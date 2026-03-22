"كوميديا تراجيدية!" - جوزيه مورينيو يثور غضبًا من العقوبة "المبنية على كذبة" بينما ينفي مدرب بنفيكا ركل الكرة باتجاه مقاعد البدلاء للفريق المنافس
لماذا حصل مورينيو على بطاقة حمراء في مباراة بورتو
مورينيو، الذي اشتهر بلقب «الاستثنائي» عند توليه منصب مدرب تشيلسي للمرة الأولى عام 2004، تم طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2، حيث تمكن بنفيكا من التعويض بعد تأخره بهدفين ليحصد نقطة في الدقيقة 88.
كما اشتبك المدرب البالغ من العمر 63 عامًا والمعروف بصراحته مع مساعد مدرب بورتو لوتشو غونزاليس خلال تلك المباراة، مما أدى إلى مواجهة غاضبة، حيث أخبر مورينيو الصحفيين بعد ذلك أن منافسه الأرجنتيني نعتته بـ"الخائن" "20 أو 30 مرة".
وتلقى مورينيو عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء، وإيقافاً لمدة 11 يوماً - بما في ذلك مباراة إضافية - بسبب الحادثة مع غونزاليس، التي اتُهم بإثارتها. وقال المدرب السابق لبورتو، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في ذلك الوقت: "بخصوص الطرد، هناك أمران. يقول الحكم إنه طردني لأنني ركلت الكرة باتجاه مقاعد البدلاء لفريق بورتو، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
"لا أعرف إن كانت ثلاث أو أربع أو خمس مرات، لكنني فعلت ذلك مرات عديدة في ملعب لوز – بعد أن سجلنا هدفاً، ذهبت الكرة إلى المدرجات. طريقة للاحتفال وإعطاء الكرة لمشجع محظوظ. أعلم أنني لست جيداً من الناحية الفنية، لكنها كانت موجهة إلى المدرجات".
"المدرب الخاص" يشرح أسباب عدم عدالة قرار إقالته
أكد مورينيو هذا الموقف مجددًا بعد أن اتخذ قرار العودة إلى مقاعد البدلاء خلال فوز بنفيكا 3-0 على فيتوريا دي غيماريش. وردًا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالاضطهاد من قبل حكام المباريات والسلطات الرياضية البرتغالية، قال مورينيو: «لا، لأن هذه هي العقوبة الأولى التي أتلقىها منذ انضمامي إلى بنفيكا. لكن كان من الواضح تمامًا أن ما يتهمونني به غير صحيح.
"العقوبة تفاجئني لأنها تستند إلى كذبة. العدالة، سواء كانت رياضية أو اجتماعية، يجب أن تستند دائماً إلى الحقيقة، والصور تظهر بوضوح أنني لم أركل الكرة نحو مقاعد البدلاء الخاصة بالخصم. لقد ركلتها نحو الجماهير، كما فعلت هنا عدة مرات. لكن هذه المرة، أرادوا تفسير الأمر بهذه الطريقة. لكنني لا أشعر بأنني أتعرض للاضطهاد".
مورينيو يعود إلى مقاعد البدلاء بعد غيابه عن مباراة واحدة فقط
غاب مورينيو عن خط التماس أثناء فوز بنفيكا 2-1 في مباراة دراماتيكية ضد أروكا - وهي المباراة التي شهدت هدف الفوز في الدقيقة 96 وبطاقتين حمراوين بعد ذلك - لكنه اختار ألا يغيب عن مباراة أخرى، حيث مر أكثر من 11 يوماً على مشاجرته العنيفة مع بورتو.
وعندما سُئل عما إذا كان قد فكر في التغيب عن مباراة أخرى، وفقاً لشروط إيقافه، أضاف مورينيو: "ليس لأن بنفيكا وأنا، على الرغم من اختلافنا أحياناً، نريد أن نؤمن بالعدالة. ولكن لماذا يجب أن يتم التحقيق معي؟
"ربما أحمل الرقم القياسي العالمي تقريبًا في عدد حالات الطرد كمدرب، لكنني أعرف متى تكون صحيحة ومتى تكون خاطئة. وهذا الطرد هو كوميديا، والعقوبة هي كوميديا تراجيدية، وكان عدم وجودي على مقاعد البدلاء في أروكا غير عادل، ولن يكون عدم وجودي هناك اليوم سوى ظلم مزدوج. لذلك، ذهبنا إلى مقاعد البدلاء اليوم دون أي مشكلة، وإذا صدر تعليق آخر لاحقاً، فسيثبت ذلك أن الحقيقة لا تُطرح دائماً على الطاولة."
هل سيتمكن بنفيكا من الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وإكمال موسم «اللاهزمون»؟
لا يزال بنفيكا غير مهزوم في دوري الدرجة الأولى البرتغالي هذا الموسم، حيث نجح في اجتياز 27 جولة دون أن يتعرض لأي هزيمة. ولا يزال أمامه سبع مباريات ليحاول فيها إكمال موسم «اللاهزمين».
قد لا يكون تحقيق ذلك كافياً لضمان حصوله على لقب الدوري البرتغالي، حيث يتصدر بورتو الترتيب بفارق أربع نقاط، بالإضافة إلى أن لديه مباراة مؤجلة. سيبذل مورينيو قصارى جهده، حتى لو تسبب ذلك في إثارة بعض الاستياء، في محاولة لضمان إضافة لقب مرموق آخر إلى سيرته الذاتية الحافلة بالإنجازات.
