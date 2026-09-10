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أحمد فرهود

في ليلة اكتساح كومو للايبزيج: سيسك فابريجاس جاهز لخلافة هانزي فليك مستقبلًا.. و"هل حان وقت ندم ريال مدريد على نيكو باز؟!"

فقرات ومقالات
برشلونة
ريال مدريد
سيسك فابريجاس
نيكو باز
كومو
هانسي فليك
Como U19 ضد لايبزيج
Como U19
لايبزيج
دوري أبطال أوروبا للشباب

كومو كأنه يُشارك في دوري أبطال أوروبا منذ سنوات..

قدّم نادي كومو الإيطالي بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، أوراق اعتماده بقوة، على المستوى القاري.

نعم.. كومو ظهر لأول مرة في تاريخه، بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك في ليلة العاشر من سبتمبر 2026، عندما استضاف نادي لايبزيج الألماني.

ونجح كومو في الفوز (4-1) ضد لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

رباعية كومو؛ جاءت بواسطة كل من "مارتين باتورينا، أناستاسيوس دوفيكاس، أساني دياو وماكسيمو بيروني"، في الدقائق 15 و38 و54 و90 تواليًا.

أما هدف فريق لايبزيج الأول لكرة القدم "الوحيد"، في شباك النادي الإيطالي؛ فجاء بواسطة لاعبه أندريا ماكسيموفيتش، في الدقيقة 58.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز كومو الكبير على لايبزيج..

  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    سيسك فابريجاس.. صناعة فريق أوروبي "ممتع"

    الإسباني سيسك فابريجاس دخل عالم التدريب، في يوليو من عام 2023؛ وذلك عندما تولى القيادة الفنية لفريق كومو تحت 19 سنة، بشكلٍ رسمي.

    بعدها.. عمل فابريجاس "مساعد مدرب" في فريق كومو الأول؛ قبل أن يصبح المدير الفني رسميًا، صيف عام 2024.

    أي أنه في غضون عامٍ واحد فقط؛ تحوّل فابريجاس من مدرب في الفئات السنية، إلى "مساعد" ثم مدير فني على المستوى الاحترافي.

    المهم.. هذا المدير الفني الإسباني الشاب نجح في صناعة فريق إيطالي ممتع؛ وهو ما ظهر خلال مواجهة نادي لايبزيج الألماني، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وضد فريق لايبزيج الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس؛ شاهدنا كومو يقدّم لنا كرة سهلة ممتعة، على النحو التالي:

    * أولًا: الخروج من ضغط المنافس بسلاسة.

    * ثانيًا: بناء رائع للهجمات من الخلف إلى الأمام.

    * ثالثًا: تحول رائع للعب من الطراف إلى العمق والعكس.

    كل ذلك يوضح فكر فابريجاس التدريبي؛ والذي يرفض اللعب العشوائي، ويعتمد على البناء السليم وحمل الكرة للأمام.

    إلا أن أكثر ما يعيب "كومو فابريجاس" حاليًا؛ هو ضعف المنظومة الدفاعية، إذا ما قمنا بمقارنتها بباقي الخطوط.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    سيسك فابريجاس.. المدرب الإسباني جاهز لخلافة هانزي فليك!

    ما قدّمه المدير الفني الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، في أول ظهور له بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا خلال مواجهة فريقه الإيطالي كومو ضد نادي لايبزيج الألماني؛ يؤكد أنه مدرب واعد للغاية، بل وقد يصبح من بين الأفضل في مجاله بعد اكتساب الخبرات.

    وبالطبع.. لازلنا في بداية مسيرة فابريجاس الأوروبية كـ"مدرب"؛ لكن دائمًا المباريات الأولى تعطينا انطباعًا مبدئيًا، على ما يُمكن أن يكون عليه المستقبل.

    مستقبل فابريجاس يبدو أنه سيكون في ناديًا كبيرًا؛ خاصة مع أحد فريقيه السابقين العملاق الكتالوني برشلونة، أو آرسنال الإنجليزي.

    وقد يردد البعض: "ما الذي تقوله أنت؟!"؛ فبرشلونة وآرسنال يحققا الإنجازات مع المديرين الفنيين الألماني هانزي فليك والإسباني ميكيل أرتيتا، خلال الفترة الحالية.

