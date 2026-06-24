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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

كيروش : حكام الفيديو ذهبوا لتناول القهوة أمام إنجلترا و"ألفاظ بذيئة" أشعلت خلافي مع بيلينجهام

إنجلترا
كأس العالم
كارلوس كيروش
غانا
إنجلترا ضد غانا

حالة من الغضب ظهرت على المدرب المخضرم

شن كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، هجوماً لاذعاً على مستويات التحكيم في كأس العالم 2026، ملمحاً إلى أن مسؤولي نظام الفيديو المساعد (VAR) كانوا على الأرجح في استراحة لتناول القهوة خلال لحظة مثيرة للجدل في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 مع إنجلترا.

وقد غضب المدرب المخضرم بعد أن حُرم منتخب «النجوم السوداء» مما اعتبره «ركلة جزاء واضحة وبطاقة حمراء» خلال المباراة التي انتهت بالتعادل في فوكسبورو.

  • إحباط غاني

    لم يتردد المدرب البالغ من العمر 73 عامًا في إبداء رأيه بصراحة في تقييمه بعد المباراة، بعد أن شاهد فريقه يخوض معركة انتهت بالتعادل السلبي أمام «الأسود الثلاثة».

    وعلى الرغم من سيطرة إنجلترا على الكرة بنسبة مذهلة بلغت 79 % — وهي أعلى نسبة تسجلها أي منتخب فشل في التسجيل في كأس العالم منذ 60 عامًا — يعتقد كيروش أن النتيجة حدثت لخطأ تحكيمي جسيم. وتركز الجدل حول تدخل متأخر من إزري كونسا على اللاعب البديل برينس أدو، والذي لم يعاقبه عليه الحكام.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كيروش ينتقد الحكام

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، سخر كيروش، الذي بدا عليه الإحباط بوضوح، قائلاً: «لست متأكداً من أن نظام تقنية الفيديو لا يزال يعمل في كأس العالم. ألا يزال لدينا نظام VAR؟ هل هو يعمل؟ لدي بعض الشكوك حول ذلك لأنهم أغفلوا ركلة جزاء أخرى كان يجب أن يمنحوها لغانا، وهي لقط واضحة ضد إنجلترا.

    «لقد أتيحت لنا فرص كثيرة لدرجة أن الإنجليز محظوظون. إنهم محظوظون جدًا. ومرة أخرى، ذهب نظام VAR لتناول القهوة. هذا أمر طبيعي، فأنا أيضًا أود أن أتناول قهوتي من حين لآخر، لكنها كانت ركلة جزاء واضحة، وبطاقة حمراء. هل لديكم أي شكوك في ذلك؟ هل أنتم الذين شاهدتم المباراة لديكم أي شكوك في الأمر أم أنني الوحيد الذي كان حاضرًا في المباراة؟

    "أعتذر عن سخريتي، لكن إذا قلت هذا النوع من الكلام بجدية فسوف يعاقبونني، لذا آمل أن تفهموا أنني أمزح."

  • سر الخلاف مع بيلينجهام

    ولم تقتصر الأحداث المثيرة على ركلة الجزاء، حيث دخل كيروش أيضًا في مواجهة حادة مع نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام. وحدثت هذه المشادة في فترة الاستراحة بعد أن قام لاعب خط وسط ريال مدريد بتدخل عنيف على جيروم أوبوكو، مما أثار غضب مقاعد البدلاء الغانية.

    وأوضح كيروش سبب المشادة قائلاً: «كانت نيتي أن أطلب منه أن يهدأ بعد تلك التدخلات التي قام بها. كان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية، بكل وضوح، لأنه استخدم قدمه ضد لاعبنا. كنت قلقاً لأن لاعبي لم يكن في كامل لياقته البدنية مما عرضه لإصابة خطيرة. كان رد فعله سيئاً وتضمن بعض الكلمات البذيئة، ولهذا السبب بدأت المشادة".

    ومن جانبه، قلل بيلينجهام من أهمية الحادثة ووصفها بأنها «مجرد روح تنافسية»، على الرغم من أن كيروش أضاف أن لاعب الوسط استخدم «كلمة واحدة لا مكان لها في كتاب الحياة».

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    السباق نحو الأدوار الإقصائية

    وبعد هذا التعادل، لا يزال أمام كلتا الدولتين المزيد من العمل الذي يجب إنجازه في مبارياتهما الأخيرة ضمن المجموعة، رغم أن كلاهما في وضع جيد يؤهلهما للوصول إلى دور الـ32.

    وتظل إنجلترا، التي استهلت مشوارها بفوز 4-2 على كرواتيا، في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط. كما تحتل غانا المركز الثاني برصيد أربع نقاط أيضًا عقب فوزها الصعب على بنما، ولا يفصل بين الفريقين سوى فارق الأهداف قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.

    وستسعى إنجلترا إلى حسم تأهلها عندما تواجه بنما في إيست رذرفورد يوم السبت، بينما ستلتقي غانا مع كرواتيا في فيلادلفيا.

    وعلى الرغم من تعليقه الساخر بشأن تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ظل كيروش متفائلاً بشأن عزيمة فريقه، واختتم قائلاً: «هم يسيطرون على الكرة لفترة أطول، لكننا نقاتل أكثر، ونقاتل بشكل أفضل، ونصنع بعض الفرص، بينما يحصلون هم على فرصهم في النهاية. أعتقد أنهم سعداء، وأنا سعيد أيضاً بنتيجة التعادل».

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