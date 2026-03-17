كيس سميت .. أفضل من دي يونج ويعشق ميسي و"كرهه للمطر" يضعه على أعتاب ريال مدريد

لمدة أسابيع طويلة، ظهر اسم كيس سميث كواحد من اللاعبين الذين ارتبطوا كثيرًا بالانتقال إلى عدة أندية في الصيف المقبل، وبالتحديد ريال مدريد وبعض أندية الدوري الإنجليزي.

ظهور الاسم بصفة متكررة يمنحنا انطباعًا بأن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع ألكمار، ويبدو أن اللاعب قد حدد وجهته بالفعل، وبعث برسالة إلى أحدهم وكأنه يقول "لقد حان الوقت للتعاقد معه"!

كيس سميت لا يريد أن يفعلها "في ليلة باردة بمدينة ستوك" مثلما يقال عن صعوبة الأجواء في البريميرليج، واختار طريقه المفضل لسبب من غير المألوف سماعه.

هل حاول اللاعب اختلاق الأعذار لمغازلة ريال مدريد؟ وهل يتحرك الثنائي بالفعل للحصول على خدماته؟