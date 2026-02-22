Goal.com
كيف أدت مغامرة باريس سان جيرمان المحيرة بانتقال جانلويجي دوناروما إلى إعداد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لموسم من الأداء الضعيف

كان باريس سان جيرمان أفضل فريق في أوروبا الموسم الماضي. فاز فريق لويس إنريكي بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وتغلب على فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال قبل أن يسحق إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا ليحصد أخيراً أول لقب قاري للنادي.

وبطبيعة الحال، كان هناك الكثير من الثناء. حصل أوسمان ديمبيلي على نصيب الأسد بعد أن سجل 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، مما أكسبه في النهاية جائزة الكرة الذهبية الأولى له، بينما برز ديزير دوي كأحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم، وحصل خفيتشا كفاراتشيليا على لقب أفضل لاعب تم التعاقد معه في منتصف الموسم، ليكمل هجوم باريس سان جيرمان المليء بالنجوم بعد انضمامه من نابولي.

في مكان آخر، كان صعود فيتينا من لاعب فاشل في ولفرهامبتون إلى سيد التمريرات الذي لا يضاهى قصة فريدة حقًا، وحظي الظهير المتألق نونو مينديز بإعجاب واسع النطاق لإيقافه كل جناح من النخبة واجهه. ومع ذلك، في حين أن كل هؤلاء اللاعبين استحقوا أن يتألقوا في الأضواء، لم يحصل رجل واحد على التقدير الذي يستحقه.

لولا جانلويجي دوناروما كخط دفاع أخير، لما كان باريس سان جيرمان قد حصل على أول ثلاثية له. في دوري أبطال أوروبا وحده، تصدى لركلتين جزاء من ليفربول في مباراة دراماتيكية في دور الـ16، وقام بـ15 تصديًا إجمالاً لإحباط أستون فيلا وأرسنال في مباريات باريس سان جيرمان في ربع النهائي ونصف النهائي.

كان حارس مرمى إيطاليا سيحظى بالتأكيد بمكانة لا تضاهى في أي نادٍ كبير آخر بعد هذا الموسم المثير للإعجاب. لكن بشكل لا يصدق، جعل باريس سان جيرمان بيعه إحدى أولوياته القصوى خلال الصيف، واتفق في النهاية على صفقة بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار) مع مانشستر سيتي.

وبالانتقال إلى الوقت الحاضر، لا مبالغة في وصف هذا القرار بأنه خطأ فادح، حيث لم يعد باريس سان جيرمان يثير الرعب في قلوب خصومه على الساحة الأوروبية أو حتى المحلية.

    "البحث عن ملف تعريف مختلف"

    في 9 أغسطس، أعلن نادي باريس سان جيرمان عن التعاقد مع حارس مرمى ليل لوكاس شوفالييه مقابل 55 مليون يورو (48 مليون جنيه إسترليني/64 مليون دولار)، ووقع الفرنسي عقدًا لمدة خمس سنوات. كان المبلغ الضخم والالتزام طويل الأمد واضحين للغاية، لذا لم يكن من المفاجئ أن يتم استبعاد دوناروما من تشكيلة كأس السوبر الأوروبي لمواجهة توتنهام بعد خمسة أيام.

    وقال لويس إنريكي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "أنا أحظى بدعم ناديي ونحن نحاول إيجاد الحل الأفضل. إنه قرار صعب. لا أملك سوى الثناء لدوناروما. إنه أحد أفضل حراس المرمى على الإطلاق، بل وأفضل من ذلك كشخص. لكننا كنا نبحث عن لاعب بمواصفات مختلفة. من الصعب جدًا اتخاذ مثل هذه القرارات".

    أراد المدرب الإسباني حارس مرمى أكثر حداثة ويجيد اللعب بالكرة للمرحلة التالية من مشروعه في بارك دي برانس، وكان شوفالييه مناسبًا لهذا الدور، حيث سجل 722 تمريرة ناجحة مقارنة بـ 463 تمريرة لدوناروما في الدوري الفرنسي الموسم الماضي. ومن الغريب أن حقيقة أن دوناروما يتفوق على شوفالييه في صد التسديدات والسيطرة على منطقة الجزاء لم تؤخذ في الاعتبار.

