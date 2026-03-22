كيسيي يرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي، ويوفنتوس وإنتر يراقبان الوضع: ما هو راتبه المطلوب؟

يرغب اللاعب الإيفواري في العودة للعب في الدوري الإيطالي بعد قضاء ثلاث سنوات في السعودية.

بينما تنشغل الفرق على أرض الملعب بإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بدأت التحركات خارج الملعب بالفعل لوضع الأسس اللازمة لسوق الانتقالات. لا سيما فيما يتعلق باللاعبين الذينينتهي عقدهم: ففي حالة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، يتم التحرك مسبقاً للتغلب على المنافسة، وهذا ينطبق أيضاً على فرانك كيسي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في 30 يونيو المقبل.

تقترب تجربة الإيفواري في السعودية من نهايتها، ويبدو أن رغبته بعد هذه السنوات الثلاث هي العودة إلى أوروبا، للعب في دوري تنافسي. وكما يذكر ماتيو موريتو،فإن على رأس قائمة رغباته العودة إلى إيطاليا، حيث ترك ذكريات رائعة مع أندية تشيزينا وأتالانتا وميلان.

  • الأولوية لإيطاليا

    هذه أشهر حاسمة بالنسبة لكسي، الذي سيتعين عليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله. ولن يكون هذا القرار ماليًا فحسب، بل سيتعلق أيضًا بمسار حياته وبقدرة فريقه المقبل على المنافسة. ففي سن الثلاثين، لا يزال اللاعب الإيفواري يرغب في اللعب في دوري محفز بعد قضاء ثلاث سنوات في السعودية، وقد وضع العودة إلى أوروبا، ولا سيما إلى إيطاليا، على رأس أولوياته.

  • على قائمة يوفنتوس

    أصبح كيسي منذ فترة طويلة على قائمة يوفنتوس. ويُعد اللاعب الإيفواري أحد الأهداف المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يُرغب النادي في التعاقد معه مجانًا لتعزيز خط الوسط. ويقوم «البيانكونيري»، الذين التقوا بوكيل اللاعب في يناير الماضي، بمتابعة الوضع عن كثب، رغم أنهم ليسوا الوحيدين الذين تواصلوا مع الوفد المحيط باللاعب الإيفواري.

    فقد أبدت أندية كبرى أخرى اهتمامها به، مدركة أن اللاعب المولود عام 1996 لا يزال قادراً على إثبات نفسه في الدوري الإيطالي وأنه، بفضل قدراته البدنية والفنية، يمكن أن يكون عاملاً حاسماً.

  • إنتر ميلان تهتم بالأمر أيضًا

    ليس سراً أن كيسيي مدرج أيضاً على قائمة رغبات إنتر. كانت الفكرة مطروحة بالفعل في صيف عام 2025، ولا يزال «النيرازوري» يفكرون في ضم لاعب وسط قوي البنية إلى تشكيلتهم. وفي هذا الصدد، لم تقتصر البحث على مانو كوني، الذي طلبت روما 40 مليون يورو مقابل انتقاله في الصيف.

    يمثل كيسي فرصة للتعاقد مجانًا، وقد تحدث إنتر عدة مرات في الماضي مع الوكلاء المحيطين باللاعب حتى قبل انتقاله من ميلان إلى برشلونة. يراقب النيرازوري الوضع، مدركين القدرات البدنية والفنية للاعب الوسط، ولكن أيضًا حقيقة أنه، من أجل إتمام هذه الصفقة، سيكون من الضروري معرفة ما إذا كانت هناك هوامش، خاصة اقتصادية، للمضي قدمًا في أي مفاوضات.

  • طلبات كيسي

    لكن يجب معرفة من يستطيع أن يقدم لكيسي المبلغ الذي يطلبه. فقد كان يتقاضى في النادي الأهلي 14 مليون يورو سنوياً خلال المواسم الثلاثة الماضية: وهو مبلغ يتجاوز المعتاد في أسواق أوروبا، لا سيما في إيطاليا. وهو مستعد لتخفيض مطالبه المالية، ويدرك أنه عليه خفض توقعاته المالية، لكنه لا يرغب في أن تقل راتبه عن 5 ملايين يورو في الموسم.

    سيكون هذا راتباً كبيراً على أي حال، لكنه في متناول الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي.