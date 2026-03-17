كيس سميت .. أفضل من دي يونج ويعشق ميسي و"كرهه للمطر" يضعه على أعتاب ريال مدريد

وفقًا لموقع "ذا أثلتيك" ألكمار يريد الحصول على مبلغ 52 مليون جنيه استرليني للتخلي عن نجمه الشاب، وهناك قائمة طويلة من الحالمين بالتعاقد معه، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الذي يبدو أنه سيكون عليه اليأس والتخلي عن هذا الحلم بعد تصريحاته الأخيرة عن المطر وبرودة الجو.
ريال مدريد لا يزال يبحث عن خليفة لتوني كروس ولوكا مودريتش أيضًا، جود بيلينجهام ليس في أفضل حالاته، نفس الأمر بالنسبة لإدواردو كامافينجا، لذلك يجب أن يدخل النادي الصيف القادم باحثُا عن لاعب وسط بأدوار شاملة.
وفقًا لتقرير من موقع "ترانسفير ماركت" فإن سميت مشجع لريال مدريد، وهو ما يرفع من حظوظ الميرينجي لو حاول التعاقد معه من ألكمار في الصيف المقبل، رغم المنافسة المحتدمة من أندية البريميرليج بالإضافة إلى بايرن ميونخ.
ورغم حبه لريال مدريد، قال اللاعب بتصريحاته الأخيرة:"أندريس إنييستا وليونيل ميسي، هما اللاعبان اللذان كنت معجبًا بهما عندما كنت صغيرًا".
هل يجلبه برشلونة كبديل لفرينكي دي يونج نفسه؟ أمر وارد، ولكن قدرات النادي الكتالوني المالية ووجود أولويات مثل المهاجم وقلب الدفاع الأيسر، تجبره على عدم الدخول في سباق ضمه.
إذن، الكرة الآن في ملعب ريال مدريد، عاشق الميرينجي بعث برسالة صريحة .. يريد اللعب في إسبانيا لأنه لا يحب المطر والطقس البارد، فهل يتحرك فلورنتينو بيريز لخطف موهبة أخرى على غرار ما حدث مع أردا جولر وفرانكو ماتانتونو؟