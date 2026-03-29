كولو مواني ينتظر يوفنتوس: أوضاع مختلفة بشأن رحيل ديفيد وأوبيندا

وفقًا لفابريزيو رومانو، فإن اللاعب الفرنسي «لا يزال يميل بشدة نحو يوفنتوس. يتلقى مكالمات أخرى من أندية خارج أوروبا تعرض عليه مبالغ كبيرة، لكنه يريد انتظار يوفنتوس. وقد أعجبه أن يوفنتوس عادت في يناير وبدأت في التودد إليه مجددًا، وكذلك زملاؤه؛ وكان قد أبدى استعدادًا تامًا للانتقال، لكن توتنهام أوقفته بعد ذلك». الآن، مع عودته إلى باريس سان جيرمان في الأفق، ينتظر كولو مواني، الذي لم يعد ضمن خطط الباريسيين، الخطوة التالية من يوفنتو.







