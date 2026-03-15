Zeki Celik Roma 2025-26Getty
Francesco Guerrieri

كومو - روما، خروج سيليك بسبب الإصابة: حالته الصحية

اضطر الظهير التركي إلى الخروج قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة بسبب إصابة: وحلّ تسيميكاس محله

لا تصل أخبار سارة إلى صفوف روما، الذي خسر خارج أرضه أمام كومو في المواجهة المباشرة التي تحدد مصير التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما أنه يواجه خطر فقدان زكي سيليك بسبب الإصابة. لعب الجناح التركي في الجهة اليمنى ضمن تشكيلة 3-4-2-1 الكلاسيكية التي اعتمدها غاسبيريني، ولم يكن استبداله مقرراً، لكن قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة اضطر اللاعب إلى مغادرة الملعب بسبب مشكلة بدنية. دخل تسيميكاس بدلاً منه، لكن حالة سيليك تثير قلق جماهير الجيالوروسيو قبل المباريات القادمة. سيخضع اللاعب التركي لفحوصات متعمقة خلال الأسبوع، لتحديد مدى خطورة الإصابة، وقبل كل شيء، مدة التعافي.

  من يمكنه اللعب بدلاً من سيليك

    المباراة القادمة لروما مدرجة في جدول المباريات يوم الخميس 19 مارس الساعة 21:00، حيث ستقام مباراة الإياب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد بولونيا على ملعب الأوليمبيكو (انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1). ويبقى أن نرى ما إذا كان سيليك سيكون جاهزاً لتلك المباراة، فإذا لم يتمكن من المشاركة، فقد يلعب رينش الذي دخل بديلاً في الدقيقة 56 (بدلاً من الشعاروي)، أو قد يلعب تسيميكاس الذي حل محل سيليك في المباراة التي خسرها الفريق أمام فريق فابريغاس، ولكن في هذه الحالة سينتقل إلى الجانب الأيسر مع ويسلي (الذي سيغيب عن المباراة القادمة في الدوري ضد ليتشي بعد حصوله على بطاقة حمراء اليوم) الذي سيلعب على الجانب الأيمن.

الدوري الأوروبي
روما