    كان من غير العدل للغاية طرد دوناروما بهذه السهولة بعد أربع سنوات من الخدمة المتميزة، واعترف بأنه "محبط ومكتئب" في منشور وداعي لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي. كان له كل الحق في أن يشعر بهذه الطريقة، وتحدث عن رحيله في مقابلة مع Sky Sports في نوفمبر، حيث كان قد أثبت نفسه بالفعل كشخصية رئيسية لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

    قال: "شعرت بخيبة أمل (من باريس سان جيرمان) لأنني تكيفت مع الوضع وأوليت اهتمامًا خاصًا". "لكن الأشهر القليلة الماضية كانت مختلفة تمامًا. لن أتمكن أبدًا من تفسير ذلك، لكن عليك أن تتقبله".

    كما ظهرت تقارير تفيد بأن باريس سان جيرمان لم يكن مستعدًا لتلبية مطالب دوناروما بشأن تمديد محتمل لعقده، والتي بلغت 12 مليون يورو سنويًا. ويقال إن شوفالييه قبل براتب سنوي أقل بكثير يبلغ 6 ملايين يورو، لكن أصبح من الواضح منذ ذلك الحين أن الفارق في الأجور يعكس أيضًا الفارق في الجودة بين اللاعبين.

    بداية سيئة

    لم يكن شوفالييه على مستوى دوناروما من حيث الخبرة أيضًا، وهو ما كان واضحًا منذ البداية. على الرغم من فوز باريس سان جيرمان على توتنهام ورفع كأس السوبر بعد ركلات الترجيح، حيث تصدى شوفالييه لركلة جزاء من ميكي فان دي فين، إلا أنه ارتكب خطأ فادحًا في التعامل مع الكرة مما أهدى توتنهام هدفه الثاني في التعادل 2-2. بدلاً من أن يلتقط بهدوء رأسية كريستيان روميرو الخفيفة في القائم الخلفي، انتظر شوفالييه حتى ارتدت الكرة وساعدها على دخول الشباك. كان هذا مشهداً سرعان ما اعتاد عليه مشجعو باريس سان جيرمان.

    في الشهر التالي، عندما سافر باريس سان جيرمان إلى مرسيليا لخوض أول مباراة كلاسيكية في موسم الدوري الفرنسي، كلفت عدم كفاءة شوفالييه الفريق غالياً. في الدقيقة الرابعة من المباراة، ارتطمت كرة عرضية من ماسون غرينوود بالهواء، في منطقة مثالية ليأتي حارس باريس سان جيرمان الجديد ويلتقطها. للأسف، أخطأ في توقيت انطلاقته وقفزته، مما أدى إلى إرباك قائد الفريق ماركيهوس، الذي سدد الكرة عن غير قصد في شباك فريقه تحت ضغط نايف أغويرد.

    في النهاية، فاز مرسيليا بنتيجة 1-0، وهي أول فوز له على باريس سان جيرمان في ملعب فيلودروم منذ 14 عامًا، وأدلى شوفالييه بتصريح مقلق حول دوره تحت قيادة لويس إنريكي بعد صافرة النهاية، حيث قال للصحفيين: "الأمر مختلف تمامًا عما عشته من قبل. الكرة لا تصل إلى يدي في كثير من الأحيان".

    "صغير جدًا" ويفتقر إلى "الكاريزما"

    خفف شوفالييه الضغط على ظهره مؤقتًا بتسجيله شباك نظيفة في المباراة التالية لباريس سان جيرمان في الدوري، والتي انتهت بفوزه 2-0 على أوكسير، ولم يكن له دور يذكر في فوز فريقه 2-1 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسدد أصحاب الأرض سوى ثلاث تسديدات على المرمى. لكنه عاد إلى أرض الواقع عندما واجه باريس سان جيرمان فريق ليل في ملعب بيير مورو، حيث عاد إيثان مبابي ليطارد فريقه السابق.

