كيف تعافت إسبانيا من خيبة الأمل في الأولمبياد واليورو لتُظهر لماذا ينبغي أن تكون المرشحة الأبرز للفوز بكأس العالم للسيدات

وزاد من وطأة الضيق أن البطولة جاءت بعد أقل من عام على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، التي دخلتها إسبانيا وهي المرشحة الأوفر حظاً لكنها غادرتها من دون أي ميدالية على الإطلاق. أعقبت هزيمة صادمة أمام البرازيل في نصف النهائي خسارةٌ ضيقة أمام ألمانيا في مباراة الميدالية البرونزية، ما ترك أبطال العالم بقليلٍ مما يثبت جهودهم وهم يغادرون فرنسا.

لكن مع اقتراب بطولة كبرى أخرى، إذ لم يتبقَّ على كأس العالم للسيدات 2027 سوى 14 شهراً الآن، لا يوجد شعور بفقدان الأمل عندما يتعلق الأمر بـالفائزات بنسخة 2023 — بل على العكس تماماً. وذلك لأن إسبانيا أمضت الأشهر القليلة الماضية في التعافي بشكلٍ رائع من خيبة أمل الصيف الماضي، إذ تتجه إلى مباراة الإياب أمام إنجلترا يوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم، باعتبارها واحدة من أبرز المرشحات للفوز بالبطولة في البرازيل — إن لم تكن المرشحة الأبرز على الإطلاق.