مسمار في نعش نابولي: وسط "هيمنة" يوفنتوس .. احذروا من ثورة دي بروينه القادمة!

متعة كرة القدم في إحراز الأهداف، ولكن التأخر في إحرازها لا يعني أنها لم تكن مثيرة قبل التسجيل متأخرًا، بل إن الـ90 دقيقة في قمة يوفنتوس ونابولي، حملت من الإثارة، ما يجعلك تعيش مع كل تفاصيلها، خاصة وإن كان الفوز "المفاجئ" من نصيب اليوفي، الذي فاجأ نابولي، بهدفين صاروخيين من البوسني كريم ألايبيجوفيتش، والإيفواري جيريمي بوجا، في الدقيقتين 70 و87، لينال فوزًا مستحقًا، رفع رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز السابع، بينما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة، في المركز الثامن.

في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وعلى غير المعتاد، ظهر يوفنتوس بشكل طيب للغاية، رغم أزماته طوال الموسم التي جعلت المدرب لوتشيانو سباليتي مرشحًا فوق العادة من أجل الإقالة، ومع أن نابولي كان الأقرب إلى المرمى، إلا أن الرداء الهجومي الذي ارتدته "السيدة العجوز"، يستحق أن يثير التفاؤل لجماهير اليوفي التي عاشت مرحلة صعبة من أزمة الانقسامات وتمرد اللاعبين.

بين هذا وذاك، يخوض النجم البلجيكي كيفن دي بروينه، معركة مع الذات، بأداء تكتيكي في القمة الإيطالية، يثير التساؤلات: هل كانت انتفاضة يوفنتوس تستوجب قرار لاندوتشي "الغريب"؟ أم أن القرار هو الذي أدى لظهور اليوفي؟