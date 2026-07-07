كولومبيا ضيّعت فرصة تاريخية: لا تستهينوا بجيل سويسرا الذهبي.. والمهمة القادمة "فك لعنة الأرجنتين والانتقام من ميسي"!

في ليلة لم تكن مخصصة لأصحاب التوقعات المسبقة، ولا لخبراء الأرقام؛ قرر منتخب سويسرا الأول لكرة القدم كتابة التاريخ، بأقلام من ذهب وأقدام من حديد.

نعم.. مراد ياكين، مدرب منتخب سويسرا؛ قالها صراحة: "نحن كالفولاذ، ليس من السهل على أحد أن يكسرنا".

وهذا ما شاهدناه في مواجهة منتخب كولومبيا؛ حيث أنه بالرغم من تفوق الخصم - على الورق -، إلا أن السويسريين هم من انتصروا في النهاية.

وحافظ المنتخب السويسري على "صلابته"؛ ليفرض التعادل السلبي (0-0) على كولومبيا في 120 دقيقة، قبل أن يفوز بـ"ركلات الجزاء".

وبذلك.. حجز منتخب سويسرا بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؛ ضاربًا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين، الفائزة على مصر بصعوبة (3-2).

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز سويسرا على كولومبيا..