    كان باريس سان جيرمان في طريقه لتحقيق النقاط الثلاث حتى استلم مبابي الكرة على الجانب البعيد من منطقة الجزاء قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة وسدد كرة منخفضة بقدمه اليسرى كان من المفترض أن تكون سهلة بالنسبة لشوفالييه. لكن الحارس الدولي الفرنسي كان بطيئًا جدًا في الاندفاع إلى يمينه، فمرت الكرة من تحت يده الممدودة الضعيفة. نجا ليل بالتعادل 1-1، وخسر باريس سان جيرمان نقطتين أخريين أمام ستراسبورغ في بارك دي برانس، حيث كان شوفالييه مرة أخرى في دائرة الضوء للأسباب الخاطئة.

    فقد أخطأ في تحديد موقعه تمامًا عند تسجيل خواكين بانيشيلي الهدف الأول برأسه، وسمح لكرة دييغو موريرا المنخفضة بالمرور من جانبه، ليتأخر باريس سان جيرمان 3-1 في الدقيقة 50. نجح الفريق في التعادل 3-3، لكن شوفالييه تعرض لانتقادات شديدة من أحد الفائزين بكأس العالم الفرنسيين بعد المباراة.

    وقال ليونيل شاربونييه، حارس مرمى المنتخب الفرنسي السابق، في قناة RMC Sport: "في الهدف الأول، اعتقدت في البداية أنه كان رأسية صعبة، لكن بعد تحليلها، أدركت أنه كان يتراجع إلى الخلف. "إنه يقف على قدمه الخلفية، لذا فهو يغوص للخلف، وهذا خطأ فادح. في الهدف الثاني، يحاول مد ساقه، فتعلق أزرار حذائه في العشب. بالنسبة لي، في الوقت الحالي، المهمة أكبر من شوفالييه. إنه صغير جدًا. عندما تشاهده، تشعر أن المرمى ضخم. إنه لا يمتلك الكاريزما بعد".

    تقديم مطالبة

    أصدر لويس إنريكي ردًا قويًا على التدقيق المتزايد حول شوفالييه، مدعيًا أن دوناروما تعرض لمعاملة مماثلة من وسائل الإعلام الفرنسية.

    وقال مدرب باريس سان جيرمان: "أنا سعيد جدًا بلوكاس شوفالييه. بالنسبة لي، هو أحد أفضل الخيارات، أو الخيار الأفضل". "وعندما نضم لاعبًا، نفكر في الأمر لفترة طويلة. لديه شخصية، وقد أظهرها ولا يزال يظهرها في التدريبات والمباريات. أعتقد أنكم لا تتذكرون كم عدد السنوات التي انتقدتم فيها جيجيو دوناروما. أنا أتذكرها جيدًا!"

    استمرت معاناة شوفالييه خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لا سيما في فوز باريس سان جيرمان الفوضوي 5-3 على توتنهامفي دوري أبطال أوروبا، حيث أدى عجزه عن التعامل مع ركلة ركنية عميقة إلى تسجيل راندال كولو موانى الهدف الأول في المباراة. في حين أن دوناروما كان ينقل الهدوء إلى الدفاع، فإن شوفالييه لا يثير سوى القلق، وأصبح باريس سان جيرمان الآن فريقًا أسهل بكثير في هزيمته.

    أخيرًا، قبل مباراة نهائي كأس FIFA القارية ضد فلامنجو، اتخذ لويس إنريكي القرار الذي كان معظم المشجعين يطالبون به، حيث اختار الحارس الاحتياطي ماتفي سافونوف بدلاً من شوفالييه. وقد ثبت صحة قراره، حيث أصبح سافونوف بطل المباراة.

    احتاجت المباراة إلى ركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1-1 بعد 120 دقيقة، ونجح الحارس الروسي في تصدي أربعة من خمس محاولات لفريق فلامنجو ليحسم الكأس لصالح باريس سان جيرمان. حمل زملاؤه وأعضاء الجهاز الفني سافونوف في الهواء في مشاهد احتفالية بعد ركلات الترجيح التي أشارت إلى بداية ديناميكية جديدة بين القائمين.

