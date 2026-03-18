الأنظار والتركيز منصبان على جنوة، لكن بين الحين والآخر تتجه الأفكار أيضًا إلى أوستياماري. فمن ناحية، هناك دانييلي دي روسي المدرب، الذي يخوض معركة البقاء مع الفريق الأحمر والأزرق — وقد تولى منصبه في نوفمبر خلفًا لباتريك فييرا — ومع تبقي تسع جولات على نهاية الدوري، يتقدم بفارق 9 نقاط عن الفريق الذي يحتل المركز الثالث من القاع. من ناحية أخرى، هناك دي روسي الرئيس، الذي اشترى أوستياماري في يناير 2025 وأصبح مالكها. بالنسبة له، يمثل هذا النادي جزءًا من قلبه: هناك بدأ لعب كرة القدم في فرق الناشئين، أولاً كظهير ثم كمهاجم؛ وفي سن الـ16 انتقل إلى روما حيث كان والده ألبرتو يدرب فريق البريميفيرا. وفي تريغوريا، وبناءً على حدس ماورو بنسيفينغا، انتقل بشكل نهائي إلى خط الوسط.
كيف تسير أمور فريق أوستياماري بقيادة دي روسي: يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الرابعة، ويطمح للصعود إلى دوري الدرجة الثالثة بعد أن أنقذ النادي من الإفلاس
ترتيب فريق أوستياماري
يحتل فريق أوستياماري اليوم المركز الثاني في المجموعة F من دوري الدرجة الرابعة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أنكونا، وذلك قبل سبع جولات من نهاية الدوري. ماذا تنص اللوائح؟ الفريق الذي يحتل المركز الأول يصعد تلقائياً إلى دوري الدرجة الثالثة، أما الفرق التي تحتل المراكز من الثاني إلى الخامس فستخوض مباريات التصفيات: لا تحدد مباريات التصفيات صعوداً آخر، بل تهدف إلى تحديد ترتيب يتم من خلاله، عند الضرورة، اختيار فرق لإكمال تشكيلة دوري الدرجة الثالثة للموسم 2026/27 في حالة استبعاد أندية بسبب عدم التسجيل أو الإفلاس. مدرب أوستياماري منذ الصيف الماضي هو ديفيد دانتوني (بعقد لمدة عامين)، وهو لاعب وسط سابق لعب بشكل أساسي في دوري الدرجة الثانية والثالثة، وكان المدرب الذي قاد مونتيروسي إلى الصعود التاريخي إلى دوري الدرجة الثالثة بين عامي 2019 و2021.
مشروع دي روسي
كان هدف دي روسي بالنسبة لـ«نادي» أوستياماري كان (ولا يزال) يتمثل في سداد جميع الديون - وقد نجح في إنقاذ النادي من الإفلاس - وتعزيز قطاع الشباب (في غضون ما يزيد قليلاً عن عام، تم تشكيل فرق من تحت 15 سنة إلى تحت 19 سنة) والاستثمار في ملعب أنكو مارزيو الذي تم بالفعل إعادة تجهيزه وفقاً للمعايير بعد إغلاقه السابق لعدم صلاحيته للاستخدام، وقد انطلقت حملة الاشتراكات في هذا الموسم. يتابع دي روسي الفريق عن كثب، وغالبًا ما يحضر المباريات من المدرجات، وتفرض فلسفته الجديدة قواعد صارمة على استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة البلاي ستيشن من قبل الشباب.