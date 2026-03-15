كومو، فابريغاس ينتقد غاسبيريني: "رحل دون أن يودعنا، تصرف غير رياضي وغير محترم"

لم يقبل سيسك فابريغاس الأمر، وهاجم جيان بييرو غاسبيريني في تعليقه على مباراة كومو وروما، متهمًا إياه، وفقًا لمدرب كومو، بمغادرة الملعب في نهاية المباراة دون أن يحييه: "لقد وجدت ذلك أمراً غير رياضي - يقول الإسباني لشبكة سكاي - سواء كنت غاضباً أو طردت من الملعب أو اعتقدت أن الحكم ظلمني، فأنا دائماً أذهب في نهاية المباراة لأصافح المدرب الآخر".

"إنها مسألة احترام وروح رياضية، وأنا آسف لما حدث"، يضيف فابريغاس، "يحزنني أن يغادر زميلي دون أن يودعني. ذهبت لأحييه كما أفعل دائماً ورأيته يغادر. في المباراة نتنافس، لكن بعد ذلك نتصافح. أنا أيضاً قمت مؤخراً بأشياء لست فخوراً بها، لكنني أعتقد أننا يجب أن نكون قدوة. لنتذكر أن الأولاد يتبعوننا".