا إلى التتويج بدوري الأمم في ديسمبر الماضي، بعدما حافظت لا روخا على نظافة شباكها في أربع مباريات عبر مواجهتي الذهاب والإياب أمام السويد وألمانيا لتحسم اللقب بصورة حاسمة. وبعد الفوز على ألمانيا 3-0 في إياب النهائي، أمام رقم قياسي من الجماهير على أرضها بلغ 55,843 في مدريد، وصفت أليكسيا بوتيّاس ذلك بأنه «إحدى أفضل ليالي مسيرتي».

    • إعلان
  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    التغلب على غياب بونماتي

    كان على إسبانيا أن تخوض تلك المباراة الأخيرة، التي كانت بحاجة إلى الفوز بها بعد التعادل 0-0 في كايزرسلاوترن، من دون بونماتي أيضاً. الفائزة بالكرة الذهبية ثلاث مرات، التي حصدت كرتها الذهبية الثالثة على التوالي قبل أسابيع قليلة فقط، تعرضت لكسر في عظمة الشظية بين مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري الأمم. إنها إصابة كانت ستتطلب جراحة وأبقتها خارج الملاعب منذ ذلك الحين. من الممكن ألا تلعب مجدداً هذا الموسم، رغم أن العودة قبل نهايته بقليل تبقى ممكنة.

    وقالت في ذلك الوقت إيريني باريديس، قائدة إسبانيا التي تلعب أيضاً مع بونماتي في برشلونة: "غيابات مثل غياب آيتانا قد تربكك لأن لا أحد يحب رؤية زميلة تتألم أو تُصاب". ومع ذلك، تعاملت لا روخا بشكل مثير للإعجاب من دون مؤهلاتها ذات المستوى العالمي، سواء في نهائي دوري الأمم أو في انتصاري تصفيات كأس العالم اللذين تليا ذلك.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    موهبة من الطراز العالمي في حالة من الطراز العالمي

    هذا بالطبع لأن تشكيلة إسبانيا ككل استثنائية. ستكون أفضل بوجود لاعبة مثل بونماتي، بالتأكيد، لكنها لا تزال من بين الأعمق والأفضل في كرة القدم النسائية الدولية بينما تتعافى. في خط الوسط وحده، كانت باتري جيخارّو في حالة رائعة منذ عودتها من الإصابة في يناير، بينما تستمتع أليكسيا بوتيّاس بموسم يليق بفوزها بالكرة الذهبية الثالثة. نجمة برشلونة لديها 20 هدفًا و11 تمريرة حاسمة حتى الآن هذا الموسم، ويمكنها تعزيز ملفها لنيل الجائزة على بعض أكبر المسارح في الأسابيع المقبلة، ولا سيما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وفي الخط الأمامي، لعبت ماريونا كالدينتي، وصيفة الكرة الذهبية العام الماضي، مرة أخرى دورًا بارزًا في هجوم إسبانيا، بينما واصلت كلوديا بينا تألقها الاستثنائي من الموسم الماضي، فيما قد يكون حتى الآن موسمًا أفضل للّاعبة البالغة من العمر 24 عامًا.

    وكل ذلك لا يعدو أن يكون مجرد لمحة سطحية عن الجودة المتاحة تحت تصرف بيرموديث.

  • Vicky Lopez Spain Women 2025Getty Images

    الشباب يتقدمون للأمام

    وكان من المثير بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الماضية أيضاً الطريقة التي برزت بها عدة مواهب شابة داخل تشكيلة إسبانيا. فيكي لوبيز، على سبيل المثال، أخذت مكان بونماتي في التشكيلة الأساسية لمباراة الإياب على أرض الديار في نهائي دوري الأمم، وردّت ثقة بيرموديز بتسجيل الهدف الثاني في الفوز 3-0 الذي حسم اللقب.