    لكن عزيزي القارئ، اسم فابريجاس ارتبط ببرشلونة وآرسنال سابقًا بالفعل؛ بل أن تقارير صحفية أكدت أن إدارة "البلوجرانا" اختارت هذا المدير الفني الإسباني، لقيادة الفريق الأول - إذا قرر فليك الرحيل في أي وقت -.

    وحاليًا.. المدير الفني الألماني يرتبط بعقدٍ مع برشلونة، حتى 30 يونيو 2028؛ لكننا لا نعرف ماذا يُمكن أن يحدث غدًا، في كرة القدم مثل الحياة.

    لذا فإن طريق سيسك فابريجاس قد يتقاطع مع برشلونة، سواء بعد عام أو اثنين أو حتى خمسة؛ وذلك بناء على ما قيل في الفترة الماضية، رغم إيماننا بأن كل شيء قد يتغيّر.

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    نيكو باز.. ريال مدريد خسر "لاعبًا جاهزًا" في الموسم الرياضي الحالي

    الآن.. لننتقل من المدير الفني الإسباني سيسك فابريجاس، إلى الأرجنتيني نيكو باز، نجم نادي كومو الإيطالي؛ وذلك خلال مواجهة الفريق الألماني لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    باز أكد على موهبته الكبيرة مرة أخرى، وذلك في ظهوره الأوروبي مع كومو؛ على النحو التالي:

    * أولًا: صناعة تمريرتين حاسمتين.

    * ثانيًا: تحركات رائعة بين عمق الملعب والجناح الأيمن.

    * ثالثًا: تمريرات ساحرة خلف ظهر مدافعي لايبزيج.

    * رابعًا: ربط رائع مع زملائه فوق أرضية الملعب.

    وهذا يقودنا مباشرة للحديث عن العملاق الإسباني ريال مدريد، الذي تخلى عن نيكو باز إلى كومو - بطلب من اللاعب -؛ رغم التوقعات باستمراره مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. ريال مدريد لا يزال يتحكم في مستقبل باز، بوضع بند "إعادة الشراء" في صيف 2027؛ ولكننا نتحدث هُنا عن أن النجم الأرجنتيني الشاب كان يستطيع تقديم إضافة فورية للفريق الأبيض، بدلًا من دفع "140 مليون يورو" تقريبًا على الإيفواري يان ديوماندي.

    وبالطبع.. أدوار ديوماندي تختلف عن باز، فهو لاعب جناح مهاري؛ لكنه لم يقدّم أي إضافة فنية إلى ريال مدريد - حتى الآن -، مع عدم امتلاكه "اللمحة الخلاقة" التي يتمتع بها النجم الأرجنتيني.

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  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. كومو يكتب فصول قصته الأوروبية مع فابريجاس ونيكو باز

    الخلاصة عزيزي القارئ، أننا كُنا أمام مشهدين في مباراة نادي كومو الإيطالي ضد فريق لايبزيج الألماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، هما:

    * الإسباني سيسك فابريجاس: مدير فني واعد بدأ يثبت نفسه قاريًا.

    * الأرجنتيني نيكو باز: لاعب شاب يواصل إثبات موهبته الكبيرة.

    وإبداعات فابريجاس وباز قد تسعد عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، فمسؤولي "البلوجرانا" يريدون أن يكتسب المدير الفني الإسباني الشاب الخبرة، ليكون جاهزًا إذا اضطروا للتعاقد معه في أي وقت؛ بينما "الميرينجي" لا يزال يتحكم في مستقبل النجم الأرجنتيني، ويستطيع إعادة شراءه مجددًا.

    وبالنسبة لبرشلونة.. نعيد ونكرر أننا نتكلم بشكلٍ عام، بعد الكشف عن أفكار النادي حال رحيل مديره الفني الألماني هانزي فليك في أي وقت؛ ولكن حاليًا هذا المدرب يحقق الإنجازات، ويتمنى كل عاشق لـ"البلوجرانا" أن يستمر لسنواتٍ عديدة.

    وبخصوص ريال مدريد.. فرغم أن مستوى باز قد يسعد النادي وجماهيره بسبب القدرة على استعادته؛ إلا أنه من الممكن أن يكون هُناك ندم أيضًا على فقدان لاعب بإمكاناته، في الموسم الرياضي الحالي.

    لكن بعيدًا عن أي حسابات أو تعقيدات؛ أكثر السعداء هما إدارة وجمهور نادي كومو، الذي يعيش "الحلم الأوروبي" مع فابريجاس ونيكو باز.