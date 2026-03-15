كومو - روما 2-1: ملخص المباراة

كومو (3-4-2-1): بوتز؛ رامون، دييغو كارلوس، كيمبف (46' دياو)؛ سمولسيتش، سيرجي روبرتو (46' دوفيكاس)، دا كونها (87' فان دير بريمبت)، أليكس فالي؛ نيكو باز (77' رودريغيز)، كاكيريت؛ باتورينا. اللاعبون المتاحون: لاهدو، مورينو، موراتا، غولدانغا، فان دير بريمبت، فيغوريتو م.، فويفودا، رودريغيز، كوين، كافلينا، تورنكفيست. المدرب: فابريغاس.

روما (3-4-1-2): سفيلار؛ غيلاردي، مانشيني، هيرموسو (70' زيولكوفسكي)؛ سيليك (70' تسيميكاس)، كريستانتي، كوني، ويسلي؛ بيليجريني (67' بيسيلي)؛ الشعاروي (56' رينش)، مالين (67' فاز). الاحتياطيون: غوليني، دي مارزي، رينش، أنجيلينو، تسيميكاس، زيولكوفسكي، إل أيناوي، بيسيلي، فينتورينو، فاز، سرقسطة. المدرب: غاسبيريني.

الحكم: ماسا (إمبيريا). المساعدان: ميلي وألاسيو. الحكم الرابع: سوزا. VAR: فابري. AVAR: غاريغليو.

اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ويسلي (R)، كاكيريت (C)، دييغو كارلوس (C)، غيلاردي (R)

الطرد: ويسلي (R)

الهدافون: 7' مالين (ر)، 59' دوفيكاس (س)، 79' دييغو كارلوس (س)