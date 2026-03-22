أخبار سيئة لفريق كومو في المباراة ضد بيزا. فقد خسر فريق لاريو، خلال الشوط الأول، اللاعب خيسوس رودريغيز بسبب الإصابة، حيث كان يعاني منذ عدة دقائق من مشكلة في ركبته اليمنى أجبرته على طلب التبديل. وغادر اللاعب المولود عام 2005 الملعب وهو يبكي، متوجهاً على الفور إلى غرفة الملابس.
Getty Images
ترجمه
كومو، خيسوس رودريغيز يغادر الملعب باكياً بسبب إصابة في مباراة بيزا: آخر المستجدات
داخل باتورينا
وحلّ باتورينا محل خيسوس رودريغيز، الذي سيتطلب الأمر إجراء فحوصات إضافية لفهم حجم المشكلة الحقيقي. وقبل دقائق قليلة من بدء المباراة، برر فابريغاس استبعاد اللاعب الكرواتي بالقول: «يوجد في خط الأجنحة 3 أو 4 لاعبين يعانون من مشاكل بدنية، أحدهم هو باتورينا، والآخران هما فالي ورامون». لكن رامون هو الوحيد الذي لم يجلس حتى على مقاعد البدلاء.
إعلان