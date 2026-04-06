خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ردّ مدرب نابولي أنطونيو كونتي بهذه الطريقة على سؤال بشأن احتمال عودته إلى المنتخب الوطني: "لا ننسى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كان يُقال عني إنني سأغادر نابولي للذهاب إلى يوفنتوس. على وسائل الإعلام الآن أن تكتب، وومن العدل أن يكون اسمي ضمن تلك القائمة. لو كنتُ رئيس الاتحاد لأخذتُ نفسي بعين الاعتبار، إلى جانب آخرين. الأسباب؟ سأضع كونتي لأسباب كثيرة. لقد كنتُ في المنتخب من قبل وأعرف الأجواء؛ وهذا يسرّني، لأن تمثيل بلدك شيء جميل. لدي سنة أخرى في العقد، وفي نهاية الموسم سألتقي بالرئيس. يؤسفني أننا لو حققنا التأهل إلى كأس العالم، ربما بركلات الترجيح، لكان قد قيل إنها إنجاز كبير وكرة قدم عظيمة. للأسف النتائج هي التي تُحتسب، لكن بعد الإقصاء من ثلاث نسخ من كأس العالم يجب القيام بشيء جاد. عندما كنتُ مدربًا للمنتخب كثر الكلام لكنني وجدتُ قليلًا من المساعدة حتى من جانب الأندية. الآن كل شيء كارثة، لكن حتى في هذه الحالات هناك دائمًا شيء يمكن إنقاذه. جميعنا نهتم بالمنتخب، ولا بد أن يُفعل شيء ما".



