كيسيي يرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي، ويوفنتوس وإنتر يراقبان الوضع: ما هو راتبه المطلوب؟

بينما تنشغل الفرق على أرض الملعب بإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بدأت التحركات خارج الملعب بالفعل لوضع الأسس اللازمة لسوق الانتقالات. لا سيما فيما يتعلق باللاعبين الذينينتهي عقدهم: ففي حالة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، يتم التحرك مسبقاً للتغلب على المنافسة، وهذا ينطبق أيضاً على فرانك كيسي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في 30 يونيو المقبل.

تقترب تجربة الإيفواري في السعودية من نهايتها، ويبدو أن رغبته بعد هذه السنوات الثلاث هي العودة إلى أوروبا، للعب في دوري تنافسي. وكما يذكر ماتيو موريتو،فإن على رأس قائمة رغباته العودة إلى إيطاليا، حيث ترك ذكريات رائعة مع أندية تشيزينا وأتالانتا وميلان.