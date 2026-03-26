كومو، المدير الرياضي لودي يتحدث عن مستقبل نيكو باز: "هناك احتمالات كبيرة بأن يبقى معنا، والبطولات الأوروبية تلعب لصالحنا". وبشأن فابريغاس..

المدير الرياضي لنادي كومو يبعث الأمل في قلوب مشجعي الفريق: "هناك احتمالات كبيرة بأن يبقى نيكو باز معنا لموسم آخر". هذا ما صرح به كارلالبرتو لودي، الذي نجح في إخماد الشائعات المتداولة في سوق الانتقالات والتي توقعت رحيل صانع الألعاب الأرجنتيني عن إيطاليا، وذلك في مقابلة أجراها مع إذاعة "راديو راديو لو سبورت".

هذه تصريحات المدير الرياضي الإيطالي: "القصة هي نفسها دائماً، لا يمكننا التحكم في إرادة الآخرين. نحن سعداء جداً به وهو سعيد جداً بنا. المشاركة في أي مسابقة أوروبية ستكون في صالحنا. احتمالات بقائه لا تزال عالية حتى اليوم، على الرغم من وجود كأس العالم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار".

تجدر الإشارة إلى أن حقوق ملكية نيكو باز تخضع حالياً لريال مدريد،الذي يمتلك بنداً في عقده يتيح له إعادة ضمه إلى صفوفه في الصيف: سيكون هذا البند ساري المفعول في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 مقابل مبلغ قدره 9 ملايين يورو، بينما سيرتفع إلى 11مليوناً في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027. وفقًا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، سيضطر النادي الملكي في الصيفإلى ممارسة خيار شراء اللاعب المولود عام 2004، نظرًا لأنه يمكنه الحصول على لاعب تبلغ قيمته اليوم ما بين 60 و70 مليون يورو مقابل مبلغ زهيد. على عكس ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن المدير الرياضي لنادي كومو مقتنع بأن نيكو باز قد يبقى في إيطاليا لمدة عام آخر على الأقل، خاصة في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وفيما يلي التصريحات الأخرى للمدير الرياضي لنادي كومو: