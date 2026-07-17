كوناتي يتوعد يامال بالانتقام.. "لم يكن في أفضل أحواله ودعونا نرى من سيفوز في المباراة القادمة"





حاول المدافع الفرنسي توجيه تركيزه نحو الموقعة الترتيبية المقبلة أمام الأسود الثلاثة بملعب ميامي، سعياً لإنهاء المسيرة المونديالية فوق منصة التتويج.

وعن دوافع اللاعبين لخوض مباراة تحديد المركز الثالث قال كوناتي: "بالتأكيد لم يكن هذا هو هدفنا الرئيسي من المشاركة، ولكننا حفزنا أنفسنا ودعمنا بعضنا البعض، ولدينا واجب وطني كفرنسيين وكلاعبين في صفوف المنتخب، وهناك الكثير من اللاعبين يودون التواجد في هذا اللقاء، ولن أقول إن الأمر سهل، فمن الصعب بالطبع أن تقاتل في كل مباراة لتصل للنهائي ثم تخسر في الأمتار الأخيرة".

وأضاف عن تصريحات المدرب ديدييه ديشان بشأن رغبة اللاعبين في خوض اللقاء: "المدرب قال إن لا أحد يرغب في لعب هذه المباراة، وكان يقصد بالطبع أنه مع طموحاتنا الكبيرة كنا نريد التواجد في النهائي الكبير، لكننا نمثل فرنسا، وهو حلم لكثير من الناس أن يرتدوا هذا القميص ويرددوا النشيد الوطني، لذلك نعم، لدينا واجب وسنحترمه حتى النهاية، وهذا ما سيساعد المجموعة".

وعن كيفية استيعاب الفريق لصدمة الخروج المونديالي قال: "من الصعب جداً هضم هذه الهزيمة، وهو أمر نفكر فيه طوال الوقت منذ تلك الليلة، والآن، هل لدي تفسيرات واضحة؟ نعم ولا، وعلينا الدخول في تفاصيل أكثر دقة بشأن هذا الأمر، والشخص الأفضل الذي يجب توجيه هذه الأسئلة إليه هو المدرب وليس أنا، ومن المؤلم حقاً أن تأتي لبطولتي كأس عالم، لتخسر الأولى في النهائي والأخرى في نصف النهائي، وهذه الهزيمة ليست صعبة القبول مقارنة بالنهائي الفائت بالطبع، لكن من القسوة ألا نتمكن من فعل أي شيء ضد إسبانيا".



