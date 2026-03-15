كومو - روما، خروج سيليك بسبب الإصابة: حالته الصحية

المباراة القادمة لروما مدرجة في جدول المباريات يوم الخميس 19 مارس الساعة 21:00، حيث ستقام مباراة الإياب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد بولونيا على ملعب الأوليمبيكو (انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1). ويبقى أن نرى ما إذا كان سيليك سيكون جاهزاً لتلك المباراة، فإذا لم يتمكن من المشاركة، فقد يلعب رينش الذي دخل بديلاً في الدقيقة 56 (بدلاً من الشعاروي)، أو قد يلعب تسيميكاس الذي حل محل سيليك في المباراة التي خسرها الفريق أمام فريق فابريغاس، ولكن في هذه الحالة سينتقل إلى الجانب الأيسر مع ويسلي (الذي سيغيب عن المباراة القادمة في الدوري ضد ليتشي بعد حصوله على بطاقة حمراء اليوم) الذي سيلعب على الجانب الأيمن.