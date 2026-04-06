قد يكون هدف بوليـتانو قد أخرج ميلان نهائيًا من سباق الاسكوديتو. فاز نابولي 1-0 على ملعب مارادونا ضد فريق ماسيميليانو أليغري، وكان هدف اللاعب السابق في إنتر حاسمًا بعدما دخل قبل ربع ساعة من النهاية بدلًا من سبيناتزولا، وبعد دقائق معدودة وجد نفسه جاهزًا داخل منطقة جزاء الخصم ليسدد بيمناه كرةً على الطائر حسمت المباراة. وبهذه النقاط الثلاث يتجاوز فريق أنطونيو كونتي ميلان صاعدًا إلى +2 على الروسونيري وإلى -7 عن إنتر المتصدر الذي سجل أمس خمسة أهداف في مرمى روما.
كونتي يرشّح نفسه للمنتخب الوطني: «لو كنتُ مكان الرئيس لوضعتُ نفسي في الاعتبار»
رسالة كونتي
خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ردّ مدرب نابولي أنطونيو كونتي بهذه الطريقة على سؤال بشأن احتمال عودته إلى المنتخب الوطني: "لا ننسى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كان يُقال عني إنني سأغادر نابولي للذهاب إلى يوفنتوس. على وسائل الإعلام الآن أن تكتب، وومن العدل أن يكون اسمي ضمن تلك القائمة. لو كنتُ رئيس الاتحاد لأخذتُ نفسي بعين الاعتبار، إلى جانب آخرين. الأسباب؟ سأضع كونتي لأسباب كثيرة. لقد كنتُ في المنتخب من قبل وأعرف الأجواء؛ وهذا يسرّني، لأن تمثيل بلدك شيء جميل. لدي سنة أخرى في العقد، وفي نهاية الموسم سألتقي بالرئيس. يؤسفني أننا لو حققنا التأهل إلى كأس العالم، ربما بركلات الترجيح، لكان قد قيل إنها إنجاز كبير وكرة قدم عظيمة. للأسف النتائج هي التي تُحتسب، لكن بعد الإقصاء من ثلاث نسخ من كأس العالم يجب القيام بشيء جاد. عندما كنتُ مدربًا للمنتخب كثر الكلام لكنني وجدتُ قليلًا من المساعدة حتى من جانب الأندية. الآن كل شيء كارثة، لكن حتى في هذه الحالات هناك دائمًا شيء يمكن إنقاذه. جميعنا نهتم بالمنتخب، ولا بد أن يُفعل شيء ما".
المرشحون الآخرون
فعليًا يُعدّ أنطونيو كونتي أحد المرشحين المحتملين لتولي تدريب منتخب إيطاليا بعد غاتوزو. وإلى جانب مدرب نابولي، جرى في الأسابيع الأخيرة ربط اسم دانييلي دي روسي — المدرب الحالي لجنوى — بمنصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأزرق، وهو اسم كان مطروحًا بالفعل قبل التعاقد مع غاتوزو، تمامًا كما كان الحال مع ستيفانو بيولي، المتوقف عن التدريب منذ إقالته من فيورنتينا في نوفمبر الماضي. أما العودة المحتملة الأخرى فهي روبرتو مانشيني الذي يتولى اليوم تدريب السد في قطر، ثم هناك طرحٌ يُشير إلى سيموني إنزاغي، لكنه قال إنه سعيد في الهلال بالسعودية.