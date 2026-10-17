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"العصا مطلوبة ولكن تحتاج الجزرة أيضًا" .. كونسيساو يعلق على مستوى نجله في يوفنتوس

سيرجيو كونسيساو
يوفنتوس
فرانشيسكو كونسيساو
لاتسيو
الدوري الأوروبي
يوفنتوس ضد لاتسيو
الدوري الإيطالي

يتحدث والد جناح يوفنتوس ومدرب الاتحاد السابق

مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم الأحد مباراة خاصة بالنسبة إلى سيرجيو كونسيساو، اللاعب السابق لصفوف لاتسيو ووالد الجناح المهاجم في يوفنتوس فرانسيسكو.

وقال المدرب السابق لميلان في مقابلة مع لا جازيتا ديلو سبورت: "سأكون في الملعب لمشاهدة المباراة. لو كنت في المنزل لشجعت فرانسيسكو لأن العائلة هي العائلة، أما في الملعب فمن يدري".


  • غضب كونسيساو

    وعلق المدرب البرتغالي على انفعالات نجله: "انفعاله لحظة استبداله في مباراة سيلتا فيجو في الدوري الأوروبي؟ لنبدأ من مبدأ واضح: المدرب دائمًا على حق. إذا رأى سباليتي أن من الأفضل إجراء ذلك التبديل، فلا بد أن لديه أسبابه. لكن علينا أيضًا أن نتفهم إحباط لاعب كان يريد تقديم المزيد. هذا رأيي كمدرب، في فريقي أريد دائمًا لاعبًا يتحلى بالشخصية ويغضب عند استبداله، بدلًا من لاعب لا يهمه الأمر على الإطلاق. هذه مواقف نراها كثيرًا في كرة القدم، قد لا تكون جميلة، لكن لا ينبغي تهويلها أيضًا".

    وأكمل: "حتى الآن في هذا الموسم سجّل هدفًا واحدًا فقط مع صناعة هدف؟ هناك رواية بشأن تشيكو لا تعجبني: إنه جناح، وليس مهاجمًا صريحًا. كل العمل الذي يقوم به سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي من أجل رفاقه لا يُقدَّر حق قدره: فهو يخلق التفوق العددي، ويركض، ويراوغ، ويفتح المساحات. وعندما يلعب بشكل جيد أو يسجل، يُقال دائمًا إنه قادر على تقديم المزيد، أما إذا لم يسجل فتنزل عليه الانتقادات. لا مانع من العصا، لكن من حين لآخر لن يضر أيضًا بعض الجزر. أنا لا أتحدث بصفتي والدًا، بل هذا تقييمي كمدرب، ولاحظوا جيدًا أنني دربته أيضًا. أما كأب، فعلى العكس، أغضب منه في كل مرة يسدد ولا يسجل (يضحك)".


  • سباليتي

    وأشاد كونسيساو بمدرب يوفنتوس سباليتي: "أعتقد أن لوتشيانو يعرف أنه يملك مجموعة ذات جودة، لكنها لا تزال شابة. لهذا السبب يحاول التغيير بشكل متكرر، سعياً لمنح الفريق هوية وتوازناً. ثم تأتي الحاجة إلى النتائج، بطبيعة الحال. لكن سباليتي يعجبني كثيراً: إنه شخص منظّم، يعرف كيف يعمل مع الشباب، وكيف يُفهمهم ما يعنيه اللعب مع يوفنتوس".


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