كونور غالاغر يعاني من «مشاكل الربو» في الوقت الذي يقدم فيه إيغور تودور آخر المستجدات حول لياقة نجوم توتنهام قبل مباراة أتلتيكو
مخاوف بشأن مركز غالاغر للياقة البدنية
يتوتر توتنهام بشأن حالة غالاغر البدنية قبل مباراة الإياب الحاسمة في دور الـ16 على ملعب توتنهام هوتسبير. وقد غاب اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي انضم من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني في يناير، عن التدريبات يوم الثلاثاء، كما لم يشارك مع الفريق خلال مباراة التعادل التي خاضها الفريق في عطلة نهاية الأسبوع أمام ليفربول.
وأوضح المدرب المؤقت تودور الموقف المتعلق باللاعب قبل ختام المباراة التي يتأخر فيها الفريق بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، قائلاً: "سنرى اليوم ما يمكننا فعله لأنه، كما تعلمون، يعاني على الأرجح من مشاكل في الربو. لديه فيروس يسبب له بعض الأعراض غير السارة، لذا سنرى غداً ما إذا كان قادراً على الجلوس على مقاعد البدلاء. لا يوجد خطر، لكنه لا يزال غير قادر على اللعب".
ثلاثة لاعبين مصابين يعودون إلى صفوف توتنهام
في حين لا يزال مشاركة غالاغر غير مؤكدة، تمكن تودور من تقديم المزيد من الأخبار الإيجابية بشأن لاعبي التشكيلة الأساسية الآخرين. وأبرزها عودة المراهق السويدي لوكاس بيرغفال المفاجئة إلى التدريبات الكاملة قبل شهرين من الموعد المقرر أصلاً. ومن المقرر أن يدرج الشاب في قائمة البدلاء إلى جانب ديستيني أودوجي، الذي تعافى من إصابة في أوتار الركبة.
كما أصبح كابتن الفريق روميرو جاهزاً للعب بعد إكماله بروتوكولات علاج الارتجاج الدماغي عقب اصطدام رأسه في مباراة الذهاب. وأكد تودور عودة المدافع قائلاً: "روميرو جاهز. هل رأيتموه في التدريب اليوم؟ يمكنه اللعب. أما جواو [بالهينها]، فلا، حالته أسوأ قليلاً، لذا سيكون (جاهزاً) للمباراة التالية. روميرو جاهز".
فان دي فين يرد على الشائعات
وبعيدًا عن أخبار الإصابات، استغل ميكي فان دي فين المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة لينفي الشائعات التي تقول إن أجواء غرفة ملابس توتنهام أصبحت مضطربة. ودافع المدافع الهولندي بقوة عن التزام الفريق رغم الأداء الضعيف الذي قدمه مؤخرًا في الدوري المحلي والصعوبات الكبيرة التي يواجهها الفريق مساء الأربعاء.
وتطرق المدافع إلى التقارير التي تحدثت عن "تراخي" اللاعبين، قائلاً: "بالطبع رأيت بعض الأمور. لكن الصحفيين يقولون أشياء أحياناً، وأتساءل: 'كيف توصلتم إلى هذا؟' وكأن اللاعبين قد تراخوا. هذا غير صحيح".
التحدي الذي يتعين مواجهته
يستضيف الفريق اللندني رجال دييغو سيميوني، وهو بحاجة إلى معجزة صغيرة للتأهل في البطولة الأوروبية الأرقى. بعد مباراة ذهاب صعبة في إسبانيا، يجد توتنهام نفسه متأخراً بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ويجب عليه إيجاد طريقة لاختراق أحد أكثر الخطوط الدفاعية انضباطاً في عالم كرة القدم، وذلك في غياب العديد من لاعبيه الأساسيين. وحتى الآن، خسر الفريق تحت قيادة تودور أربع مباريات وتعادل في واحدة، بعد أن حصد نقطة واحدة في مواجهة ليفربول يوم الأحد.