    ومع انطلاق تصفيات كأس العالم، ووجود مباريات أسهل أمام منتخبات مثل أوكرانيا وآيسلندا على جدول المباريات، اعتمدت بيرموديز بشكل أكبر على خط الإمداد. وبعد أن درّبت عبر مختلف مراحل الفئات السنية، فإن المدربة البالغة 41 عاماً تدرك تماماً مدى جودة الفرق التي تغذي «لا روخا»، وقد تحركت لترقية أمثال أيارا أغيرّيزابالا وكلارا سيراخوردي، اللّتين جاءتا ضمن المراكز العشرة الأولى في GOAL قائمة NXGN للسيدات لعام 2026، إلى تشكيلتها. وكانت سيراخوردي على وجه الخصوص لافتة عندما مُنحت أول مشاركة أساسية لها أمام أوكرانيا الشهر الماضي، بعدما أظهرت أيضاً نضجاً يفوق سنها في ظهور قصير لمدة 25 دقيقة أمام السويد في أكتوبر.

    كما أن أسماء جديدة أخرى مثل إدنا إيمادي، مهاجمة بايرن ميونيخ البالغة 25 عاماً والتي لديها هدفان في أربع مباريات دولية، ولوسيا كوراليس، التي غادرت برشلونة إلى لندن سيتي ليونيسيس مقابل مبلغ كبير في الصيف، نجحت في تثبيت مكانها في التشكيلة بصورة منتظمة وأضفت شيئاً من التجديد.

  • Jenni Hermoso Sonia Bermudez Spain Women 2025Getty Images

    إثبات وجهة نظر

    يعني ذلك أنه، رغم ظهور بعض الوجوه الجديدة والمختلفة، فإن غالبية ما جعل هذا المنتخب الإسباني بهذا القدر من الجودة لا يزال قائمًا، وقد أتاح لهم التعافي من مرارة الصيف الماضي. هذه تشكيلة زاخرة بجودة عالية وخبرة كبيرة، إلى جانب رفد مستمر من المواهب الشابة، وكل ذلك مكّن «لا روخا» من التألق رغم تقلب الظروف بسبب غيابات اللاعبات وإصابات أسماء محورية والجدل المتعلق بالجهاز الفني خلال السنوات القليلة الماضية.

    هل يمكن لبرموديز أن تقدم قصة مختلفة فيما يتعلق بالأمر الأخير؟ كانت هناك شكوك عند قدومها نظرًا لافتقارها إلى الخبرة التدريبية على مستوى الفريق الأول، لكن الطريقة التي تأقلمت بها في نهائيات دوري الأمم كانت مثيرة للإعجاب. هل يبشر ذلك بالخير للمستقبل؟ لن نعرف المزيد إلا مع كل مباراة تمر، وستكون مواجهة الثلاثاء أمام إنجلترا اختبارًا رائعًا لها لتجتازه من أجل إثبات نفسها بشكل أكبر.

  • Irene Paredes Leah Williamson Spain England Women 2025Getty Images

    الفرصة تطرق الباب

    تُعدّ رحلة إسبانيا إلى لندن فرصة رائعة للفريق ككل أيضاً. وربما تكون «الانتقام» كلمة قوية أكثر مما ينبغي لوصف ما هو مطروح، إذ إن ثلاث نقاط في تصفيات كأس العالم لا يمكن أن تضاهي اللقب الذي حققته «اللبؤات» بعد هزم «لا روخا» في نهائي يورو 2025 الصيف الماضي. لكن ستكون هناك فرصة لتوجيه شكل من أشكال الرد، لا سيما أن إنجلترا خرجت منتصرة أيضاً عندما التقى الفريقان آخر مرة على أرض ويمبلي العريقة في مباراة ضمن دوري الأمم، رغم أن تلك الحملة انتهت بتتويج إسبانيا باللقب، بينما فشلت «اللبؤات» مرة أخرى في التأهل إلى النهائيات.

    إن مدّ وجزر هذه المواجهة، وما يرافقها عادة من رهانات عالية، وحقيقة أن هذين المنتخبين هما الأفضل في أوروبا، كلها عوامل تساعد على خلق ما يشبه المنافسة بين إنجلترا وإسبانيا؛ ذلك النوع غير المرتبط بالجغرافيا الذي يثير الاهتمام ويستفز الفضول، خصوصاً في كرة القدم الدولية.

    وفي أحدث فصولها، ستسعى «اللبؤات» إلى تذكير الجميع بسبب كونهن من حسم نهائي يورو 2025. لكن إسبانيا هي حاملة لقب بطولة العالم، بعد أن تفوقت على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023، ولديها هنا فرصة كبيرة لتذكير الجميع لماذا ينبغي أن تكون هي المرشحة الأوفر حظاً لتتربع على القمة مرة أخرى في 2027.

