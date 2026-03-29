كول بالمر «محبط» في تشيلسي بعد رحيل نيكولاس جاكسون، مع عرض من مانشستر يونايتد بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني على الطاولة
تتزايد مشاعر الإحباط لدى نجم تشيلسي
يشعر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالإحباط بسبب التغيير الأخير في تكتيكات تشيلسي تحت قيادة المدرب ليام روزينيور، وفقًا لصحيفة «ذا صن». ويُقال إن بالمر يشعر بأن هذه التعديلات الهيكلية حرمته من المساحة اللازمة على أرض الملعب للتأثير على سير المباريات كما كان يفعل خلال موسمه الأول في غرب لندن. وما يزيد من استيائه هو رحيل نيكولاس جاكسون، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في سبتمبر، حيث كان أسلوب لعبهما متوافقًا على أرض الملعب. مع رحيل جاكسون وضم تشيلسي لجاو بيدرو وليام ديلاب، عانت الكيمياء في الثلث الأخير من الملعب من صعوبة في تكرار مستويات الموسم الماضي.
مانشستر يونايتد وأندية أوروبا الكبرى في حالة تأهب قصوى
وقد دفع هذا الوضع مانشستر يونايتد إلى حالة تأهب قصوى، إلى جانب ريال مدريد وبايرن ميونيخ. وفي حين يعتبر تشيلسي بالمر «لا يمكن المساس به» داخليًا، حيث يمتد عقده حتى عام 2033، إلا أن التقييم المالي لهذا المهاجم الموهوب قد وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار). وتنتشر شائعات على نطاق واسع بأن بالمر، الذي كان مشجعًا لمانشستر يونايتد منذ طفولته، غير مستقر في لندن. ويعزز اهتمام مانشستر يونايتد بوجود مدير الكرة جيسون ويلكوكس، الذي كان يرأس أكاديمية مانشستر سيتي خلال صعود بالمر. ويلكوكس معجب كبير باللاعب، حيث أعرب سابقاً عن اعتقاده بأن "أحد خريجي أكاديمية سيتي يمكنه المضي قدماً والفوز بالكرة الذهبية". ومع قيادة ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر بيرادا لعملية التعاقدات، أصبحت الروابط بين سيتي وأولد ترافورد أقوى من أي وقت مضى.
فترة صعبة في ستامفورد بريدج
لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لـ«بالمر». وقد بلغت إحباطاته ذروتها مؤخرًا خلال الهزيمة الثقيلة بنتيجة 3-0 أمام «إيفرتون»، حيث شوهد وهو يعبر عن غضبه تجاه زميله «بيدرو نيتو» لحرمانه من فرصة واضحة للتسجيل. وعلى الرغم من هذه الانفعالات، يؤكد المطلعون داخل النادي أن اللاعب لم «يستسلم»، رغم أن أدائه افتقر إلى البريق المعتاد. كما أن المستوى العام لـ«تشيلسي» يمثل عاملاً رئيسيًا في الحالة النفسية للاعب. يحتل البلوز حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه معركة ضخمة لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. بعد الخروج المهين من البطولة الأوروبية بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين على يد باريس سان جيرمان، فإن احتمال قضاء عام آخر دون المشاركة في البطولات الأوروبية الكبرى سيجعل من الصعب على النادي إقناع بالمر بالبقاء.
خطة التعاقدات في مانشستر يونايتد
ورغم أن مجالات الأولوية لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية تتمثل في خط الوسط والجانب الأيسر من الملعب، فإن فرصة التعاقد مع لاعب من عيار بالمر قد تكون فرصة لا يمكن تفويتها. وكان «الشياطين الحمر» قد حاولوا في السابق التعاقد مع ديلاب قبل أن يختار الانضمام إلى تشيلسي، وهم حريصون على تجنب خسارة أفضل المواهب المحلية مرة أخرى تحت قيادة السير جيم راتكليف.