توفي مايكل هارتونو عن عمر 86 عامًا، وهو المساهم الرئيسي في نادي كومو إلى جانب شقيقه روبرت بودي. الأخوان هارتونو هما مليارديران إندونيسيان، ومن بين أغنى رجال العالم، ويشتهران ببناء إمبراطورية في مجال التبغ (داروم) وتوسيع أنشطتهما لتشمل القطاع المصرفي (BCA) والإلكترونيات (بوليترون) والعقارات. منذ عام 2019، أصبحا مالكي نادي كومو 1907، الذي قاداه من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى، وهو الآن في منطقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.





نشرت وسائل الإعلام الإندونيسية خبر الوفاة، ولم يصدر أي بيان من النادي حتى الآن. وسرعان ما صدر بيان تعزية من نادي كومو.







