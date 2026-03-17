Como 1907 v FC Internazionale - Coppa Italia
Simone Gervasio

كومو، هل يودع فابريغاس الفريق؟ من قد يحل محله. وسيكون سيسك هو من يختاره

ما هو مستقبل منصب المدرب في كومو؟ حاولنا التكهن بمن قد يختاره فابريغاس ليكون خليفته.

سيكون العبء الذي سيتحمله من سيخلفه عند انتهاء المغامرة الناجحة لسيسك فابريغاس على مقعد تدريب كومو عبئاً ثقيلاً. فقد نجح الكتالوني في الارتقاء بفريق لاريو إلى مصاف أفضل فرق الدوري الإيطالي، مجمعاً بين كرة القدم المذهلة والإدارة الحكيمة للتشكيلة وفترات الانتقالات المختلفة. وهو عمل وضعه حتماً في دائرة اهتمام الأندية الكبرى فيأوروبا، وقد يدفعه قريباً إلى مغادرة منطقة البحيرة. 

في خضم الصراع على دوري أبطالأوروبا ومع مستقبل مشرق ينتظرهما، قد تتفرق طرق المدرب والنادي قريبًا. من ناحية، يدرك سيسك أنه ربما لن يجد في أي مكان آخر مثل هذه الحرية ومثل هذه الفرص للتطور، ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى مسيرته المهنية، فهو يدرك أن هناك مسارح أخرى أكثر شهرة بكثير مقارنة بالواقع الرائع الذي أصبح عليه كومو. فابريغاس يقف عند مفترق طرق، أو بالأحرى، سيجد نفسه هناك. في نهاية الموسم، يمكنه الاستمرار والتطلع إلى أعلى مع فريقه أو تركه في أيدي أخرى خبيرة. حسنًا، إذا كان الخيار الثاني هو الصحيح: من يمكن أن يحل محله؟ حاولنا تخيل الملامح المناسبة.

  • فابريغاس وكومو: إلى متى سيستمران معاً؟

    إن رحيل فابريغاس عن كومو عاجلاً أم آجلاً أمر طبيعي، وقد تحدث مؤخراً رئيس النادي، ميروان سوارسو، عن هذا الأمر. وقال لمجلة «ريفيستا أونديسي»: «فابريغاس مهم جداً بالنسبة لنا، لكننا سنكون أغبياء إن لم نفكر في أنه قد ينتقل يوماً ما إلى أرسنال أو برشلونة أو تشيلسي. وبعد هذا، آمل أن يساعدنا، طالما هو هنا، في وضع خطة ناجحة لمن سيحل محله. بالنسبة لي، عندما يغادر، إن غادر يوماً ما، يجب أن يكون هو من يختار من سيحل محله. يجب أن يشارك في الاختيار. وبصفته عضواً في مجلس إدارة كرة القدم، يجب أن يساعدنا في تعيين المدرب القادم".

    باختصار، قبل رحيله، سيشير فابريغاس إلى خليفته ويساعده على الانطلاق، تمامًا كما فعل كلوب مع سلوت في ليفربول. كان قد تم الحديث عن ذلك بالفعل في نهاية الموسم الماضي عندما أجرى الإسباني عدة محادثات مع أندية مثل إنتر وباير ليفركوزن. في المؤتمرات الصحفية الأخيرة، قال حينها: "أريد أن أرحل من هنا تاركًا إرثًا. المهم هو أن من سيأتي بعدي سيجد ناديًا عظيمًا، مع لاعبين مستعدين تمامًا، ولديهم ثقافة عمل مذهلة. هذا ما أريد أن أتركه لكومو".

  • من سيحل محله

    من الذي يمكن أن يتم اختياره إذا ما تحقق هذا الوداع بعد بضعة أشهر؟ أولاً وقبل كل شيء، يجب تحديد الملامحالعامة للخلف المحتمل. نحتاج إلى مدرب صاعد، ربما شاب، وربما أجنبي. نحتاج، قبل كل شيء، إلى شخصية تتوافق مع سلفه، مدرب "لعبي"، مدرب يعرف كيف يضفي طابعاً هجومياً على لعب فريقه ويبرز العديد من اللاعبين المتميزين الذين وصلوا على مر السنين إلى ضفاف بحيرة كومو.

    من الممكن أن يبحث فابريغاس والنادي في سوق المدربين في الخارج، نظراً لتلك الميل الواضح نحو الأجانب الذي ميز كومو. لذا، لا ينبغي أن نتفاجأ إذا جاء المدرب القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، وربما يكون شخصاً لعب معه سيسك أو يعرفه جيداً، رجل موثوق به يمكنه تسليمه الراية بهدوء.

    هناك ثلاثة مسارات رئيسية يمكن اتباعها. المسار الإسباني، نظراً للقناة التفضيلية التي يمتلكها النادي، على سبيل المثال، مع ريال مدريد، والتي قد تؤدي إلى أسماء مثل دافيد أنشيلوتي، نجل كارلو، الذي تم استطلاع رأيه في الماضي، أو أربيلوا نفسه الذي، على الرغم من أدائه الجيد مع البلانكوس حالياً، من الصعب أن يبقى في المستقبل. قد تكون هناك أفكار أخرى قابلة للتطبيق، مثل التوجه نحو راؤول أو مدربين أكثر شهرة مثل إيراولا ومارسيلينو. في هذا السياق، لا يزال هناك في الوقت الحالي سوى أحلام بمرشحين مثل تشافي أو سكالوني، بطل العالم مع الأرجنتين، أو – ولما لا – أحد معلمي فابريغاس، غوارديولا الذي يبدو أنه في نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي وقد يرغب أخيراً في خوض غمار الدوري الإيطالي الذي كاد يصل إليه، من بين أمور أخرى، مع بريشيا التي لا تبعد كثيراً عن كومو والتي غالباً ما يعود لزيارتها.

    الخط الثاني الذي يجب متابعته هو الخط الإنجليزي، حتى بالمعنى الواسع. هناك العديد من مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين قد يثيرون اهتمام هذه الإدارة التي تضم أيضًا لاعبين سابقين كبار من الجانب الآخر من القناة. من الصعب الوصول إلى أموريم، الذي لا يزال متعاقدًا مع مانشستر يونايتد، بينما يتوفر كل من غلاسنر، الذي سيغادر كريستال بالاس، وماركو سيلفا من فولهام، ولامبارد، الذي قدم موسمًا ممتازًا مع كوفنتري.

    أخيرًا، الإيطاليون. المدربون الذين قد يكونون الأفضل لخلافة فابريغاس، رغم خصائصهم واختلافاتهم مع الكاتالوني، قد يكونون ثلاثة مدربين متاحين حاليًا: تياجو موتا، دي زيربي، وماريسكا. سيكون اختياراً صعباً - وقد يتم تأجيله لمدة عام آخر - لكن من المؤكد أن فابريغاس نفسه سيُطلب منه اتخاذه لجعل أحلام العظمة التي يطمح إليها نادي كومو، الذي لم يعد صغيراً، أكثر واقعية.

