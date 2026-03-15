كومو - روما، تقييمات CM: دياو يقلب مجريات المباراة، ودوفيكاس لا يرحم. كوني لم يقدم المستوى المعتاد

بوتز 6 – لم يُطلب منه الكثير في الشوط الأول، باستثناء خروج من مرماه لالتقاط عرضية من بيليجريني. لم يستطع فعل الكثير أمام ركلة الجزاء التي سجلها مالين.

رامون 6.5 – ضغط بقوة على الجانب وشكل تهديدًا مستمرًا في الهجوم، لدرجة أن جاسبيريني طلب من ويسلي مراقبة تحركاته عن كثب. في نهاية الشوط الأول، كاد أن يحقق التعادل بفرصة رائعة. في الشوط الثاني، ظل من بين الأفضل أداءً.

دييغو كارلوس 6.5 – تسبب في ركلة جزاء على إل شاراوي، لكنه ارتكب أخطاء قليلة بخلاف ذلك، واعتذر عن ذلك بتسجيله الهدف الحاسم.

كيمبف 6 – في الشوط الأول، لم تخلق روما الكثير من الفرص، لكنه سيطر جيدًا على هجمات الجيالوروسي.

(من الدقيقة 46 دوفيكاس 7: لم يستمر خيار اللعب بدون مهاجم سوى شوط واحد. دخل الملعب وسجل هدف التعادل في أقل من ربع ساعة).

سمولسيتش 6 – لعب بحذر ودون أخطاء طوال المباراة.

سيرجي روبرتو 5 – ارتكب خطأ فادحًا في الدقيقة 6: أخطأ في تمريرة إلى دييغو كارلوس، وفي محاولته استباق الشعاروي، تسبب في ركلة جزاء. ثم حرمه ويسلي من التعادل المحتمل بتصدي رائع. في الشوط الأول، لفت الانتباه بشكل خاص بسبب مشاحناته مع مانشيني ومالين.

(من الدقيقة 46 دياو 7: لا يمكن للدفاع الروماني إيقافه. دخولته غيرت مجرى المباراة وتسببت أيضًا في طرد ويسلي).

دا كونها 6.5 – لاعب ديناميكي ولا يمكن التنبؤ بحركاته، مفيد في الهجوم والدفاع على حد سواء. في الدقائق الأخيرة، سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

(من الدقيقة 86 فان دير برنت SV).

فالي 7 – عندما يتقدم إلى الأمام، يخلق دائمًا خطورة. في الشوط الأول، أجبر سفيلار على التصدي لتسديدته، وبعد ذلك بوقت قصير أرسل عرضية مثالية لسيرجي روبرتو، لكن ويسلي سبقه إليها. ثم قدم التمريرة الحاسمة لدوفيكاس.

كاكيريت 6 – افتتح المباراة بأول تسديدة في اللقاء بعد هجمة جميلة من كومو، لكن الشعاروي تمكن من صدها. ومع ذلك، قدم أداءً منظماً دون أن يمنح الخصم أي فرص.

(من الدقيقة 67 بيروني: يجلب التوازن في وسط الملعب).

باتورينا 6.5 – بدأ على الجانب الأيمن ثم انتقل إلى الجانب الأيسر. كان دائمًا صعب التوقع بالنسبة للخصوم، وخلق العديد من الفرص. لكنه أهدر فرصة التسجيل 2-1 في الدقيقة 70.

نيكو باز 6.5 – دخل المباراة تدريجياً. في الدقيقة 15، حصل على فرصة كبيرة بعد خطأ من كوني، لكن سفيلار حرمه من التسجيل. في نهاية الشوط الأول، أهدر فرصة التعادل. ومع ذلك، ظل يمثل مشكلة مستمرة لدفاع روما.

(من الدقيقة 77 رودريغيز غير محدد).

المدرب: فابريغاس 7 – قدم كومو أداءً رائعاً وهجومياً. على الرغم من تأخره في النتيجة في البداية، تمكن من الرد، ويستحق المركز الرابع بجدارة.