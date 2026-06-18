أوزبكستان وكولومبيا : لعنة الهدف الأول .. خوسانوف لم يتعلم من كانافارو ودياز يمهد لمعاناة بايرن ميونخ الكبيرة!

أوزبكستان وكولومبيا، الحسابات المنطقية تقول إن الفوز يذهب لصالح الأخير، وهذا ما تحقق بالفعل، في أرض ميدان أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي، رغم بعض اللمحات المميزة من كتيبة فابيو كانافارو، في مواجهة انتهت بفوز "صناع القهوة" بنتيجة (3-1).

الثلاثية الكولومبية جاءت عن طريق دانيل مينوز، لويس دياز، جامينتون كامباز، في الدقائق 40 و65 و90+9، بينما وقّع فايزولايف على الهدف الأوزبكي في الدقيقة 60.

هذا الفوز جعل رفاق خاميس رودريجيز، يتغنون بصدارة المجموعة الحادية عشرة، بعد نهاية الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2026، مستغلين سقوط البرتغال في فخ التعادل مع الكونغو الديمقراطية.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، لمحات من مباراة أوزبكستان وكولومبيا في كأس العالم..