    غير مقدر

    لم يشارك شوفالييه سوى في ست مباريات في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان منذ تلك المباراة النهائية، أي أقل بثلاث مباريات من سافونوف، ولم تساعد المنافسة المتزايدة في إظهار أفضل ما لدى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا. بل على العكس، فقد زادت من توتر حارس مرمى ليل السابق؛ حيث منح سبورتنج لشبونة فوزًا مفاجئًا في الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أن أبعد تسديدة فرانسيسكو ترينكاو مباشرة إلى لويس سواريز الذي سجل هدف الفوز برأسه، كما كان بطيئًا في رد فعله على تسديدة جوناثان إيكوني الحاسمة في هزيمة باريس سان جيرمان المفاجئة أمام جاره باريس إفسي في دور الـ16 من كأس فرنسا.

    تقلب دوناروما في التعامل مع الكرة لم يكن شيئًا مقارنة بالعديد من العيوب في أداء شوفالييه بشكل عام، كما يجب القول إن سافونوف ليس في نفس مستوى حارس مرمى مانشستر سيتي.

    أظهر سافونوف ردود فعل أفضل من شوفالييه خلال الشهرين الماضيين، لكنه ليس أفضل منه في التعامل مع الكرات العالية، وغالبًا ما يتردد في الخروج من مرماه. كان على باريس سان جيرمان أن يقدر أكثر المزايا التي يقدمها دوناروما، الذي يتمتع بشخصية مهيمنة وحضور بدني مهيب، مما يساعد في الحفاظ على تنظيم خط الدفاع. الآن، أصبح الوضع في فوضى تامة، وإذا لم يتمكن من إيجاد حل، فهناك خطر حقيقي من أن ينهي لويس إنريكي موسمه الثالث الكامل في النادي دون أن يفوز بأي لقب كبير.

    التخريب الذاتي

    هذا ليس فكرة بعيدة عن الواقع بأي حال من الأحوال، بالنظر إلى أن باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة فقط عن لينس المفاجأة، وتأهل بصعوبة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفوزه غير المقنع 5-4 في مجموع المباراتين على موناكو. سيكون تشيلسي متعطشًا للفوز قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 ضد حامل اللقب، الذي خسر 3-1 في الدوري أمام موناكو.

    تجدر الإشارة إلى أن مشكلة حارس المرمى ليست المشكلة الوحيدة التي واجهها لويس إنريكي هذا الموسم. فقد تعرض جميع نجومه الكبار تقريبًا لإصابات في وقت ما، حيث غاب دوي لمدة شهرين بسبب إصابة في الفخذ، بينما غاب ديمبيلي عن 15 مباراة حتى الآن بسبب إصابات مختلفة. 

    في هذه المرحلة من الموسم الماضي، كان ديمبيلي قوة لا يمكن إيقافها، لكننا لم نشهد سوى لمحات من أفضل مستوياته منذ بداية العام، ويبدو أن مشاكل اللياقة البدنية التي عانى منها في السنوات الأولى من مسيرته قد عادت. في الوقت نفسه، لم يلعب فابيان رويز سوى 13 مباراة في الدوري الفرنسي، حيث افتقدنا بشدة إبداعه وميله إلى التوغل في منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة.

    لم يتمكن باريس سان جيرمان من بناء إيقاع مناسب نتيجة لهذه الانتكاسات شبه المستمرة في اختيار اللاعبين. ومع ذلك، لا يزال الفريق في حالة جيدة بفضل القاعدة الصلبة التي دعمت نجاحه في تحقيق الثلاثية.

    لا يمكن المبالغة في أهمية غياب دوناروما؛ فقد أدى ذلك إلى اختلال توازن الفريق بأكمله. لا شك أن لويس إنريكي قد حقق إنجازات رائعة في العاصمة الفرنسية، لكنه أفسد دون قصد فرصته في بناء إمبراطورية دائمة بالتخلي عن أسطورة النادي في وقت مبكر جدًا.

